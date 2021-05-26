Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27−30 мая

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ФОРСАЖ 9
|UPI
|1800
|200 000 000
|2 714 441
|111 111
|-57
|2
|КРОЛИК ПИТЕР 2
|SPPR
|1500
|35 000 000
|475 027
|23 333
|-34
|3
|ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ»
|SPPR
|500
|35 000 000
|475 027
|70 000
|-35
|4
|СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ
|UPI
|1300
|19 000 000
|257 872
|14 615
|-36
|5
|ПИЛА: СПИРАЛЬ
|CP
|1400
|11 000 000
|149 294
|7 857
|-57
|300 000 000
|4 071 661
Последний уикенд мая не порадует зрителей крупными новинками. Почти все они рассчитаные на достаточно узкие зрительские сегменты и вряд ли смогут добраться до отметки в 10 млн рублей.
Лидером же уикенда останется боевик ФОРСАЖ 9 (UPI) с результатом порядка 200 млн рублей. Также на своих местах останется вся первая пятерка релизов прошлой недели.
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26.05.2021 Автор: БК