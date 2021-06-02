Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3−6 июня

В первый уикенд лета лидерство в отечественном прокате должна будет захватить новая работа студии Disney КРУЭЛЛА (WDS). Фильм показывает хороший уровень предпродаж, а его семейная направленность сыграет на руку в пику начавшимся летним каникулам. Осторожно предположим, что картина начнёт свой прокат с 200 млн рублей за уикенд.



Примерно по 30 человек на сеанс в формате превью на свои сеансы привлек фантастиечский триллер ТИХОЕ МЕСТО 2 (CPP). Вкупе с отличным сарафанным радио подобный результат должен будет позволить фильму Джона Красински записать на свой счёт не менее 150 млн рублей за четыре дня проката.



Остальные новинки этой недели не смогут расссчитывать на повышенный интерес со стороны зрителя.



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