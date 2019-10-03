Прогноз кассовых сборов в России на 03-06 октября

Главный релиз недели несомненно ДЖОКЕР (CAO). Фильм про самого знаменитого комикс-злодея вселенной DC подогревал интерес зрителя уже много месяцев и должен стартовать примерно на одном уровне с еще одним "взрослым" кинокомиксом ЛОГАН: РОСОМАХА.

Мультфильм ЭВЕРЕСТ (UPI) сюжетно схож с прошлогодним СМОЛФУТОМ, но стартовать должен немного лучше. Во-первых, работы студии DREAMWORKS у нас в стране как правило любят, а во-вторых, очень уж давно у нас в прокат не выходила студийная анимация.

Другие жанровые новинки ДОБЫЧА (MG) и ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? (VLG) звёзд с неба не хватают, но в восьмерку лучших попадать должны.

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03.10.2019 Автор: БК