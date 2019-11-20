Прогноз кассовых сборов в России на 21–24 ноября


Сможет ли «Аванпост» оправдать ожидания?

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 FORD ПРОТИВ FERRARI FOX 750 110 000 000 1 713 396 146 667 -45
2 АВАНПОСТ CRP 1000 100 000 000 1 557 632 100 000 -
3 АББАТСТВО ДАУНТОН UPI 200 33 000 000 514 019 165 000 -
4 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! EXP 800 30 000 000 467 290 37 500 -
5 СЕМЕЙКА АДДАМС UPI 1400 28 000 000 436 137 20 000 -56
6 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ WDSSPR 1500 20 000 000 311 526 13 333 -67
7 МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ WDSSPR 1500 20 000 000 311 526 13 333 -52
8 ДОКТОР СОН CAO 1600 18 000 000 280 374 11 250 -67
  359 000 000 5 591 900  

Лидером среди новинок, с результатом 100 млн рублей, должен стать отечественный боевик АВАНПОСТ (CPR). При массированной рекламной кампании, богатом актерском составе и интригующем сюжете можно было бы рассчитывать на большие цифры, однако за последний месяц уровень ожидания картины не повысился, а сильный конкурент за мужскую аудиторию в лице   FORD ПРОТИВ FERRARI (FOX), настроился успешно поработать в длинну.

АББАТСТВО ДАУНТОН (UPI) должно будет консолидировать всех поклонников одноименного сериала, количество которых, впрочем, вряд ли кто-то рискнет точно обозначить. Похожих прецедентов, когда полнометражный фильм продолжал бы сюжетную линию сериала, в нашем прокате было немного. Вряд ли  у сериала канала NBC фанатская база уровня СЕКСА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ, но на цифры АНТУРАЖА вполне можно ориентироваться. Историческая драма скорее всего сможет рассчитывать на 33 млн рублей за четыре дня проката. 

На региональную публику попробует сработать фильм Анны Пармас ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (EXP) Отличные отзывы с «Кинотавра» вкупе с комедийной составляющей, вполне могут обеспечить фильму старт в районе 30 млн рублей.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов в России на 14–17 ноября

20.11.2019 Автор: БК

Сборы

14—17.11
FORD ПРОТИВ FERRARI
FOX
213 557 699
1044
213 557 699
АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
WDSSPR
72 838 507
1300
72 838 507
СЕМЕЙКА АДДАМС
UPI
69 574 030
1462
794 187 635
ДОКТОР СОН
CAO
55 597 940
1607
227 003 200
МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
WDSSPR
49 690 018
805
2 114 159 790
ТЕКСТ
CP
25 728 925
583
358 486 826
МИДУЭЙ
CP
25 536 648
1061
25 536 648
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 