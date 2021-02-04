Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 февраля

В российской кинопрокате продолжится тотальное доминирование мультфильма ДУША (WDS). Заработавший уже свыше 600 млн рублей, в свой третий уикенд анимационная работа должна упасть всего на 30% и заработать порядка 170 млн рублей.

Лучшей из новинок должен стать боевик с Лиамом Ниссоном ЗАСТУПНИК (VLG). Предпродажи проекта схожи с предыдущей работой актера ЧЕСТНЫЙ ВОР и, скорее всего, будут близки и результаты их первых уикендов. Поэтому можно предположить, что за четыре дня проката фильм соберет 28 млн рублей.

Комедия СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (MGS) должна заинтересовать, в первую очередь, регионального зрителя и предположительно показать результат в районе 15 млн рублей. У проекта не самый высокий уровень предпродаж, зато достаточно широкая роспись, что должно дать ему преимущество над конкурентами.

Также в топ лучших релизов уикенда должна пробиться мелодрама КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ (CP). Скорее всего, сборы одного из участников основного конкурса «Кинотавра 2020». в конце недели будут около 12 млн рублей.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 января

04.02.2021 Автор: БК