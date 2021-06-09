Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10−13 июня


«Заклятие 3: По воле дьявола» должно будет возглавить прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА UPI 1500 160 000 000 2 176 871 106 667 -
2 КРУЭЛЛА WDS 1900 90 000 000 1 224 490 47 368 -47
3 ТИХОЕ МЕСТО 2 CPP 1600 75 000 000 1 020 408 46 875 -55
4 ФОРСАЖ 9 UPI 1500 30 000 000 408 163 20 000 -63
5 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ EXP 1000 22 000 000 299 320 22 000 -
6 КРОЛИК ПИТЕР 2 SPPR 1000 13 000 000 176 871 13 000 -51
7 КРАСНЫЙ ПРИЗРАК CRP 1300 9 000 000 122 449 6 923 -
  399 000 000 5 428 571  

Лидером уикенда должна стать новинка - очередная часть популярной хоррор-франшизы ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (UPI). У проекта неплохой уровень предпродаж, сравнимый с другой картиной серии ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3, так что и от фильма режиссера Майкла Чавеса мы вправе ждать старта в районе 160 млн рублей. 

Второй крупной новинкой недели станет приключенческий боевик ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ (EXP). Картина с Пирсом Броснаном в главной роли претендует на старт порядка 22 млн рублей. Интерес к проекту со стороны зрителя определенно есть, правда его не самая широкая роспись может ограничить кассовый потенциал релиза.

Также в десятку лучших должен пробиться отечественный военный фильм КРАСНЫЙ ПРИЗРАК (CRP). У картины неплохой уровень предпродаж для такого специфичного проекта и актульная отечественная звезда Юра Борисов в главной роли. Скорее всего, он заработает в районе 9 млн рублей за четыре дня проката.
 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3−6 июня

09.06.2021 Автор: БК

Сборы

03—06.06
ТИХОЕ МЕСТО 2
CPP
183 035 901
1983
290 509 062
КРУЭЛЛА
WDS
178 557 311
1936
178 557 311
ФОРСАЖ 9
UPI
82 150 691
2077
1 172 912 509
КРОЛИК ПИТЕР 2
SPPR
27 419 950
1101
310 917 284
СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ
UPI
13 433 966
1374
102 199 294
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
VLG
8 428 677
305
955 470 670
4 САПОГА И БАРСУК
MG
7 577 133
1103
7 577 133
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