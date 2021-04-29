Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 апреля − 2 мая

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
|VLG
|1500
|120 000 000
|1 562 093
|80 000
|-58
|2
|ДЕВЯТАЕВ
|SPPR
|1500
|110 000 000
|1 431 919
|73 333
|-
|3
|ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
|CP
|1600
|80 000 000
|1 041 395
|50 000
|-
|4
|ЗВЕРОКРЕКЕРЫ
|CP
|1000
|32 000 000
|416 558
|32 000
|-
|5
|ЧЕРНОБЫЛЬ
|CP
|1600
|30 000 000
|390 523
|18 750
|-60
|6
|ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. ПЕРЕВЫПУСК
|UPI
|800
|18 000 000
|234 314
|22 500
|-
|7
|МОРТАЛ КОМБАТ
|UPI
|1600
|12 000 000
|156 209
|7 500
|-70
|8
|УПС... ПРИПЛЫЛИ!
|NKI
|1200
|11 000 000
|143 192
|9 167
|-
|413 000 000
|5 376 204
Достаточно сложный для прогнозирования уикенд предстоит в российском прокате. За лидерство поборются боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG), идущий вторую неделю, и новинка, военный экшн ДЕВЯТАЕВ (SPPR), который, судя по предпродажам, покажет результат близкий к СОБИБОРУ. Скорее всего оба проекта покажут результат в районе 110-120 млн рублей.
С 1 мая в формате превью выходит комедия ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО (CP). У фильма на уикенде не только всего два дня для работы, но еще и ограничение по сеансам. В подобных условиях результат у проекта может быть неожиданным как в большую, так и в меньшую сторону. Осторожно предположим, что релиз освоит порядка 80 млн рублей за 2 дня проката.
Последняя часть трилогии ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. ПЕРЕВЫПУСК (UPI) продолжит нисходящую траекторию сборов для ре-релизов культовой франшизы. С учетом предпродаж проекта пока видится старт в районе18 млн рублей за уикенд.
Сразу несколько мультфильмов попробуют привлечь семейную аудиторию на начинающихся праздниках. Выделяются среди них ЗВЕРОКРЕКЕРЫ (CP), которые также начинают свой прокат с субботы, но благодаря прокатчику-мейджору сразу получат хорошую роспись. УПС... ПРИПЛЫЛИ! (NKI) пока показывает не самый высокий уровень предпродаж, но может похвастаться анимацией неплохого качества и относительно широкой росписью. Предположим, что мультфильмы заработают в свой первый уикенд 32 и 11 млн рублей соответственно.
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