Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17−20 июня

Анимационный проект студии PIXAR ЛУКА (WDS) с учетом предпродаж и рейтингов ожиданий без особых проблем возглавит отечественный прокат в грядущий уикенд. Учитывая жаркую погоду, которую обещают в текущие выходные на большей части территории нашей страны, скорее всего его результат будет несколько ниже ближайших аналогов ДУША и РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. Осторожно предположим, что проекту покорится порядка 160 млн рублей.



Вторая крупная новинка недели, комедийный боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (MG) может похвастаться крайне широкой росписью для независимого релиза, однако предпродажи у релиза вполне в жанровых рамках, поэтому скорее всего его результаты будут в районе первой части, около 100 млн рублей за 4 дня проката. Нельзя не упомянуть, что начинает свой прокат фильм не в привычный четверг, а на день раньше, что наверняка повлияет на его кассовые сборы в большую сторону.



Остальные новинки рассчитаны на более узкие зрительские сегменты и скорее всего е смогут преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей за уикенд.



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