Трейлеры новинок уикенда: «Девятаев» и «Зверокрекеры» борются за место под солнцем

Предстоящий уикенд будет прелюдией к длинным майским праздникам, которые внезапно появились на небосклоне по решению президента. Среди новинок лидировать будет отечественный военный проект, но численное преимущество окажется за семейным контентом. Рассмотрим трейлеры фильмов ДЕВЯТАЕВ (SPPR), ЗВЕРОКРЕКЕРЫ (CP), УПС... ПРИПЛЫЛИ! (NKI), ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ (WP / PIFD) и АКАДЕМИЯ МАГИИ (MG).

Главным релизом ближайших дней должен стать российский военный фильм ДЕВЯТАЕВ, сорежиссером которого выступил Тимур Бекмамбетов. Трейлер картины, по нашим данным, был прикреплен лишь к одному фильму – РАШН ЮГ, за счет чего потенциальный общий охват аудитории составил лишь 223 тыс. человек. На YouTube три ролика проекта с Павлом Прилучным в главной роли дали в совокупности более 2,8 млн просмотров (5 045 лайков и 1 088 дизлайков). На «КиноПоиске» самый популярный трейлер получил 28 136 просмотров.

Сразу три анимационных проекта выходят в этот уикенд. Больше всего внимания аудитории должно достаться мультфильму ЗВЕРОКРЕКЕРЫ, трейлер которого крепился к фильмам ПАЛЬМА и ЧЕРНОБЫЛЬ. В результате ролик проекта в кинотеатрах могли увидеть около 2,1 млн зрителей. Впрочем, на YouTube у релиза куда более скромные показатели – лишь около 19 тыс. просмотров у трех трейлеров на разных каналах (322 лайка и 35 дизлайков). А на «КиноПоиске» дублированный ролик картины просмотрен 1 664 раза.

Другим заметным анимационным релизом станет УПС... ПРИПЛЫЛИ!, являющийся сиквелом картины 2015 года с похожим названием. Ролик новинки подкреплялся к таким проектам, как ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ, БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ, ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ, АЯ И ВЕДЬМА, ДИНО-ДАНА и ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН. ФИЛЬМ. Таким образом, потенциальный охват аудитории составил 491 тыс. человек. К этому можно добавить 397 тыс. просмотров трех роликов мультфильма на YouTube (на троих у них 10 149 лайков и 476 дизлайков) и 4 401 просмотр – на «КиноПоиске».

Кроме того, в прокат выходит анимационное фэнтези АКАДЕМИЯ МАГИИ, трейлер которого шел хардлоком к фильмам В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ и ОТ ВИНТА 2. В кинотеатрах ролик новинки могли увидеть около 100 тыс. зрителей. На YouTube доступен один трейлер мультфильма, у которого 1 656 просмотров (9 лайков и 5 дизлайков).

Трейлер хоррора ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ был прикреплен к фильмам АСТРАЛ. ОНЛАЙН, ПРОКЛЯТИЕ: ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ, СУПЕРНОВА, ЛЮБОВЬ, СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ КАТАСТРОФЫ, МАША и ЗАПОВЕДЬ ЗЛА. Это дало потенциальный охват в 136 тыс. зрителей. На YouTube у трех роликов проекта накоплено 190 тыс. просмотров (1 341 лайк и 181 дизлайк), а на «КиноПоиске» дублированный трейлер просмотрели 3 188 раз.

27.04.2021 Автор: Дмитрий Некрасов