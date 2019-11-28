Прогноз кассовых сборов в России на 28 ноября–01 декабря

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2
|WDSSPR
|1600
|900 000 000
|14 069 095
|562 500
|-
|2
|ДОСТАТЬ НОЖИ
|CP
|1200
|90 000 000
|1 406 909
|75 000
|-
|3
|FORD ПРОТИВ FERRARI
|FOX
|750
|75 000 000
|1 172 425
|100 000
|-53
|4
|ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ
|MG
|1000
|65 000 000
|1 016 101
|65 000
|-
|5
|ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!
|EXP
|800
|26 000 000
|406 441
|32 500
|-50
|6
|АВАНПОСТ
|CRP
|1000
|24 000 000
|375 176
|24 000
|-72
|7
|ТВАРЬ
|WDSSPR
|600
|17 000 000
|265 750
|28 333
|-
|1 197 000 000
|18 711 896
Новый мультфильм студии Disney Animation ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 (WDSSPR) по всей вероятности должен будет не просто стать лидером недели, но и побороться за лучший старт среди всех анимационных релизов. Учитывая уровень популярности бренда и внушительную сумму предпродаж можно предположить, что релизу покорится цифра в 900 млн рублей.
При таком мощном старте главного релиза недели, остальным новинкам, как правило, приходится несладно. Однако, комедийный детектив ДОСТАТЬ НОЖИ (СР) уже отработал целую неделю в формате превью и получил отличный зрительский сарафан. Рискнем предположить, что фильму с целой россыпью голивудский звезд в своём касте может достаться 90 млн рублей по итогу недели.
Отечественный байопик о великом футбольном вратаре ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (MG) также поборется за внимание зрителя на этой неделе. У фильма неплохой уровень предпродаж, а также имя очень популярного в нашей стране футболиста, но, как часто случается, у подобных релизов очень много решают первые отзывы. Скорее всего сборы фильма будут варироваться около цифры в 65 млн рублей.
Несколько раз менявший свою дату выхода, хоррор с Владимиром Вдовиченко и Еленой Лядовой ТВАРЬ (WDSSPR) наконец-то добрался до отечественных экранов. У фильма не очень высокий уровень ожидания, но благодаря отсутствию жанровый конкурентов, отечественный релиз сможет записать на свой счет приблизительно 17 млн рублей, по итогам уикенда.
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