Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1−4 июля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛУКА
|WDS
|1500
|50 000 000
|688 042
|33 333
|-37
|2
|КРУЭЛЛА
|WDS
|700
|28 000 000
|385 303
|40 000
|-36
|3
|СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА
|UPI
|800
|25 000 000
|344 021
|31 250
|-
|4
|ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА
|MG
|1300
|24 000 000
|330 260
|18 462
|-52
|5
|ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ
|VLG
|700
|10 000 000
|137 608
|14 286
|-55
|137 000 000
|1 885 235
Первый уикенд июля обещает стать самым слабым в этом году. Почти все новые релизы не смогут преодолеть планку сборов в 10 млн рублей, а лидером вновь станет мультфильм ЛУКА (WDS) с результатом порядка 50 млн рублей.
Единственным исключением среди новинок будет триллер СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА (UPI), который явно не претендует на цифры предыдущего фильма франшизы СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО (52 млн рублей). Скорее всего, картина освоит около 25 млн рублей и повторит результат другого посткарантийного проекта прокатчика — ДИЧЬ.
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