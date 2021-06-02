Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3−6 июня


Лидерские позиции займут новинки «Круэлла» и «Тихое место 2»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КРУЭЛЛА WDS 1800 200 000 000 2 722 200 111 111 -
2 ТИХОЕ МЕСТО 2 CPP 1600 150 000 000 2 041 650 93 750 -
3 ФОРСАЖ 9 UPI 1500 80 000 000 1 088 880 53 333 -59
4 КРОЛИК ПИТЕР 2 SPPR 1500 25 000 000 340 275 16 667 -51
5 СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ UPI 1300 15 000 000 204 165 11 538 -39
6 ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» SPPR 500 10 000 000 136 110 20 000 -56
  480 000 000 6 533 279  

В первый уикенд лета лидерство в отечественном прокате должна будет захватить новая работа студии Disney КРУЭЛЛА (WDS). Фильм показывает хороший уровень предпродаж, а его семейная направленность сыграет на руку в пику начавшимся летним каникулам. Осторожно предположим, что картина начнёт свой прокат с 200 млн рублей за уикенд.

Примерно по 30 человек на сеанс в формате превью на свои сеансы привлек фантастиечский триллер ТИХОЕ МЕСТО 2 (CPP). Вкупе с отличным сарафанным радио подобный результат должен будет позволить фильму Джона Красински записать на свой счёт не менее 150 млн рублей за четыре дня проката. 

Остальные новинки этой недели не смогут расссчитывать на повышенный интерес со стороны зрителя. 
 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27−30 мая

02.06.2021 Автор: БК

Сборы

27—30.05
ФОРСАЖ 9
UPI
224 607 026
2093
1 001 818 715
ТИХОЕ МЕСТО 2
CPP
55 963 270
1877
55 963 270
КРОЛИК ПИТЕР 2
SPPR
53 000 895
1852
252 897 950
СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ
UPI
26 919 817
1686
72 134 725
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ»
SPPR
25 710 409
559
105 425 615
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
VLG
17 114 046
391
918 535 163
ПИЛА: СПИРАЛЬ
CP
11 037 707
1063
140 143 396
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