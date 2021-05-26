Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27−30 мая

Последний уикенд мая не порадует зрителей крупными новинками. Почти все они рассчитаные на достаточно узкие зрительские сегменты и вряд ли смогут добраться до отметки в 10 млн рублей.



Лидером же уикенда останется боевик ФОРСАЖ 9 (UPI) с результатом порядка 200 млн рублей. Также на своих местах останется вся первая пятерка релизов прошлой недели.



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26.05.2021 Автор: БК