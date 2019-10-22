Прогноз кассовых сборов в России на 24–27 октября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
|WDSSPR
|1500
|330 000 000
|5 128 205
|220 000
|-48
|2
|ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ
|WDSSPR
|900
|160 000 000
|2 486 402
|177 778
|-
|3
|ТЕКСТ
|CP
|1000
|90 000 000
|1 398 601
|90 000
|-
|4
|УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ
|NKI
|1300
|80 000 000
|1 243 201
|61 538
|-
|5
|ДЖОКЕР
|CAO
|1400
|70 000 000
|1 087 801
|50 000
|-62
|6
|ЭВЕРЕСТ
|UPI
|1400
|40 000 000
|621 601
|28 571
|-45
|7
|ТРИ СЕКУНДЫ
|MG
|700
|18 000 000
|279 720
|25 714
|-
|8
|СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ
|VLG
|600
|10 000 000
|155 400
|16 667
|-
|798 000 000
|12 400 932
Несмотря на обилие новинок самого разного жанра, на вершине таблицы останется МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (WDSSPR). Диснеевские семейные проекты, как правило, уверенно держатся в прокате, к тому же на руку проекту сыграет начало осенних школьных каникул. Всё это должно вылиться примерно в 330 млн рублей за уикенд.
Лидером среди новинок должен стать сиквел фильма 2009 года ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ (WDSSPR). Первая часть комедийного ужастика успела обрести определенный культ в нашей стране, поэтому, вкупе с рейтингами ожидания, можно предположить что фильму покорится планка в 160 млн рублей за первые четыре дня проката.
Сразу друг за другом в таблице расположатся две российские новинки. Скорее всего, выше окажется экранизация романа Дмитрия Глуховского ТЕКСТ (СР). Популярный первоисточник, широкая роспись и положительный сарафан, который уже успел сложиться у фильма, должны дать примерно 90 млн рублей на старте проката. Анимационная работа студии «Мельница» УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ (NKI) напротив, имеет за собой шлейф в виде не слишком тепло принятой первой части франшизы и грозного соперника за целевую аудиторию в лице МАЛЕФИСЕНТЫ. Однако, уже упомянутые выше школьные каникулы сыграют мультфильму в плюс и тот может выйти на цифру 80 млн рублей за уикенд.
Ещё две новинки могут занять 7 и 8 строчки чарта. Боевик ТРИ СЕКУНДЫ (MG) может пойти по пути схожего проекта 2016 года ТРИ ДЕВЯТКИ (PRD). В этом случае фильм может рассчитывать на 18 млн рублей. У мексиканского анимационного проекта СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ (VLG) зацепок для аудитории еще меньше. Скорее всего мультфильм сможет претендовать на кассу в районе 10 млн рублей.
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22.10.2019 Автор: БК