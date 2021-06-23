Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24−27 июня

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛУКА
|WDS
|1800
|80 000 000
|1 110 648
|44 444
|-36
|2
|ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА
|MG
|1500
|45 000 000
|624 740
|30 000
|-51
|3
|КРУЭЛЛА
|WDS
|1700
|35 000 000
|485 909
|20 588
|-47
|4
|БЕНДЕР: НАЧАЛО
|CP
|1800
|33 000 000
|458 142
|18 333
|-
|5
|РОК ДОГ 2
|MG
|1500
|20 000 000
|277 662
|13 333
|-
|6
|ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК
|CRP
|1300
|20 000 000
|277 662
|15 385
|-
|7
|ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ
|VLG
|1000
|15 000 000
|208 247
|15 000
|-
|8
|ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
|UPI
|1200
|12 000 000
|166 597
|10 000
|-67
|260 000 000
|3 609 607
Новинки уикенда вряд ли смогут порадовать кинотеатры. Не поможет им и жара накрывшая большую часть территории России, и рост заболеваемости короновирусом. Лидером останется мультфильм ЛУКА (WDS), которого в текущих условиях должно ждать довольно щадящиее падение относительно первого уикенда.
Лучшей из новинок должен стать отечественый приключенческий фильм БЕНДЕР: НАЧАЛО (CP). У проекта не очень высокий уровень предпродаж, но это можно сказать буквально про каждый релиз этого уикенда, слишком уж много факторов складывается против. Тем не менее, широты росписи и рекламной кампании картины должно хватить на старт порядка 33 млн рублей.
Анимационный проект РОК ДОГ 2 (MG) врядли повторит цифры своего предшественника выходившего в 2017 году, но вполне может к ним приблизиться. Осторожно предположим, что мультфильму покорится планка в 20 млн рублей, правда учитывая то, что в конкурентах за целевую аудиторию числится ЛУКА, это будет непросто.
Российская комедия ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (CRP) попробует замахнуться на цифры своего главного рефренса как по росписи, так и по уровню ожидания СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ, и тоже добраться до отметки в 20 млн рублей за четыре дня проката.
Боевик с Лиамом Ниссоном в главной роли ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (VLG) начнет свой прокат не в привычный четверг, а в пятницу, что несколько снизит кассовый потенциал проекта в его первый уикенд. Поэтому, предположим, что он сможет заработать порядка 15 млн рублей и не сможет обойти предыдущий фильм Ниссона от этого же дистрибьютора ЗАСТУПНИК.
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23.06.2021 Автор: БК