Прогноз кассовых сборов в России на 03-06 октября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДЖОКЕР
|CAO
|1400
|500 000 000
|7 789 375
|357 143
|-
|2
|ЭВЕРЕСТ
|UPI
|1500
|200 000 000
|3 115 750
|133 333
|-
|3
|К ЗВЕЗДАМ
|FOX
|1500
|85 000 000
|1 324 194
|56 667
|-57
|4
|ГЕРОЙ
|CP
|1400
|35 000 000
|545 256
|25 000
|-63
|5
|ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА
|NKI
|1600
|28 000 000
|436 205
|17 500
|-65
|6
|ОНО 2
|CAO
|1600
|12 000 000
|186 945
|7 500
|-63
|7
|ДОБЫЧА
|MG
|600
|11 000 000
|171 366
|18 333
|-
|8
|ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ?
|VLG
|500
|8 000 000
|124 630
|16 000
|-
|879 000 000
|13 693 722
Главный релиз недели несомненно ДЖОКЕР (CAO). Фильм про самого знаменитого комикс-злодея вселенной DC подогревал интерес зрителя уже много месяцев и должен стартовать примерно на одном уровне с еще одним "взрослым" кинокомиксом ЛОГАН: РОСОМАХА.
Мультфильм ЭВЕРЕСТ (UPI) сюжетно схож с прошлогодним СМОЛФУТОМ, но стартовать должен немного лучше. Во-первых, работы студии DREAMWORKS у нас в стране как правило любят, а во-вторых, очень уж давно у нас в прокат не выходила студийная анимация.
Другие жанровые новинки ДОБЫЧА (MG) и ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? (VLG) звёзд с неба не хватают, но в восьмерку лучших попадать должны.
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов в России на 26–29 сентября
03.10.2019 Автор: БК