Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6 − 9 мая


«Прабабушка легкого поведения. Начало» захватит лидерство

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО CP 1600 250 000 000 3 339 567 156 250 -
2 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ VLG 1400 100 000 000 1 335 827 71 429 -
3 ДЕВЯТАЕВ SPPR 1600 90 000 000 1 202 244 56 250 -
4 ЗВЕРОКРЕКЕРЫ CP 1000 45 000 000 601 122 45 000 -
5 ЧЕРНОБЫЛЬ CP 1600 18 000 000 240 449 11 250 -
6 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. ПЕРЕВЫПУСК UPI 800 12 000 000 160 299 15 000 -
7 МОРТАЛ КОМБАТ UPI 1600 11 000 000 146 941 6 875 -
8 ОТЕЦ RUR 300 10 000 000 133 583 33 333 -
  536 000 000 7 160 032  

Второй майский уикенд станет крайне необычным для российского кинопроката. Во-первых, все его четыре дня будут выходными, а, во-вторых, он окажется фактически без крупных новинок. Единственным исключением будет комедия ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО (CP) которая после пяти дней превью-показов расширит своё представительство в кинотеатрах и без особых проблем возглавит таблицу лучших релизов уикенда с результатом порядка 250 млн рублей.

Из остальных релизов стоит отметить вторую неделю отечественной военной драмы ДЕВЯТАЕВ (SPPR), которая благодаря празднику Дню Победы должна будет показать минимальное падение относительно стартового уикенда или даже прирост. 
 

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05.05.2021 Автор: БК

Сборы

22—25.04
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
VLG
291 420 626
1438
291 420 626
ЧЕРНОБЫЛЬ
CP
78 043 933
2077
292 156 058
МОРТАЛ КОМБАТ
UPI
40 070 225
1589
820 297 699
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ПЕРЕВЫПУСК
UPI
32 456 323
583
32 456 323
100% ВОЛК
NKI
19 831 627
1042
98 925 137
МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
WDS
17 834 933
613
295 778 291
НЕЧЕСТИВЫЕ
SPPR
15 941 515
662
15 941 515
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