Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6 − 9 мая

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
|CP
|1600
|250 000 000
|3 339 567
|156 250
|-
|2
|ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
|VLG
|1400
|100 000 000
|1 335 827
|71 429
|-
|3
|ДЕВЯТАЕВ
|SPPR
|1600
|90 000 000
|1 202 244
|56 250
|-
|4
|ЗВЕРОКРЕКЕРЫ
|CP
|1000
|45 000 000
|601 122
|45 000
|-
|5
|ЧЕРНОБЫЛЬ
|CP
|1600
|18 000 000
|240 449
|11 250
|-
|6
|ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. ПЕРЕВЫПУСК
|UPI
|800
|12 000 000
|160 299
|15 000
|-
|7
|МОРТАЛ КОМБАТ
|UPI
|1600
|11 000 000
|146 941
|6 875
|-
|8
|ОТЕЦ
|RUR
|300
|10 000 000
|133 583
|33 333
|-
|536 000 000
|7 160 032
Второй майский уикенд станет крайне необычным для российского кинопроката. Во-первых, все его четыре дня будут выходными, а, во-вторых, он окажется фактически без крупных новинок. Единственным исключением будет комедия ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО (CP) которая после пяти дней превью-показов расширит своё представительство в кинотеатрах и без особых проблем возглавит таблицу лучших релизов уикенда с результатом порядка 250 млн рублей.
Из остальных релизов стоит отметить вторую неделю отечественной военной драмы ДЕВЯТАЕВ (SPPR), которая благодаря празднику Дню Победы должна будет показать минимальное падение относительно стартового уикенда или даже прирост.
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05.05.2021 Автор: БК