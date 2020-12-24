Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24-27 декабря

В последний уикенд года лидерство в прокате должен захватить анимационный проект СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (UPI). Мультфильм за неделю работы в превью-формате собрал уже около 80 млн рублей, и в свой первый полноценный уикенд должен добавить к ним как минимум столько же.



Отечественный фильм-катастрофа ОГОНЬ (СP) пока не впечатляет предпродажами, однако широкая роспись проекта и массированная рекламная кампания должны будут позволить фильму Алексея Нужного преодолеть планку сборов в 70 млн рублей за 4 дня проката.



Последняя крупная новинка уикенда, мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (SPPR) вряд ли прыгнет выше головы, учитывая такого мощного конкурента за целевую аудиторию. Скорее всего релиз соберет порядка 30 млн рублей, что должно будет хватить для попадания в пятерку лучших релизов уикенда.



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