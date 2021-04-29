Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 апреля − 2 мая

Достаточно сложный для прогнозирования уикенд предстоит в российском прокате. За лидерство поборются боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG), идущий вторую неделю, и новинка, военный экшн ДЕВЯТАЕВ (SPPR), который, судя по предпродажам, покажет результат близкий к СОБИБОРУ. Скорее всего оба проекта покажут результат в районе 110-120 млн рублей.



С 1 мая в формате превью выходит комедия ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО (CP). У фильма на уикенде не только всего два дня для работы, но еще и ограничение по сеансам. В подобных условиях результат у проекта может быть неожиданным как в большую, так и в меньшую сторону. Осторожно предположим, что релиз освоит порядка 80 млн рублей за 2 дня проката.



Последняя часть трилогии ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. ПЕРЕВЫПУСК (UPI) продолжит нисходящую траекторию сборов для ре-релизов культовой франшизы. С учетом предпродаж проекта пока видится старт в районе18 млн рублей за уикенд.



Сразу несколько мультфильмов попробуют привлечь семейную аудиторию на начинающихся праздниках. Выделяются среди них ЗВЕРОКРЕКЕРЫ (CP), которые также начинают свой прокат с субботы, но благодаря прокатчику-мейджору сразу получат хорошую роспись. УПС... ПРИПЛЫЛИ! (NKI) пока показывает не самый высокий уровень предпродаж, но может похвастаться анимацией неплохого качества и относительно широкой росписью. Предположим, что мультфильмы заработают в свой первый уикенд 32 и 11 млн рублей соответственно.

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29.04.2021 Автор: БК