Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6 − 9 мая

Второй майский уикенд станет крайне необычным для российского кинопроката. Во-первых, все его четыре дня будут выходными, а, во-вторых, он окажется фактически без крупных новинок. Единственным исключением будет комедия ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО (CP) которая после пяти дней превью-показов расширит своё представительство в кинотеатрах и без особых проблем возглавит таблицу лучших релизов уикенда с результатом порядка 250 млн рублей.



Из остальных релизов стоит отметить вторую неделю отечественной военной драмы ДЕВЯТАЕВ (SPPR), которая благодаря празднику Дню Победы должна будет показать минимальное падение относительно стартового уикенда или даже прирост.



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