Прогноз кассовых сборов в России на 24–27 октября

Несмотря на обилие новинок самого разного жанра, на вершине таблицы останется МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (WDSSPR). Диснеевские семейные проекты, как правило, уверенно держатся в прокате, к тому же на руку проекту сыграет начало осенних школьных каникул. Всё это должно вылиться примерно в 330 млн рублей за уикенд.



Лидером среди новинок должен стать сиквел фильма 2009 года ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ (WDSSPR). Первая часть комедийного ужастика успела обрести определенный культ в нашей стране, поэтому, вкупе с рейтингами ожидания, можно предположить что фильму покорится планка в 160 млн рублей за первые четыре дня проката.



Сразу друг за другом в таблице расположатся две российские новинки. Скорее всего, выше окажется экранизация романа Дмитрия Глуховского ТЕКСТ (СР). Популярный первоисточник, широкая роспись и положительный сарафан, который уже успел сложиться у фильма, должны дать примерно 90 млн рублей на старте проката. Анимационная работа студии «Мельница» УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ (NKI) напротив, имеет за собой шлейф в виде не слишком тепло принятой первой части франшизы и грозного соперника за целевую аудиторию в лице МАЛЕФИСЕНТЫ. Однако, уже упомянутые выше школьные каникулы сыграют мультфильму в плюс и тот может выйти на цифру 80 млн рублей за уикенд.



Ещё две новинки могут занять 7 и 8 строчки чарта. Боевик ТРИ СЕКУНДЫ (MG) может пойти по пути схожего проекта 2016 года ТРИ ДЕВЯТКИ (PRD). В этом случае фильм может рассчитывать на 18 млн рублей. У мексиканского анимационного проекта СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ (VLG) зацепок для аудитории еще меньше. Скорее всего мультфильм сможет претендовать на кассу в районе 10 млн рублей.



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22.10.2019 Автор: БК