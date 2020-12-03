Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 декабря


Лучшей из новинок станет «Полное погружение»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА CP 1000 22 000 000 291 507 22 000 -51
2 ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ NKI 1000 19 000 000 251 756 19 000 -
3 НА ОСТРИЕ CP 1400 14 000 000 185 504 10 000 -59
4 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ CAO 1000 12 000 000 159 004 12 000 -59
5 ТРОЕ WDS 600 10 000 000 132 503 16 667 -
6 ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС VLG 800 7 000 000 92 752 8 750 -65
7 КОМЕТА ГАЛЛЕЯ MGS 800 7 000 000 92 752 8 750 -
  91 000 000 1 205 777  

Первый уикенд декабря не порадует нас кассовыми новинками, и лидерство, скорее всего, вновь удержит комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP).

Российский анимационный релиз ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (NKI) должен стать лучшей из новинок и заработать порядка 19 млн млн рублей. У проекта не самые впечатляющие предпродажи,однако отсутствие конкуренции за семейную аудиторию должно сказаться на посещаемости в выходные дни.

Мелодрама Анны Меликян ТРОЕ (WDS) должна будет, в первую очередь, заинтересовать столичную публику. У релиза неплохие предпродажи, но это достаточно стандартная история для фильмов с сильной арт-составляющей. Осторожно предположим, что проекту покорится порядка 10 млн рублей за четыре дня проката.

Еще одна новинка, комедия КОМЕТА ГАЛЛЕЯ (MGS) напротив, рассчитана скорее на регионального зрителя, однако низкая событийность вряд ли позволит ей собрать более 7 млн рублей в свой первый уикенд.
 

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03.12.2020 Автор: БК

Сборы

26—29.11
НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА
CP
47 816 436
1270
472 681 537
НА ОСТРИЕ
CP
34 814 765
1547
34 814 765
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
CAO
30 102 326
1304
30 102 326
ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
VLG
20 946 608
1030
20 946 608
СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ
NKI
12 069 399
1255
32 113 792
АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ
VLG
11 927 486
857
53 432 241
ВЗАПЕРТИ
CP
11 846 576
1071
40 778 010
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