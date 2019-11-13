Прогноз кассовых сборов в России на 14–17 ноября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|FORD ПРОТИВ FERRARI
|FOX
|750
|200 000 000
|3 145 149
|266 667
|-
|2
|АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
|WDSSPR
|1500
|100 000 000
|1 572 574
|66 667
|-
|3
|СЕМЕЙКА АДДАМС
|UPI
|1400
|65 000 000
|1 022 173
|46 429
|-51
|4
|ДОКТОР СОН
|CAO
|1600
|50 000 000
|786 287
|31 250
|-60
|5
|МИДУЭЙ
|CP
|1200
|40 000 000
|629 030
|33 333
|-
|6
|МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
|WDSSPR
|1500
|32 000 000
|503 224
|21 333
|-64
|7
|ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ
|CAO
|350
|22 000 000
|345 966
|62 857
|-
|8
|СТРАЖИ АРКТИКИ
|VLG
|700
|20 000 000
|314 515
|28 571
|-
|529 000 000
|8 318 918
Сразу пять новинок этой недели могут попасть в итоговый чарт уикенда. Вероятно, что первую строчку должна будет занять биографическая драма FORD ПРОТИВ FERRARI (FOX). Высокий уровень ожидания и неплохие предпродажи вполне могут обернуться сборами в районе 200 млн рублей за уикенд.
Ребут комедийного боевика АНГЕЛЫ ЧАРЛИ (WDSSPR) скорее всего займет вторую строчку таблицы кассовых сборов России на этой неделе. Новому фильму режиссера Элизабет Бенкс должны покориться 100 млн рублей за четыре дня проката.
Военной драме МИДУЭЙ (CP) вряд ли удасться навязать конкуренцию двум вышестоящим новинкам. История рассказанная в фильме Роланда Эммериха выглядит рассчитаной непосредственно на американского зрителя. Хотя, несмоненно своего зрителя картина найдет, тем более, что режиссер любим и в нашей стране. От релиза можно ожидать сборов в районе 40 млн рублей.
Интернациональный мультфильм СТРАЖИ АРКТИКИ (VLG) демонстрирует довольно высокий уровень анимации, для независимого проекта, но пока уровень предпродаж не внушает оптимизма. Релиз может заработать около 20 млн рублей.
Драма с Йеном Маккеленом и Хелен Миррен ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ (CAO) рассчитана на возврастную публику и вряд ли преодолеет планку сборов в 22 млн рублей за уикенд.
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13.11.2019 Автор: БК