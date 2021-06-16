Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17−20 июня


Мультфильм «Лука» опередит конкурентов

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛУКА WDS 1900 160 000 000 2 219 756 84 211 -
2 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА MG 1700 100 000 000 1 387 347 58 824 -
3 КРУЭЛЛА WDS 1700 80 000 000 1 109 878 47 059 -43
4 ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА UPI 1300 45 000 000 624 306 34 615 -60
5 ТИХОЕ МЕСТО 2 CPP 1200 32 000 000 443 951 26 667 -57
6 ФОРСАЖ 9 UPI 1000 13 000 000 180 355 13 000 -65
7 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ EXP 800 10 000 000 138 735 12 500 -60
  440 000 000 6 104 329  

Анимационный проект студии PIXAR ЛУКА (WDS) с учетом предпродаж и рейтингов ожиданий без особых проблем возглавит отечественный прокат в грядущий уикенд. Учитывая жаркую погоду, которую обещают в текущие выходные на большей части территории нашей страны, скорее всего его результат будет несколько ниже ближайших аналогов ДУША и РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН. Осторожно предположим, что проекту покорится порядка 160 млн рублей.

Вторая крупная новинка недели, комедийный боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (MG) может похвастаться крайне широкой росписью для независимого релиза, однако предпродажи у релиза вполне в жанровых рамках, поэтому скорее всего его результаты будут в районе первой части, около 100 млн рублей за 4 дня проката. Нельзя не упомянуть, что начинает свой прокат фильм не в привычный четверг, а на день раньше, что наверняка повлияет на его кассовые сборы в большую сторону. 

Остальные новинки рассчитаны на более узкие зрительские сегменты и скорее всего е смогут преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей за уикенд. 
 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10−13 июня

16.06.2021 Автор: БК

Сборы

10—13.06
КРУЭЛЛА
WDS
148 591 393
1919
421 575 467
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
UPI
111 346 235
1358
111 346 235
ТИХОЕ МЕСТО 2
CPP
82 536 580
1992
445 275 019
ФОРСАЖ 9
UPI
45 139 023
1423
1 252 063 263
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ
EXP
24 984 130
878
24 984 130
КРОЛИК ПИТЕР 2
SPPR
18 874 294
611
342 699 380
БАЙКАЛ: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ
CP
13 415 336
954
16 979 850
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