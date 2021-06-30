Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1−4 июля

Первый уикенд июля обещает стать самым слабым в этом году. Почти все новые релизы не смогут преодолеть планку сборов в 10 млн рублей, а лидером вновь станет мультфильм ЛУКА (WDS) с результатом порядка 50 млн рублей.

Единственным исключением среди новинок будет триллер СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА (UPI), который явно не претендует на цифры предыдущего фильма франшизы СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО (52 млн рублей). Скорее всего, картина освоит около 25 млн рублей и повторит результат другого посткарантийного проекта прокатчика — ДИЧЬ.

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