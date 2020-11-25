Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26-29 ноября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НА ОСТРИЕ
|CP
|1400
|45 000 000
|592 651
|32 143
|-
|2
|НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА
|CP
|1000
|36 000 000
|474 121
|36 000
|-60
|3
|ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
|CAO
|1000
|33 000 000
|434 611
|33 000
|-
|4
|ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|VLG
|800
|25 000 000
|329 251
|31 250
|-
|5
|ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
|CPF
|600
|12 000 000
|158 040
|20 000
|-31
|6
|АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ
|VLG
|1000
|10 000 000
|131 700
|10 000
|-67
|7
|ВЗАПЕРТИ
|CP
|800
|10 000 000
|131 700
|12 500
|-49
|8
|СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ
|NKI
|1000
|7 500 000
|98 775
|7 500
|-55
|178 500 000
|2 350 849
В последний уикенд ноября прокат может возглавить новинка - спортивная драма НА ОСТРИЕ (СР). Отечественный проект имеет неплохие предпродажи и рейтинги ожидания, поэтому можно предположить, что ему покорится планка сборов в 45 млн рублей.
Голливудская комедия ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (CAO) может похвастать самым востребованным на данный момент в российском прокате жанром. Впрочем, конкурировать здесь с держащимся уже третью неделю к ряду НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (СР) будет крайне тяжело. Осторожно предположим, что фильму с Мелиссой Маккарти в главной роли удастся заработать порядка 33 млн рублей.
Фантастическая картина для всей семьи ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (VLG) попробует привлечь семейную аудиторию. Благо, остальные новинки рассчитаны на другие зрительские сегменты. Возможно, картина сможет записать на свой счет 25 млн рублей.
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25.11.2020 Автор: БК