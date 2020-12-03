Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 декабря

Первый уикенд декабря не порадует нас кассовыми новинками, и лидерство, скорее всего, вновь удержит комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP).



Российский анимационный релиз ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (NKI) должен стать лучшей из новинок и заработать порядка 19 млн млн рублей. У проекта не самые впечатляющие предпродажи,однако отсутствие конкуренции за семейную аудиторию должно сказаться на посещаемости в выходные дни.



Мелодрама Анны Меликян ТРОЕ (WDS) должна будет, в первую очередь, заинтересовать столичную публику. У релиза неплохие предпродажи, но это достаточно стандартная история для фильмов с сильной арт-составляющей. Осторожно предположим, что проекту покорится порядка 10 млн рублей за четыре дня проката.



Еще одна новинка, комедия КОМЕТА ГАЛЛЕЯ (MGS) напротив, рассчитана скорее на регионального зрителя, однако низкая событийность вряд ли позволит ей собрать более 7 млн рублей в свой первый уикенд.



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03.12.2020 Автор: БК