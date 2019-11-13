Прогноз кассовых сборов в России на 14–17 ноября


Ford v Ferrari v Ангелы Чарли

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 FORD ПРОТИВ FERRARI FOX 750 200 000 000 3 145 149 266 667 -
2 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ WDSSPR 1500 100 000 000 1 572 574 66 667 -
3 СЕМЕЙКА АДДАМС UPI 1400 65 000 000 1 022 173 46 429 -51
4 ДОКТОР СОН CAO 1600 50 000 000 786 287 31 250 -60
5 МИДУЭЙ CP 1200 40 000 000 629 030 33 333 -
6 МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ WDSSPR 1500 32 000 000 503 224 21 333 -64
7 ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ CAO 350 22 000 000 345 966 62 857 -
8 СТРАЖИ АРКТИКИ VLG 700 20 000 000 314 515 28 571 -
  529 000 000 8 318 918  

Сразу пять новинок этой недели могут попасть в итоговый чарт уикенда. Вероятно, что первую строчку должна будет занять биографическая драма FORD ПРОТИВ FERRARI (FOX). Высокий уровень ожидания и неплохие предпродажи вполне могут обернуться сборами в районе 200 млн рублей за уикенд.

Ребут комедийного боевика АНГЕЛЫ ЧАРЛИ (WDSSPR) скорее всего займет вторую строчку таблицы кассовых сборов России на этой неделе. Новому фильму режиссера Элизабет Бенкс должны покориться 100 млн рублей за четыре дня проката.

Военной драме МИДУЭЙ (CP) вряд ли удасться навязать конкуренцию двум вышестоящим новинкам. История рассказанная в фильме Роланда Эммериха выглядит рассчитаной непосредственно на американского зрителя. Хотя, несмоненно своего зрителя картина найдет, тем более, что режиссер любим и в нашей стране. От релиза можно ожидать сборов в районе 40 млн рублей.

Интернациональный мультфильм СТРАЖИ АРКТИКИ (VLG) демонстрирует довольно высокий уровень анимации, для независимого проекта, но пока уровень предпродаж не внушает оптимизма. Релиз может заработать около 20 млн рублей.

Драма с Йеном Маккеленом и Хелен Миррен ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ (CAO) рассчитана на возврастную публику и вряд ли преодолеет планку сборов в 22 млн рублей за уикенд.

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13.11.2019 Автор: БК

Сборы

07—10.11
СЕМЕЙКА АДДАМС
UPI
152 101 168
1581
702 763 227
ДОКТОР СОН
CAO
130 288 777
1602
130 288 777
МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
WDSSPR
108 923 240
1205
2 040 151 328
ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ
FOX
86 420 583
1463
474 535 596
ТЕКСТ
CP
46 569 669
881
315 543 060
ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ
EXP
41 579 214
515
41 942 565
ДЕВЯТАЯ
CP
37 210 759
1559
37 210 759
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