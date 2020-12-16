Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17-20 декабря


«Обратная связь» поборется за лидерство с «Серебряными коньками»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ SPPR 1500 50 000 000 682 035 33 333 -
2 СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ CP 1500 43 000 000 586 550 28 667 -53
3 СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ UPI 1400 30 000 000 409 221 21 429 -
4 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ CRP 1500 25 000 000 341 018 16 667 -
5 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА CP 700 8 000 000 109 126 11 429 -53
6 ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ EXP 450 7 000 000 95 485 15 556 -
  163 000 000 2 223 435  

В предпоследний уикенд года нас ожидает борьба за лидерство между холдовером, исторической мелодрамой СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP) и новинкой, сиквелом хита 2019 года, трагикомедии ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (SPPR). Последняя, скорее всего, и одержит вверх в этой схватке, с результатом около 50 млн рублей.

В формате превью начинает свой прокат анимационный проект СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (UPI). В нынешней ситуации очень сложно предположить, насколько семейная аудитория готова будет массово вернуться в кинотеатры, пусть даже и на ожидаемый мейджорский продукт. Также прогноз усложняет и то, что мультфильм будет работать всего 2 дня и его роспись в выходные может серьезно варьироваться между показчиками. Осторожно предположим, что релизу покорится результат в 30 млн рублей, однако он может вполне и удивить.

Комедия РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (CPR) пока показывает не самый высокий уровень предпродаж, для такого нарочито фанатского проекта. Тем не менее, популярность бренда и широта росписи должны позволить релизу рассчитывать не меньше, чем на 25 млн рублей за четыре дня проката.

Хоррор ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (EXP) скорее всего выступит как другие независимые хорроры последних недель и сможет записать на свой счет порядка 7 млн рублей.
 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

 

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10-13 декабря

16.12.2020 Автор: БК

Сборы

10—13.12
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
CP
93 450 963
1790
93 450 963
НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА
CP
18 525 337
643
551 401 581
ТВОРЦЫ СНОВ
MG
15 468 142
1126
15 468 142
НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2
MGS
9 358 511
964
9 358 511
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
CAO
7 255 344
813
71 129 737
ДИББУК
NKI
7 098 634
547
7 098 634
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
NKI
6 741 369
1401
25 750 226
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 