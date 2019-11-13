Прогноз кассовых сборов в России на 14–17 ноября

Сразу пять новинок этой недели могут попасть в итоговый чарт уикенда. Вероятно, что первую строчку должна будет занять биографическая драма FORD ПРОТИВ FERRARI (FOX). Высокий уровень ожидания и неплохие предпродажи вполне могут обернуться сборами в районе 200 млн рублей за уикенд.



Ребут комедийного боевика АНГЕЛЫ ЧАРЛИ (WDSSPR) скорее всего займет вторую строчку таблицы кассовых сборов России на этой неделе. Новому фильму режиссера Элизабет Бенкс должны покориться 100 млн рублей за четыре дня проката.



Военной драме МИДУЭЙ (CP) вряд ли удасться навязать конкуренцию двум вышестоящим новинкам. История рассказанная в фильме Роланда Эммериха выглядит рассчитаной непосредственно на американского зрителя. Хотя, несмоненно своего зрителя картина найдет, тем более, что режиссер любим и в нашей стране. От релиза можно ожидать сборов в районе 40 млн рублей.



Интернациональный мультфильм СТРАЖИ АРКТИКИ (VLG) демонстрирует довольно высокий уровень анимации, для независимого проекта, но пока уровень предпродаж не внушает оптимизма. Релиз может заработать около 20 млн рублей.



Драма с Йеном Маккеленом и Хелен Миррен ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ (CAO) рассчитана на возврастную публику и вряд ли преодолеет планку сборов в 22 млн рублей за уикенд.



Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов в России на 7–10 ноября

13.11.2019 Автор: БК