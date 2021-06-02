Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3−6 июня

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КРУЭЛЛА
|WDS
|1800
|200 000 000
|2 722 200
|111 111
|-
|2
|ТИХОЕ МЕСТО 2
|CPP
|1600
|150 000 000
|2 041 650
|93 750
|-
|3
|ФОРСАЖ 9
|UPI
|1500
|80 000 000
|1 088 880
|53 333
|-59
|4
|КРОЛИК ПИТЕР 2
|SPPR
|1500
|25 000 000
|340 275
|16 667
|-51
|5
|СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ
|UPI
|1300
|15 000 000
|204 165
|11 538
|-39
|6
|ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ»
|SPPR
|500
|10 000 000
|136 110
|20 000
|-56
|480 000 000
|6 533 279
В первый уикенд лета лидерство в отечественном прокате должна будет захватить новая работа студии Disney КРУЭЛЛА (WDS). Фильм показывает хороший уровень предпродаж, а его семейная направленность сыграет на руку в пику начавшимся летним каникулам. Осторожно предположим, что картина начнёт свой прокат с 200 млн рублей за уикенд.
Примерно по 30 человек на сеанс в формате превью на свои сеансы привлек фантастиечский триллер ТИХОЕ МЕСТО 2 (CPP). Вкупе с отличным сарафанным радио подобный результат должен будет позволить фильму Джона Красински записать на свой счёт не менее 150 млн рублей за четыре дня проката.
Остальные новинки этой недели не смогут расссчитывать на повышенный интерес со стороны зрителя.
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