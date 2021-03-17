Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 марта

После недельного перерыва, на вершину таблицы лучших релизов отечественного проката вновь поднимется новинка. Скорее всего ею станет российская семейная картина ПАЛЬМА (CP) с результатом порядка 130 млн рублей. У релиза высокий уровень предпродаж, обширная рекламная кампания, а также лояльная семейная аудитория, которые и должны обеспечить ему первенство.



Рассчитанный в первую очередь на мужскую аудиторию, боевик Ильи Найшуллера НИКТО (UPI) предположительно окажется на второй строчке чарта, показав цифры на уровне таких аналогов как ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА и ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ. Вероятно, фильм пополнит свой кошелек на 100 млн рублей за четыре дня проката.



Сразу два анимационных проекта поборются за внимание самого юного зрителя. Отечественная работа студии Wizart ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (SPPR) получила больше сеансов и показала более высокие предпродажи нежели конкурент, поэтому острожно предположим, что картине покорится планка в 35 млн рублей. Независимый перуано-нидерландский мультфильм АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (VLG), учитывая серьезную конкуренцию за целевую аудиторию, также должен показать достойный результат в 25 млн рублей за уикенд.



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