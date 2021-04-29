Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 апреля − 2 мая


С «Гневом человеческим» за лидерство поборется «Девятаев»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ VLG 1500 120 000 000 1 562 093 80 000 -58
2 ДЕВЯТАЕВ SPPR 1500 110 000 000 1 431 919 73 333 -
3 ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО CP 1600 80 000 000 1 041 395 50 000 -
4 ЗВЕРОКРЕКЕРЫ CP 1000 32 000 000 416 558 32 000 -
5 ЧЕРНОБЫЛЬ CP 1600 30 000 000 390 523 18 750 -60
6 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. ПЕРЕВЫПУСК UPI 800 18 000 000 234 314 22 500 -
7 МОРТАЛ КОМБАТ UPI 1600 12 000 000 156 209 7 500 -70
8 УПС... ПРИПЛЫЛИ! NKI 1200 11 000 000 143 192 9 167 -
  413 000 000 5 376 204  

Достаточно сложный для прогнозирования уикенд предстоит в российском прокате. За лидерство поборются боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG), идущий вторую неделю, и новинка, военный экшн ДЕВЯТАЕВ (SPPR), который, судя по предпродажам, покажет результат близкий к  СОБИБОРУ. Скорее всего оба проекта покажут результат в районе 110-120 млн рублей.

С 1 мая в формате превью выходит комедия ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО (CP). У фильма на уикенде не только всего два дня для работы, но еще и ограничение по сеансам. В подобных условиях результат у проекта может быть неожиданным как в большую, так и в меньшую сторону. Осторожно предположим, что релиз освоит порядка 80 млн рублей за 2 дня проката.

Последняя часть трилогии ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. ПЕРЕВЫПУСК (UPI) продолжит нисходящую траекторию сборов для ре-релизов культовой франшизы. С учетом предпродаж проекта пока видится старт в районе18 млн рублей за уикенд.

Сразу несколько мультфильмов попробуют привлечь семейную аудиторию на начинающихся праздниках. Выделяются среди них ЗВЕРОКРЕКЕРЫ (CP), которые также начинают свой прокат с субботы, но благодаря прокатчику-мейджору сразу получат хорошую роспись. УПС... ПРИПЛЫЛИ! (NKI) пока показывает не самый высокий уровень предпродаж, но может похвастаться анимацией неплохого качества и относительно широкой росписью. Предположим, что мультфильмы заработают в свой первый уикенд 32 и 11 млн рублей соответственно.

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22−25 апреля

29.04.2021 Автор: БК

Сборы

22—25.04
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
VLG
291 420 626
1438
291 420 626
ЧЕРНОБЫЛЬ
CP
78 043 933
2077
292 156 058
МОРТАЛ КОМБАТ
UPI
40 070 225
1589
820 297 699
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ПЕРЕВЫПУСК
UPI
32 456 323
583
32 456 323
100% ВОЛК
NKI
19 831 627
1042
98 925 137
МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
WDS
17 834 933
613
295 778 291
НЕЧЕСТИВЫЕ
SPPR
15 941 515
662
15 941 515
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