Прогноз кассовых сборов в России на 28 ноября–01 декабря


«Холодное сердце 2» всех сметёт

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 WDSSPR 1600 900 000 000 14 069 095 562 500 -
2 ДОСТАТЬ НОЖИ CP 1200 90 000 000 1 406 909 75 000 -
3 FORD ПРОТИВ FERRARI FOX 750 75 000 000 1 172 425 100 000 -53
4 ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ MG 1000 65 000 000 1 016 101 65 000 -
5 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! EXP 800 26 000 000 406 441 32 500 -50
6 АВАНПОСТ CRP 1000 24 000 000 375 176 24 000 -72
7 ТВАРЬ WDSSPR 600 17 000 000 265 750 28 333 -
  1 197 000 000 18 711 896  

Новый мультфильм студии Disney Animation ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ (WDSSPR) по всей вероятности должен будет не просто стать лидером недели, но и побороться за лучший старт среди всех анимационных релизов. Учитывая уровень популярности бренда и внушительную сумму предпродаж можно предположить, что релизу покорится цифра в 900 млн рублей.

При таком мощном старте главного релиза недели, остальным новинкам, как правило, приходится несладно. Однако, комедийный детектив ДОСТАТЬ НОЖИ (СР) уже отработал целую неделю в формате превью и получил отличный зрительский сарафан. Рискнем предположить, что фильму с целой россыпью голивудский звезд в своём касте может достаться 90 млн рублей по итогу недели. 

Отечественный байопик о великом футбольном вратаре ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (MG) также поборется за внимание зрителя на этой неделе. У фильма неплохой уровень предпродаж, а также имя очень популярного в нашей стране футболиста, но, как часто случается, у подобных релизов очень много решают первые отзывы. Скорее всего сборы фильма будут варироваться около цифры в 65 млн рублей. 

Несколько раз менявший свою дату выхода, хоррор с Владимиром Вдовиченко и Еленой Лядовой ТВАРЬ (WDSSPR) наконец-то добрался до отечественных экранов. У фильма не очень высокий уровень ожидания, но благодаря отсутствию жанровый конкурентов, отечественный релиз сможет записать на свой счет приблизительно 17 млн рублей, по итогам уикенда.

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28.11.2019 Автор: БК

Сборы

21—24.11
FORD ПРОТИВ FERRARI
FOX
174 067 453
1044
459 722 016
АВАНПОСТ
CRP
88 771 318
1789
88 771 318
ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!
EXP
54 389 257
890
54 961 622
СЕМЕЙКА АДДАМС
UPI
45 368 631
975
856 729 397
МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
WDSSPR
34 200 222
633
2 163 034 959
АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
WDSSPR
24 402 676
1300
120 301 194
АББАТСТВО ДАУНТОН
UPI
19 801 278
359
21 397 524
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