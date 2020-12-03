Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 декабря

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА
|CP
|1000
|22 000 000
|291 507
|22 000
|-51
|2
|ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
|NKI
|1000
|19 000 000
|251 756
|19 000
|-
|3
|НА ОСТРИЕ
|CP
|1400
|14 000 000
|185 504
|10 000
|-59
|4
|ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
|CAO
|1000
|12 000 000
|159 004
|12 000
|-59
|5
|ТРОЕ
|WDS
|600
|10 000 000
|132 503
|16 667
|-
|6
|ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|VLG
|800
|7 000 000
|92 752
|8 750
|-65
|7
|КОМЕТА ГАЛЛЕЯ
|MGS
|800
|7 000 000
|92 752
|8 750
|-
|91 000 000
|1 205 777
Первый уикенд декабря не порадует нас кассовыми новинками, и лидерство, скорее всего, вновь удержит комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP).
Российский анимационный релиз ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (NKI) должен стать лучшей из новинок и заработать порядка 19 млн млн рублей. У проекта не самые впечатляющие предпродажи,однако отсутствие конкуренции за семейную аудиторию должно сказаться на посещаемости в выходные дни.
Мелодрама Анны Меликян ТРОЕ (WDS) должна будет, в первую очередь, заинтересовать столичную публику. У релиза неплохие предпродажи, но это достаточно стандартная история для фильмов с сильной арт-составляющей. Осторожно предположим, что проекту покорится порядка 10 млн рублей за четыре дня проката.
Еще одна новинка, комедия КОМЕТА ГАЛЛЕЯ (MGS) напротив, рассчитана скорее на регионального зрителя, однако низкая событийность вряд ли позволит ей собрать более 7 млн рублей в свой первый уикенд.
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03.12.2020 Автор: БК