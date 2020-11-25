Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26-29 ноября


Спортивная драма «На острие» может возглавить прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НА ОСТРИЕ CP 1400 45 000 000 592 651 32 143 -
2 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА CP 1000 36 000 000 474 121 36 000 -60
3 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ CAO 1000 33 000 000 434 611 33 000 -
4 ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС VLG 800 25 000 000 329 251 31 250 -
5 ЕЩЕ ПО ОДНОЙ CPF 600 12 000 000 158 040 20 000 -31
6 АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ VLG 1000 10 000 000 131 700 10 000 -67
7 ВЗАПЕРТИ CP 800 10 000 000 131 700 12 500 -49
8 СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ NKI 1000 7 500 000 98 775 7 500 -55
  178 500 000 2 350 849  

В последний уикенд ноября прокат может возглавить новинка - спортивная драма НА ОСТРИЕ (СР). Отечественный проект имеет неплохие предпродажи и рейтинги ожидания, поэтому можно предположить, что ему покорится планка сборов в 45 млн рублей.

Голливудская комедия ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (CAO) может похвастать самым востребованным на данный момент в российском прокате жанром. Впрочем, конкурировать здесь с держащимся уже третью неделю к ряду НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (СР) будет крайне тяжело. Осторожно предположим, что фильму с Мелиссой Маккарти в главной роли удастся заработать порядка 33 млн рублей.

Фантастическая картина для всей семьи ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (VLG) попробует привлечь семейную аудиторию. Благо, остальные новинки рассчитаны на другие зрительские сегменты. Возможно, картина сможет записать на свой счет 25 млн рублей.
 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19-22 ноября

25.11.2020 Автор: БК

Сборы

19—22.11
НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА
CP
94 330 458
1505
390 944 141
АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ
VLG
31 490 264
864
31 490 264
ВЗАПЕРТИ
CP
19 887 006
1055
19 887 006
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
CPF
17 456 605
450
45 423 979
СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ
NKI
17 172 997
1273
17 172 997
ВЕДЬМЫ
CAO
11 626 099
1044
316 184 683
КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ
SPPR
8 834 741
704
8 834 741
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