Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24−27 июня


Лидеры останутся прежними

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛУКА WDS 1800 80 000 000 1 110 648 44 444 -36
2 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА MG 1500 45 000 000 624 740 30 000 -51
3 КРУЭЛЛА WDS 1700 35 000 000 485 909 20 588 -47
4 БЕНДЕР: НАЧАЛО CP 1800 33 000 000 458 142 18 333 -
5 РОК ДОГ 2 MG 1500 20 000 000 277 662 13 333 -
6 ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК CRP 1300 20 000 000 277 662 15 385 -
7 ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ VLG 1000 15 000 000 208 247 15 000 -
8 ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА UPI 1200 12 000 000 166 597 10 000 -67
  260 000 000 3 609 607  

Новинки уикенда вряд ли смогут порадовать кинотеатры. Не поможет им и жара накрывшая большую часть территории России, и рост заболеваемости короновирусом. Лидером останется мультфильм ЛУКА (WDS), которого в текущих условиях должно ждать довольно щадящиее падение относительно первого уикенда.

Лучшей из новинок должен стать отечественый приключенческий фильм БЕНДЕР: НАЧАЛО (CP). У проекта не очень высокий уровень предпродаж, но это можно сказать буквально про каждый релиз этого уикенда, слишком уж много факторов складывается против. Тем не менее, широты росписи и рекламной кампании картины должно хватить на старт порядка 33 млн рублей. 

Анимационный проект РОК ДОГ 2 (MG) врядли повторит цифры своего предшественника выходившего в 2017 году, но вполне может к ним приблизиться. Осторожно предположим, что мультфильму покорится планка в 20 млн рублей, правда учитывая то, что в конкурентах за целевую аудиторию числится ЛУКА, это будет непросто.

Российская комедия ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (CRP)  попробует замахнуться на цифры своего главного рефренса как по росписи, так и по уровню ожидания СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ, и тоже добраться до отметки в 20 млн рублей за четыре дня проката.

Боевик с Лиамом Ниссоном в главной роли ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (VLG) начнет свой прокат не в привычный четверг, а в пятницу, что несколько снизит кассовый потенциал проекта в его первый уикенд. Поэтому, предположим, что он сможет заработать порядка 15 млн рублей и не сможет обойти предыдущий фильм Ниссона от этого же дистрибьютора ЗАСТУПНИК.
 

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23.06.2021 Автор: БК

Сборы

17—20.06
ЛУКА
WDS
134 924 728
1960
134 924 728
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА
MG
109 116 930
1526
109 116 930
КРУЭЛЛА
WDS
71 242 629
1863
570 368 745
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
UPI
36 822 936
1349
192 401 245
ТИХОЕ МЕСТО 2
CPP
29 456 178
1274
511 431 417
ФОРСАЖ 9
UPI
13 788 063
564
1 285 793 941
БАЙКАЛ: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ
CP
5 448 189
885
30 058 613
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