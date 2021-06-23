Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24−27 июня

Новинки уикенда вряд ли смогут порадовать кинотеатры. Не поможет им и жара накрывшая большую часть территории России, и рост заболеваемости короновирусом. Лидером останется мультфильм ЛУКА (WDS), которого в текущих условиях должно ждать довольно щадящиее падение относительно первого уикенда.



Лучшей из новинок должен стать отечественый приключенческий фильм БЕНДЕР: НАЧАЛО (CP). У проекта не очень высокий уровень предпродаж, но это можно сказать буквально про каждый релиз этого уикенда, слишком уж много факторов складывается против. Тем не менее, широты росписи и рекламной кампании картины должно хватить на старт порядка 33 млн рублей.



Анимационный проект РОК ДОГ 2 (MG) врядли повторит цифры своего предшественника выходившего в 2017 году, но вполне может к ним приблизиться. Осторожно предположим, что мультфильму покорится планка в 20 млн рублей, правда учитывая то, что в конкурентах за целевую аудиторию числится ЛУКА, это будет непросто.



Российская комедия ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (CRP) попробует замахнуться на цифры своего главного рефренса как по росписи, так и по уровню ожидания СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ, и тоже добраться до отметки в 20 млн рублей за четыре дня проката.



Боевик с Лиамом Ниссоном в главной роли ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (VLG) начнет свой прокат не в привычный четверг, а в пятницу, что несколько снизит кассовый потенциал проекта в его первый уикенд. Поэтому, предположим, что он сможет заработать порядка 15 млн рублей и не сможет обойти предыдущий фильм Ниссона от этого же дистрибьютора ЗАСТУПНИК.



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