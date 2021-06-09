Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10−13 июня

Лидером уикенда должна стать новинка - очередная часть популярной хоррор-франшизы ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (UPI). У проекта неплохой уровень предпродаж, сравнимый с другой картиной серии ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3, так что и от фильма режиссера Майкла Чавеса мы вправе ждать старта в районе 160 млн рублей.



Второй крупной новинкой недели станет приключенческий боевик ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ (EXP). Картина с Пирсом Броснаном в главной роли претендует на старт порядка 22 млн рублей. Интерес к проекту со стороны зрителя определенно есть, правда его не самая широкая роспись может ограничить кассовый потенциал релиза.



Также в десятку лучших должен пробиться отечественный военный фильм КРАСНЫЙ ПРИЗРАК (CRP). У картины неплохой уровень предпродаж для такого специфичного проекта и актульная отечественная звезда Юра Борисов в главной роли. Скорее всего, он заработает в районе 9 млн рублей за четыре дня проката.



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