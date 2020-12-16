Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17-20 декабря

В предпоследний уикенд года нас ожидает борьба за лидерство между холдовером, исторической мелодрамой СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP) и новинкой, сиквелом хита 2019 года, трагикомедии ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (SPPR). Последняя, скорее всего, и одержит вверх в этой схватке, с результатом около 50 млн рублей.



В формате превью начинает свой прокат анимационный проект СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (UPI). В нынешней ситуации очень сложно предположить, насколько семейная аудитория готова будет массово вернуться в кинотеатры, пусть даже и на ожидаемый мейджорский продукт. Также прогноз усложняет и то, что мультфильм будет работать всего 2 дня и его роспись в выходные может серьезно варьироваться между показчиками. Осторожно предположим, что релизу покорится результат в 30 млн рублей, однако он может вполне и удивить.



Комедия РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (CPR) пока показывает не самый высокий уровень предпродаж, для такого нарочито фанатского проекта. Тем не менее, популярность бренда и широта росписи должны позволить релизу рассчитывать не меньше, чем на 25 млн рублей за четыре дня проката.



Хоррор ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (EXP) скорее всего выступит как другие независимые хорроры последних недель и сможет записать на свой счет порядка 7 млн рублей.



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