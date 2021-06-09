Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10−13 июня

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
|UPI
|1500
|160 000 000
|2 176 871
|106 667
|-
|2
|КРУЭЛЛА
|WDS
|1900
|90 000 000
|1 224 490
|47 368
|-47
|3
|ТИХОЕ МЕСТО 2
|CPP
|1600
|75 000 000
|1 020 408
|46 875
|-55
|4
|ФОРСАЖ 9
|UPI
|1500
|30 000 000
|408 163
|20 000
|-63
|5
|ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ
|EXP
|1000
|22 000 000
|299 320
|22 000
|-
|6
|КРОЛИК ПИТЕР 2
|SPPR
|1000
|13 000 000
|176 871
|13 000
|-51
|7
|КРАСНЫЙ ПРИЗРАК
|CRP
|1300
|9 000 000
|122 449
|6 923
|-
|399 000 000
|5 428 571
Лидером уикенда должна стать новинка - очередная часть популярной хоррор-франшизы ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (UPI). У проекта неплохой уровень предпродаж, сравнимый с другой картиной серии ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3, так что и от фильма режиссера Майкла Чавеса мы вправе ждать старта в районе 160 млн рублей.
Второй крупной новинкой недели станет приключенческий боевик ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ (EXP). Картина с Пирсом Броснаном в главной роли претендует на старт порядка 22 млн рублей. Интерес к проекту со стороны зрителя определенно есть, правда его не самая широкая роспись может ограничить кассовый потенциал релиза.
Также в десятку лучших должен пробиться отечественный военный фильм КРАСНЫЙ ПРИЗРАК (CRP). У картины неплохой уровень предпродаж для такого специфичного проекта и актульная отечественная звезда Юра Борисов в главной роли. Скорее всего, он заработает в районе 9 млн рублей за четыре дня проката.
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