Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 февраля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДУША
|WDS
|1500
|170 000 000
|2 234 490
|113 333
|-30
|2
|ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
|CAO
|600
|50 000 000
|657 203
|83 333
|-35
|3
|ОХОТНИК НА МОНСТРОВ
|SPPR
|1500
|28 000 000
|368 034
|18 667
|-61
|4
|ЗАСТУПНИК
|VLG
|1000
|28 000 000
|368 034
|28 000
|-
|5
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
|WDS
|1000
|20 000 000
|262 881
|20 000
|-47
|6
|ОГОНЬ
|CP
|700
|16 000 000
|210 305
|22 857
|-48
|7
|СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ
|MGS
|1500
|15 000 000
|197 161
|10 000
|-
|8
|ЗОЯ
|CRP
|1000
|15 000 000
|197 161
|15 000
|-51
|9
|КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?
|CP
|800
|12 000 000
|157 729
|15 000
|-
|354 000 000
|4 652 997
В российской кинопрокате продолжится тотальное доминирование мультфильма ДУША (WDS). Заработавший уже свыше 600 млн рублей, в свой третий уикенд анимационная работа должна упасть всего на 30% и заработать порядка 170 млн рублей.
Лучшей из новинок должен стать боевик с Лиамом Ниссоном ЗАСТУПНИК (VLG). Предпродажи проекта схожи с предыдущей работой актера ЧЕСТНЫЙ ВОР и, скорее всего, будут близки и результаты их первых уикендов. Поэтому можно предположить, что за четыре дня проката фильм соберет 28 млн рублей.
Комедия СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (MGS) должна заинтересовать, в первую очередь, регионального зрителя и предположительно показать результат в районе 15 млн рублей. У проекта не самый высокий уровень предпродаж, зато достаточно широкая роспись, что должно дать ему преимущество над конкурентами.
Также в топ лучших релизов уикенда должна пробиться мелодрама КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ (CP). Скорее всего, сборы одного из участников основного конкурса «Кинотавра 2020». в конце недели будут около 12 млн рублей.
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04.02.2021 Автор: БК