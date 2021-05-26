Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27−30 мая


Лидеры останутся прежними

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ФОРСАЖ 9 UPI 1800 200 000 000 2 714 441 111 111 -57
2 КРОЛИК ПИТЕР 2 SPPR 1500 35 000 000 475 027 23 333 -34
3 ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» SPPR 500 35 000 000 475 027 70 000 -35
4 СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ UPI 1300 19 000 000 257 872 14 615 -36
5 ПИЛА: СПИРАЛЬ CP 1400 11 000 000 149 294 7 857 -57
  300 000 000 4 071 661  

Последний уикенд мая не порадует зрителей крупными новинками. Почти все они рассчитаные на достаточно узкие зрительские сегменты и вряд ли смогут добраться до отметки в 10 млн рублей. 

Лидером же уикенда останется боевик ФОРСАЖ 9 (UPI) с результатом порядка 200 млн рублей. Также на своих местах останется вся первая пятерка релизов прошлой недели.
 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20−23 мая

26.05.2021 Автор: БК

Сборы

20—23.05
ФОРСАЖ 9
UPI
457 445 279
1783
560 150 457
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ»
SPPR
57 776 801
559
57 776 801
КРОЛИК ПИТЕР 2
SPPR
56 694 414
1880
175 650 976
СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ
UPI
32 531 753
1482
32 531 753
ПИЛА: СПИРАЛЬ
CP
25 826 345
1505
118 761 032
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
VLG
19 627 331
455
892 102 309
ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
CP
11 381 255
1413
310 784 719
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