Прогноз кассовых сборов в России на 17–20 октября


"Малефисента" расправит крылья.

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ WDSSPR 1500 500 000 000 7 680 492 333 333 -
2 ДЖОКЕР CAO 1400 250 000 000 3 840 246 178 571 -38
3 ЭВЕРЕСТ UPI 1500 70 000 000 1 075 269 46 667 -60
4 ГЕМИНИ CPP 1400 40 000 000 614 439 28 571 -74
5 ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ CRP 800 20 000 000 307 220 25 000 -60
6 ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ VLG 600 15 000 000 230 415 25 000 -45
7 ОНИ EXP 600 15 000 000 230 415 25 000 -
8 ОКЕЙ, ЛЕКСИ! CPF 800 6 000 000 92 166 7 500 -
  916 000 000 14 070 661  

Масштабное фэнтези для всей семьи МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (WDSSPR) уверенно возглавит российский прокат на этой неделе. Сиквелу фильма 2014 года вполне по силу преодолеть рубеж в 500 млн рублей. Этому будут способствовать и рейтинги ожидания, и отсутствие жанровых конкурентов на дате.

Остальные новинки стартуют намного скромнее. Так, триллер ОНИ (EXP) сможет претендовать на 15 млн рублей за уикенд, а комедия ОКЕЙ, ЛЕКСИ! (CPF) вряд ли преодолеет планку сборов в 6 млн рублей.

Потеряв на третьей неделе всего 38% и заняв второе место чарта, ДЖОКЕР (САО) продолжит своё победоносное шествие по отечественному прокату. Кинокомикс станет еще ближе к тому, чтобы стать самым кассовым фильмом в истории прокатчика «Каро Премьер».

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15.10.2019 Автор: БК

Сборы

10—13.10
ДЖОКЕР
CAO
421 182 319
1722
1 322 074 997
ЭВЕРЕСТ
UPI
193 786 453
1626
506 675 845
ГЕМИНИ
CPP
175 945 989
1771
175 945 989
ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
CRP
53 127 406
1043
53 127 406
ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ
VLG
28 827 830
492
28 827 830
К ЗВЕЗДАМ
FOX
16 057 591
970
339 677 930
ГЕРОЙ
CP
8 923 580
795
174 737 580
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