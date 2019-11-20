Прогноз кассовых сборов в России на 21–24 ноября

Лидером среди новинок, с результатом 100 млн рублей, должен стать отечественный боевик АВАНПОСТ (CPR). При массированной рекламной кампании, богатом актерском составе и интригующем сюжете можно было бы рассчитывать на большие цифры, однако за последний месяц уровень ожидания картины не повысился, а сильный конкурент за мужскую аудиторию в лице FORD ПРОТИВ FERRARI (FOX), настроился успешно поработать в длинну.



АББАТСТВО ДАУНТОН (UPI) должно будет консолидировать всех поклонников одноименного сериала, количество которых, впрочем, вряд ли кто-то рискнет точно обозначить. Похожих прецедентов, когда полнометражный фильм продолжал бы сюжетную линию сериала, в нашем прокате было немного. Вряд ли у сериала канала NBC фанатская база уровня СЕКСА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ, но на цифры АНТУРАЖА вполне можно ориентироваться. Историческая драма скорее всего сможет рассчитывать на 33 млн рублей за четыре дня проката.



На региональную публику попробует сработать фильм Анны Пармас ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (EXP) Отличные отзывы с «Кинотавра» вкупе с комедийной составляющей, вполне могут обеспечить фильму старт в районе 30 млн рублей.



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20.11.2019 Автор: БК