Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13−16 мая


«Кролик Питер 2» и «Пила: Спираль» возглавят российский прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КРОЛИК ПИТЕР 2 SPPR 1500 200 000 000 2 671 654 133 333 -
2 ПИЛА: СПИРАЛЬ CP 1400 100 000 000 1 335 827 71 429 -
3 ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО CP 1600 50 000 000 667 913 31 250 -63
4 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ VLG 1400 50 000 000 667 913 35 714 -53
5 ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ UPI 700 50 000 000 667 913 71 429 -
6 ДЕВЯТАЕВ SPPR 1600 30 000 000 400 748 18 750 -67
  480 000 000 6 411 969  

Сразу три крупных голливудских релиза выйдут в отечественный прокат и будут претендовать на высокие сборы. Лидером, судя по всему, станет семейный проект КРОЛИК ПИТЕР 2 (SPPR), который может похвастаться заметной рекламной кампанией и самой широкой росписью среди всех релизов недели. Предпродажи у проекта на уровне первой части, выходившей в прокат в 2018 году, но заметно ниже, чем были у ТОМА И ДЖЕРРИ - ближайшего аналога этого года. С учетом отсутствия конкурентов за целевую аудиторию сборы новинки окажутся в районе 200 млн рублей.

Перезагрузка культовой хоррор-франшизы ПИЛА: СПИРАЛЬ (CP) по предпродажам показывает лучший результат среди фильмов ужасов в этом году. Впрочем, не стоит недооценивать и фанатский фактор, в конце концов фан-база за два деятилетия у данной серии фильмов накопилась порядочная. Результат порядка 100 млн рублей видится наиболее реалистичным исходом для релиза.

Триллер с Анжелиной Джоли в главной роли ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ (UPI) в этой тройке выглядит аутсайдером. Во-первых, он получил наименьшую роспись среди новинок. Во-вторых, пока показыает не самый выдающийся результат предпродаж. Впрочем, они были открыты слишком поздно, чтобы релевантно оценивать цифры. Рискнем предположить, что картина сможет покорить рубеж в 50 млн рублей.
 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6−9 мая

12.05.2021 Автор: БК

Сборы

06—09.05
ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
CP
141 064 781
2028
211 076 556
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
VLG
117 738 959
1476
761 941 695
ДЕВЯТАЕВ
SPPR
91 235 568
1909
256 918 766
ЗВЕРОКРЕКЕРЫ
CP
44 668 637
1560
110 775 897
ЧЕРНОБЫЛЬ
CP
16 537 267
1383
382 635 181
ОТЕЦ
RUR
13 202 467
230
79 134 482
УПС... ПРИПЛЫЛИ!
NKI
8 964 725
1109
27 979 321
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