Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20−23 мая

После крайне неудачной предыдущей недели, кинотеатры могут выдохнуть. Очередная часть гоночной франшизы ФОРСАЖ 9 (UPI) должна будет наконец открыть сезон блокбастеров. Фильм начал свой прокат со среды, и в первый день собрал порядка 90 млн рублей. Это несколько собьёт фильму цифры четырехдневного уикенда, но скорее всего отметка в 500 млн рублей ему всё-таки покорится.



Мультфильм СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ (UPI) рассчитан на самого юного зрителя, поэтому и ожидания от него несколько скромнее, чем от других мейджорских мультфильмов года. У анимационного релиза не очень высокие предпродажи и прямой конкурент за целевую аудиторию, в виде идущего в прокате вторую неделю КРОЛИК ПИТЕР 2 (SPPR), поэтому вероятно он заработает порядка 45-50 млн рублей за уикенд.



Невероятный уровень предпродаж показывает аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (SPPR). По этому показателю он уже стал рекордсменом в своём анимационном жанре. Впрочем, не стоит забывать о большой фанатской аудитории подобного контента, поэтому осторожно предположим, что мультфильму удастся заполучить около 40 млн рублей к концу недели.



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