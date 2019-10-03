Прогноз кассовых сборов в России на 03-06 октября


"Джокер" станет королем

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДЖОКЕР CAO 1400 500 000 000 7 789 375 357 143 -
2 ЭВЕРЕСТ UPI 1500 200 000 000 3 115 750 133 333 -
3 К ЗВЕЗДАМ FOX 1500 85 000 000 1 324 194 56 667 -57
4 ГЕРОЙ CP 1400 35 000 000 545 256 25 000 -63
5 ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА NKI 1600 28 000 000 436 205 17 500 -65
6 ОНО 2 CAO 1600 12 000 000 186 945 7 500 -63
7 ДОБЫЧА MG 600 11 000 000 171 366 18 333 -
8 ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? VLG 500 8 000 000 124 630 16 000 -
  879 000 000 13 693 722  

Главный релиз недели несомненно ДЖОКЕР (CAO). Фильм про самого знаменитого комикс-злодея вселенной DC подогревал интерес зрителя уже много месяцев и должен стартовать примерно на одном уровне с еще одним "взрослым" кинокомиксом ЛОГАН: РОСОМАХА. 

Мультфильм ЭВЕРЕСТ (UPI) сюжетно схож с прошлогодним СМОЛФУТОМ, но стартовать должен немного лучше. Во-первых, работы студии DREAMWORKS у нас в стране как правило любят, а во-вторых, очень уж давно у нас в прокат не выходила студийная анимация. 

Другие жанровые новинки ДОБЫЧА (MG) и ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? (VLG) звёзд с неба не хватают, но в восьмерку лучших попадать должны.

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03.10.2019 Автор: БК

Сборы

26—29.09
К ЗВЕЗДАМ
FOX
199 010 796
1337
199 010 796
ГЕРОЙ
CP
94 031 028
1698
94 031 028
ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА
NKI
79 569 414
1834
312 760 328
ОНО 2
CAO
32 655 156
810
1 123 743 672
СТРИПТИЗЕРШИ
MG
18 361 705
422
159 104 900
КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ
VLG
13 751 894
573
50 642 338
YESTERDAY
UPI
10 954 410
644
47 608 400
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