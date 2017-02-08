Прогноз кассовых сборов в России на 9–12 февраля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
|UPI
|1200
|190 000 000
|3 192 741
|158 333
|-
|2
|ДЖОН УИК 2
|CP
|1000
|150 000 000
|2 520 585
|150 000
|-
|3
|ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
|WDSSPR
|800
|140 000 000
|2 352 546
|175 000
|-
|4
|ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН
|CAO
|1130
|130 000 000
|2 184 507
|115 044
|-
|5
|ПРИТЯЖЕНИЕ
|WDSSPR
|1000
|95 000 000
|1 596 370
|95 000
|-64
|6
|ЗВОНКИ
|CPP
|1000
|28 000 000
|470 509
|28 000
|-75
|7
|БАЛЕРИНА
|VLG
|500
|19 000 000
|319 274
|38 000
|-68
|8
|ЛА-ЛА ЛЕНД
|CP
|200
|15 000 000
|252 058
|75 000
|-46
|9
|ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ
|EXP
|125
|6 500 000
|109 225
|52 000
|-28
|10
|ГОЛОС МОНСТРА
|VLG
|700
|6 000 000
|100 823
|8 571
|-70
|779 500 000
|13 098 639
В этот уикенд выходит сразу четыре франшизных проекта, и у каждого из них есть свои преимущества.
Два года назад ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО существенно всколыхнули рынок, собрав в первый уикенд 599 млн рублей в России (705 млн с учетом стран СНГ), установив на тот момент стартовый рекорд среди оригинальных картин и фильмов с рейтингом 18+. Сейчас от сиквела такой же прыти уже не приходится ждать. Рейтинги ожидания новинки раза в четыре меньше, чем предыдущей части, предварительные продажи хоть и на высоком уровне (на 19 часов – больше 14 млн рублей), но заметно хуже по сравнению с картиной 2015 года – два года назад предпродажи принесли около 50 млн рублей. К тому же сейчас День святого Валентина придется не на уикенд. Тем не менее, НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ (UPI) выглядят фаворитом на дате – у франшизы все равно сохранилась большая фан-база, у картины в два раза больше сеансов, чем у ближайшего конкурента, а рекламная кампания продолжалась несколько месяцев, затрагивая даже телеканал «Россия 1».
Обратная ситуация с другой франшизой – ДЖОН УИК 2 (CP), которая намерена существенно увеличить бокс-офис предшественника. Впрочем, окончательные сборы первой части сейчас даже неизвестны (150 млн рублей в РФ + СНГ после трех недель проката). Прокат того фильма, дистрибуцией которого занимался West, сопровождал скандал – картину перенесли в день премьеры, затем релиз еще раз отложили, а выйти удалось только через месяц, в новогодние праздники. Но даже с такими потрясениями и очень посредственной росписью фильм собрал неплохую кассу. К тому же «сарафан» картины сложился весьма удачный.
С пятницы формально в рамках широких превью-показов стартует ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (WDSSPR). Впрочем, в телевизионных роликах дистрибьютор информировал зрителей, что фильм будет в прокате как раз с 10 февраля.
На фоне остальных новинок уикенда заметно выделяется ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН (CAO). Это единственный релиз, ориентированный на семейную аудиторию, тогда как у остальных фильмов возрастной рейтинг 16+ (ДЖОН УИК 2) или 18+ (ОТТЕНКИ, ОБИТЕЛЬ ЗЛА). ЛЕГО ФИЛЬМ 2014 года собрал в российском прокате только 97 млн рублей в первый уикенд. В пользу увеличения этих цифр говорит ориентирование на популярного у нас персонажа, что может привлечь молодежь и подростков (которых не пустят на другие новинки). У спиноффа к тому же добавился формат IMAX, что может увеличить среднюю цену билета.
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08.02.2017 Автор: Андрей Белый