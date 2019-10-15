Прогноз кассовых сборов в России на 17–20 октября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
|WDSSPR
|1500
|500 000 000
|7 680 492
|333 333
|-
|2
|ДЖОКЕР
|CAO
|1400
|250 000 000
|3 840 246
|178 571
|-38
|3
|ЭВЕРЕСТ
|UPI
|1500
|70 000 000
|1 075 269
|46 667
|-60
|4
|ГЕМИНИ
|CPP
|1400
|40 000 000
|614 439
|28 571
|-74
|5
|ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
|CRP
|800
|20 000 000
|307 220
|25 000
|-60
|6
|ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ
|VLG
|600
|15 000 000
|230 415
|25 000
|-45
|7
|ОНИ
|EXP
|600
|15 000 000
|230 415
|25 000
|-
|8
|ОКЕЙ, ЛЕКСИ!
|CPF
|800
|6 000 000
|92 166
|7 500
|-
|916 000 000
|14 070 661
Масштабное фэнтези для всей семьи МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (WDSSPR) уверенно возглавит российский прокат на этой неделе. Сиквелу фильма 2014 года вполне по силу преодолеть рубеж в 500 млн рублей. Этому будут способствовать и рейтинги ожидания, и отсутствие жанровых конкурентов на дате.
Остальные новинки стартуют намного скромнее. Так, триллер ОНИ (EXP) сможет претендовать на 15 млн рублей за уикенд, а комедия ОКЕЙ, ЛЕКСИ! (CPF) вряд ли преодолеет планку сборов в 6 млн рублей.
Потеряв на третьей неделе всего 38% и заняв второе место чарта, ДЖОКЕР (САО) продолжит своё победоносное шествие по отечественному прокату. Кинокомикс станет еще ближе к тому, чтобы стать самым кассовым фильмом в истории прокатчика «Каро Премьер».
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15.10.2019 Автор: БК