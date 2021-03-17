Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 марта


Новинки «Пальма» и «Никто» поборются за лидерство

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПАЛЬМА CP 1500 130 000 000 1 755 808 86 667 -
2 НИКТО UPI 950 100 000 000 1 350 621 105 263 -
3 РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН WDS 1800 90 000 000 1 215 559 50 000 -40
4 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО CP 1000 65 000 000 877 904 65 000 -40
5 ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ SPPR 1000 35 000 000 472 717 35 000 -
6 БАТЯ CP 800 25 000 000 337 655 31 250 -46
7 АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ VLG 700 25 000 000 337 655 35 714 -
8 КОНЕК-ГОРБУНОК SPPR 1500 22 000 000 297 137 14 667 -59
9 ТОМ И ДЖЕРРИ CAO 1500 20 000 000 270 124 13 333 -62
  512 000 000 6 915 181  

После недельного перерыва, на вершину таблицы лучших релизов отечественного проката вновь поднимется новинка. Скорее всего ею станет российская семейная картина ПАЛЬМА (CP) с результатом порядка 130 млн рублей. У релиза высокий уровень предпродаж, обширная рекламная кампания, а также лояльная семейная аудитория, которые и должны обеспечить ему первенство.

Рассчитанный в первую очередь на мужскую аудиторию, боевик Ильи Найшуллера НИКТО (UPI) предположительно окажется на второй строчке чарта, показав цифры на уровне таких аналогов как ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА и ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ. Вероятно, фильм пополнит свой кошелек на 100 млн рублей за четыре дня проката.

Сразу два анимационных проекта поборются за внимание самого юного зрителя. Отечественная работа студии Wizart ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (SPPR) получила больше сеансов и показала более высокие предпродажи нежели конкурент, поэтому острожно предположим, что картине покорится планка в 35 млн рублей. Независимый перуано-нидерландский мультфильм АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (VLG), учитывая серьезную конкуренцию за целевую аудиторию, также должен показать достойный результат в 25 млн рублей за уикенд.
 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 марта

17.03.2021 Автор: БК

Сборы

11—14.03
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
WDS
163 738 520
1899
542 714 619
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
CP
115 577 625
1808
389 052 022
КОНЕК-ГОРБУНОК
SPPR
54 528 730
1569
1 104 887 914
ТОМ И ДЖЕРРИ
CAO
52 988 840
1703
509 881 861
БАТЯ
CP
48 991 600
989
461 903 553
ДЕНЬ КУРКА
VLG
17 920 959
737
19 434 121
БЕЛЫЙ СНЕГ
CRP
12 572 916
1169
45 434 132
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 