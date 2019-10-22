Прогноз кассовых сборов в России на 24–27 октября


Амбициозные новинки не сместят лидера

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ WDSSPR 1500 330 000 000 5 128 205 220 000 -48
2 ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ WDSSPR 900 160 000 000 2 486 402 177 778 -
3 ТЕКСТ CP 1000 90 000 000 1 398 601 90 000 -
4 УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ NKI 1300 80 000 000 1 243 201 61 538 -
5 ДЖОКЕР CAO 1400 70 000 000 1 087 801 50 000 -62
6 ЭВЕРЕСТ UPI 1400 40 000 000 621 601 28 571 -45
7 ТРИ СЕКУНДЫ MG 700 18 000 000 279 720 25 714 -
8 СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ VLG 600 10 000 000 155 400 16 667 -
  798 000 000 12 400 932  

Несмотря на обилие новинок самого разного жанра, на вершине таблицы останется МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (WDSSPR). Диснеевские семейные проекты, как правило, уверенно держатся в прокате, к тому же на руку проекту сыграет начало осенних школьных каникул. Всё это должно вылиться примерно в 330 млн рублей за уикенд.

Лидером среди новинок должен стать сиквел фильма 2009 года ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ (WDSSPR). Первая часть комедийного ужастика успела обрести определенный культ в нашей стране, поэтому, вкупе с рейтингами ожидания, можно предположить что фильму покорится планка в 160 млн рублей за первые четыре дня проката. 

Сразу друг за другом в таблице расположатся две российские новинки. Скорее всего, выше окажется экранизация романа Дмитрия Глуховского ТЕКСТ (СР). Популярный первоисточник, широкая роспись и положительный сарафан, который уже успел сложиться у фильма, должны дать примерно 90 млн рублей на старте проката. Анимационная работа студии  «Мельница» УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ (NKI) напротив, имеет за собой шлейф в виде не слишком тепло принятой первой части франшизы и грозного соперника за целевую аудиторию в лице МАЛЕФИСЕНТЫ. Однако, уже упомянутые выше школьные каникулы сыграют мультфильму в плюс и тот может выйти на цифру 80 млн рублей за уикенд.

Ещё две новинки могут занять 7 и 8 строчки чарта. Боевик ТРИ СЕКУНДЫ (MG) может пойти по пути схожего проекта 2016 года ТРИ ДЕВЯТКИ (PRD). В этом случае фильм может рассчитывать на 18 млн рублей. У мексиканского анимационного проекта СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ (VLG) зацепок для аудитории еще меньше. Скорее всего мультфильм сможет претендовать на кассу в районе 10 млн рублей.

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22.10.2019 Автор: БК

Сборы

17—20.10
МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
WDSSPR
706 225 728
1561
706 225 728
ДЖОКЕР
CAO
190 284 459
1495
1 636 373 304
ЭВЕРЕСТ
UPI
80 058 457
1590
611 668 486
ГЕМИНИ
CPP
52 726 348
1836
272 396 771
ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
CRP
20 331 824
1035
89 853 137
ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ
VLG
17 385 925
442
57 295 357
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