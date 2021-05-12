Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13−16 мая

Сразу три крупных голливудских релиза выйдут в отечественный прокат и будут претендовать на высокие сборы. Лидером, судя по всему, станет семейный проект КРОЛИК ПИТЕР 2 (SPPR), который может похвастаться заметной рекламной кампанией и самой широкой росписью среди всех релизов недели. Предпродажи у проекта на уровне первой части, выходившей в прокат в 2018 году, но заметно ниже, чем были у ТОМА И ДЖЕРРИ - ближайшего аналога этого года. С учетом отсутствия конкурентов за целевую аудиторию сборы новинки окажутся в районе 200 млн рублей.



Перезагрузка культовой хоррор-франшизы ПИЛА: СПИРАЛЬ (CP) по предпродажам показывает лучший результат среди фильмов ужасов в этом году. Впрочем, не стоит недооценивать и фанатский фактор, в конце концов фан-база за два деятилетия у данной серии фильмов накопилась порядочная. Результат порядка 100 млн рублей видится наиболее реалистичным исходом для релиза.



Триллер с Анжелиной Джоли в главной роли ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ (UPI) в этой тройке выглядит аутсайдером. Во-первых, он получил наименьшую роспись среди новинок. Во-вторых, пока показыает не самый выдающийся результат предпродаж. Впрочем, они были открыты слишком поздно, чтобы релевантно оценивать цифры. Рискнем предположить, что картина сможет покорить рубеж в 50 млн рублей.



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