Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26-29 ноября

В последний уикенд ноября прокат может возглавить новинка - спортивная драма НА ОСТРИЕ (СР). Отечественный проект имеет неплохие предпродажи и рейтинги ожидания, поэтому можно предположить, что ему покорится планка сборов в 45 млн рублей.



Голливудская комедия ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (CAO) может похвастать самым востребованным на данный момент в российском прокате жанром. Впрочем, конкурировать здесь с держащимся уже третью неделю к ряду НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (СР) будет крайне тяжело. Осторожно предположим, что фильму с Мелиссой Маккарти в главной роли удастся заработать порядка 33 млн рублей.



Фантастическая картина для всей семьи ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (VLG) попробует привлечь семейную аудиторию. Благо, остальные новинки рассчитаны на другие зрительские сегменты. Возможно, картина сможет записать на свой счет 25 млн рублей.



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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19-22 ноября

25.11.2020 Автор: БК