Прогноз кассовых сборов в России на 17–20 октября

Масштабное фэнтези для всей семьи МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (WDSSPR) уверенно возглавит российский прокат на этой неделе. Сиквелу фильма 2014 года вполне по силу преодолеть рубеж в 500 млн рублей. Этому будут способствовать и рейтинги ожидания, и отсутствие жанровых конкурентов на дате.



Остальные новинки стартуют намного скромнее. Так, триллер ОНИ (EXP) сможет претендовать на 15 млн рублей за уикенд, а комедия ОКЕЙ, ЛЕКСИ! (CPF) вряд ли преодолеет планку сборов в 6 млн рублей.



Потеряв на третьей неделе всего 38% и заняв второе место чарта, ДЖОКЕР (САО) продолжит своё победоносное шествие по отечественному прокату. Кинокомикс станет еще ближе к тому, чтобы стать самым кассовым фильмом в истории прокатчика «Каро Премьер».



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15.10.2019 Автор: БК