Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 февраля


И вновь у «Души» не будет конкурентов

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДУША WDS 1500 170 000 000 2 234 490 113 333 -30
2 ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ CAO 600 50 000 000 657 203 83 333 -35
3 ОХОТНИК НА МОНСТРОВ SPPR 1500 28 000 000 368 034 18 667 -61
4 ЗАСТУПНИК VLG 1000 28 000 000 368 034 28 000 -
5 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА WDS 1000 20 000 000 262 881 20 000 -47
6 ОГОНЬ CP 700 16 000 000 210 305 22 857 -48
7 СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ MGS 1500 15 000 000 197 161 10 000 -
8 ЗОЯ CRP 1000 15 000 000 197 161 15 000 -51
9 КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? CP 800 12 000 000 157 729 15 000 -
  354 000 000 4 652 997  

В российской кинопрокате продолжится тотальное доминирование мультфильма ДУША (WDS). Заработавший уже свыше 600 млн рублей, в свой третий уикенд анимационная работа должна упасть всего на 30% и заработать порядка 170 млн рублей.

Лучшей из новинок должен стать боевик с Лиамом Ниссоном ЗАСТУПНИК (VLG). Предпродажи проекта схожи с предыдущей работой актера ЧЕСТНЫЙ ВОР и, скорее всего, будут близки и результаты их первых уикендов. Поэтому можно предположить, что за четыре дня проката фильм соберет 28 млн рублей.

Комедия СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (MGS) должна заинтересовать, в первую очередь, регионального зрителя и предположительно показать результат в районе 15 млн рублей. У проекта не самый высокий уровень предпродаж, зато достаточно широкая роспись, что должно дать ему преимущество над конкурентами.

Также в топ лучших релизов уикенда должна пробиться мелодрама КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ (CP). Скорее всего, сборы одного из участников основного конкурса «Кинотавра 2020». в конце недели будут около 12 млн рублей. 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 января

04.02.2021 Автор: БК

Сборы

28—31.01
ДУША
WDS
258 455 807
1780
607 584 611
ОХОТНИК НА МОНСТРОВ
SPPR
78 343 945
1413
78 343 945
ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
CAO
76 751 950
655
76 751 950
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
WDS
38 793 683
1049
2 034 154 190
ОГОНЬ
CP
31 060 210
715
870 453 534
ЗОЯ
CRP
30 815 301
1632
30 815 301
ДЕНЬ ГОРОДА
CRP
13 841 983
1397
64 414 902
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