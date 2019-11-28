Прогноз кассовых сборов в России на 28 ноября–01 декабря

Новый мультфильм студии Disney Animation ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 (WDSSPR) по всей вероятности должен будет не просто стать лидером недели, но и побороться за лучший старт среди всех анимационных релизов. Учитывая уровень популярности бренда и внушительную сумму предпродаж можно предположить, что релизу покорится цифра в 900 млн рублей.



При таком мощном старте главного релиза недели, остальным новинкам, как правило, приходится несладно. Однако, комедийный детектив ДОСТАТЬ НОЖИ (СР) уже отработал целую неделю в формате превью и получил отличный зрительский сарафан. Рискнем предположить, что фильму с целой россыпью голивудский звезд в своём касте может достаться 90 млн рублей по итогу недели.



Отечественный байопик о великом футбольном вратаре ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (MG) также поборется за внимание зрителя на этой неделе. У фильма неплохой уровень предпродаж, а также имя очень популярного в нашей стране футболиста, но, как часто случается, у подобных релизов очень много решают первые отзывы. Скорее всего сборы фильма будут варироваться около цифры в 65 млн рублей.



Несколько раз менявший свою дату выхода, хоррор с Владимиром Вдовиченко и Еленой Лядовой ТВАРЬ (WDSSPR) наконец-то добрался до отечественных экранов. У фильма не очень высокий уровень ожидания, но благодаря отсутствию жанровый конкурентов, отечественный релиз сможет записать на свой счет приблизительно 17 млн рублей, по итогам уикенда.



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