Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20−23 мая


Грядет «Форсаж»!

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ФОРСАЖ 9 UPI 1800 500 000 000 6 753 106 277 778 -
2 СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ UPI 1000 45 000 000 607 780 45 000 -
3 КРОЛИК ПИТЕР 2 SPPR 1500 40 000 000 540 249 26 667 -58
4 ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» SPPR 500 40 000 000 540 249 80 000 -
5 ПИЛА: СПИРАЛЬ CP 1400 30 000 000 405 186 21 429 -58
6 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ VLG 800 13 000 000 175 581 16 250 -67
7 ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО CP 1000 12 000 000 162 075 12 000 -65
8 ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ UPI 900 10 000 000 135 062 11 111 -68
  690 000 000 9 319 287  

После крайне неудачной предыдущей недели, кинотеатры могут выдохнуть. Очередная часть гоночной франшизы ФОРСАЖ 9 (UPI)  должна будет наконец открыть сезон блокбастеров. Фильм начал свой прокат со среды, и в первый день собрал порядка 90 млн рублей. Это несколько собьёт фильму цифры четырехдневного уикенда, но скорее всего отметка в 500 млн рублей ему всё-таки покорится.

Мультфильм СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ (UPI) рассчитан на самого юного зрителя, поэтому и ожидания от него несколько скромнее, чем от других мейджорских мультфильмов года. У анимационного релиза не очень высокие предпродажи и прямой конкурент за целевую аудиторию, в виде идущего в прокате вторую неделю КРОЛИК ПИТЕР 2 (SPPR), поэтому вероятно он заработает порядка 45-50 млн рублей за уикенд.

Невероятный уровень предпродаж показывает аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (SPPR). По этому показателю он уже стал рекордсменом в своём анимационном жанре. Впрочем, не стоит забывать о большой фанатской аудитории подобного контента, поэтому осторожно предположим, что мультфильму удастся заполучить около 40 млн рублей к концу недели.
 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13−16 мая

19.05.2021 Автор: БК

Сборы

13—16.05
КРОЛИК ПИТЕР 2
SPPR
100 747 587
1823
100 747 587
ПИЛА: СПИРАЛЬ
CP
72 175 646
1502
72 175 646
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
VLG
48 584 619
908
856 470 412
ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
CP
36 362 937
2031
288 913 413
ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ
UPI
31 045 955
902
31 045 955
ДЕВЯТАЕВ
SPPR
18 964 419
1678
302 255 860
THE BOX
WP
6 268 460
420
7 177 617
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