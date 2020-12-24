Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24-27 декабря


Лидером уикенда должна стать «Семейка Крудс: Новоселье»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ UPI 1400 90 000 000 1 225 824 64 286 -
2 ОГОНЬ CP 1500 70 000 000 953 419 46 667 -
3 СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ CP 1500 45 000 000 612 912 30 000 -36
4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ SPPR 1500 38 000 000 517 570 25 333 -43
5 БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ SPPR 800 30 000 000 408 608 37 500 -
6 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ CRP 1500 28 000 000 381 367 18 667 -42
  301 000 000 4 099 700  

В последний уикенд года лидерство в прокате должен захватить анимационный проект СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (UPI). Мультфильм за неделю работы в превью-формате собрал уже около 80 млн рублей, и в свой первый полноценный уикенд должен добавить к ним как минимум столько же.

Отечественный фильм-катастрофа ОГОНЬ (СP) пока не впечатляет предпродажами, однако широкая роспись проекта и массированная рекламная кампания должны будут позволить фильму Алексея Нужного преодолеть планку сборов в 70 млн рублей за 4 дня проката. 

Последняя крупная новинка уикенда, мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (SPPR) вряд ли прыгнет выше головы, учитывая такого мощного конкурента за целевую аудиторию. Скорее всего релиз соберет порядка 30 млн рублей, что должно будет хватить для попадания в пятерку лучших релизов уикенда.
 

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24.12.2020 Автор: БК

Сборы

17—20.12
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
CP
71 931 177
1845
194 981 741
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
SPPR
68 901 746
1209
68 901 746
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
UPI
66 096 514
1293
66 800 315
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ
CRP
49 395 685
1646
49 395 685
ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ
EXP
7 600 767
406
7 600 767
НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА
CP
5 803 308
388
563 571 113
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