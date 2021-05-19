Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20−23 мая

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ФОРСАЖ 9
|UPI
|1800
|500 000 000
|6 753 106
|277 778
|-
|2
|СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ
|UPI
|1000
|45 000 000
|607 780
|45 000
|-
|3
|КРОЛИК ПИТЕР 2
|SPPR
|1500
|40 000 000
|540 249
|26 667
|-58
|4
|ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ»
|SPPR
|500
|40 000 000
|540 249
|80 000
|-
|5
|ПИЛА: СПИРАЛЬ
|CP
|1400
|30 000 000
|405 186
|21 429
|-58
|6
|ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
|VLG
|800
|13 000 000
|175 581
|16 250
|-67
|7
|ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
|CP
|1000
|12 000 000
|162 075
|12 000
|-65
|8
|ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ
|UPI
|900
|10 000 000
|135 062
|11 111
|-68
|690 000 000
|9 319 287
После крайне неудачной предыдущей недели, кинотеатры могут выдохнуть. Очередная часть гоночной франшизы ФОРСАЖ 9 (UPI) должна будет наконец открыть сезон блокбастеров. Фильм начал свой прокат со среды, и в первый день собрал порядка 90 млн рублей. Это несколько собьёт фильму цифры четырехдневного уикенда, но скорее всего отметка в 500 млн рублей ему всё-таки покорится.
Мультфильм СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ (UPI) рассчитан на самого юного зрителя, поэтому и ожидания от него несколько скромнее, чем от других мейджорских мультфильмов года. У анимационного релиза не очень высокие предпродажи и прямой конкурент за целевую аудиторию, в виде идущего в прокате вторую неделю КРОЛИК ПИТЕР 2 (SPPR), поэтому вероятно он заработает порядка 45-50 млн рублей за уикенд.
Невероятный уровень предпродаж показывает аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (SPPR). По этому показателю он уже стал рекордсменом в своём анимационном жанре. Впрочем, не стоит забывать о большой фанатской аудитории подобного контента, поэтому осторожно предположим, что мультфильму удастся заполучить около 40 млн рублей к концу недели.
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