Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1−4 июля


Ожидается самый слабый уикенд года

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛУКА WDS 1500 50 000 000 688 042 33 333 -37
2 КРУЭЛЛА WDS 700 28 000 000 385 303 40 000 -36
3 СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА UPI 800 25 000 000 344 021 31 250 -
4 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА MG 1300 24 000 000 330 260 18 462 -52
5 ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ VLG 700 10 000 000 137 608 14 286 -55
  137 000 000 1 885 235  

Первый уикенд июля обещает стать самым слабым в этом году. Почти все новые релизы не смогут преодолеть планку сборов в 10 млн рублей, а лидером вновь станет мультфильм ЛУКА (WDS) с результатом порядка 50 млн рублей.

Единственным исключением среди новинок будет триллер СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА (UPI), который явно не претендует на цифры предыдущего фильма франшизы СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО (52 млн рублей). Скорее всего, картина освоит около 25 млн рублей и повторит результат другого посткарантийного проекта прокатчика — ДИЧЬ.

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24−27 июня

30.06.2021 Автор: БК

Сборы

24—27.06
ЛУКА
WDS
87 076 347
1917
282 498 278
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА
MG
49 818 787
1387
193 996 649
КРУЭЛЛА
WDS
46 971 856
810
652 009 828
ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ
VLG
24 903 138
872
24 903 138
БЕНДЕР: НАЧАЛО
CP
23 929 701
1788
23 929 701
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
UPI
17 561 212
1099
226 127 384
ТИХОЕ МЕСТО 2
CPP
13 000 412
528
538 246 659
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