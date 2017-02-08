Прогноз кассовых сборов в России на 9–12 февраля


Новые «Пятьдесят оттенков» не повторят успех первой части

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ UPI 1200 190 000 000 3 192 741 158 333 -
2 ДЖОН УИК 2 CP 1000 150 000 000 2 520 585 150 000 -
3 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА WDSSPR 800 140 000 000 2 352 546 175 000 -
4 ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН CAO 1130 130 000 000 2 184 507 115 044 -
5 ПРИТЯЖЕНИЕ WDSSPR 1000 95 000 000 1 596 370 95 000 -64
6 ЗВОНКИ CPP 1000 28 000 000 470 509 28 000 -75
7 БАЛЕРИНА VLG 500 19 000 000 319 274 38 000 -68
8 ЛА-ЛА ЛЕНД CP 200 15 000 000 252 058 75 000 -46
9 ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ EXP 125 6 500 000 109 225 52 000 -28
10 ГОЛОС МОНСТРА VLG 700 6 000 000 100 823 8 571 -70
  779 500 000 13 098 639  

В этот уикенд выходит сразу четыре франшизных проекта, и у каждого из них есть свои преимущества.

Два года назад ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО существенно всколыхнули рынок, собрав в первый уикенд 599 млн рублей в России (705 млн с учетом стран СНГ), установив на тот момент стартовый рекорд среди оригинальных картин и фильмов с рейтингом 18+. Сейчас от сиквела такой же прыти уже не приходится ждать. Рейтинги ожидания новинки раза в четыре меньше, чем предыдущей части, предварительные продажи хоть и на высоком уровне (на 19 часов – больше 14 млн рублей), но заметно хуже по сравнению с картиной 2015 года – два года назад предпродажи принесли около 50 млн рублей. К тому же сейчас День святого Валентина придется не на уикенд. Тем не менее, НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ (UPI) выглядят фаворитом на дате – у франшизы все равно сохранилась большая фан-база, у картины в два раза больше сеансов, чем у ближайшего конкурента, а рекламная кампания продолжалась несколько месяцев, затрагивая даже телеканал «Россия 1».

Обратная ситуация с другой франшизой – ДЖОН УИК 2 (CP), которая намерена существенно увеличить бокс-офис предшественника. Впрочем, окончательные сборы первой части сейчас даже неизвестны (150 млн рублей в РФ + СНГ после трех недель проката). Прокат того фильма, дистрибуцией которого занимался West, сопровождал скандал – картину перенесли в день премьеры, затем релиз еще раз отложили, а выйти удалось только через месяц, в новогодние праздники. Но даже с такими потрясениями и очень посредственной росписью фильм собрал неплохую кассу. К тому же «сарафан» картины сложился весьма удачный.

С пятницы формально в рамках широких превью-показов стартует ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (WDSSPR). Впрочем, в телевизионных роликах дистрибьютор информировал зрителей, что фильм будет в прокате как раз с 10 февраля.

На фоне остальных новинок уикенда заметно выделяется ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН (CAO). Это единственный релиз, ориентированный на семейную аудиторию, тогда как у остальных фильмов возрастной рейтинг 16+ (ДЖОН УИК 2) или 18+ (ОТТЕНКИ, ОБИТЕЛЬ ЗЛА). ЛЕГО ФИЛЬМ 2014 года собрал в российском прокате только 97 млн рублей в первый уикенд. В пользу увеличения этих цифр говорит ориентирование на популярного у нас персонажа, что может привлечь молодежь и подростков (которых не пустят на другие новинки). У спиноффа к тому же добавился формат IMAX, что может увеличить среднюю цену билета.

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08.02.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

02—05.02
ПРИТЯЖЕНИЕ
WDSSPR
271 498 460
1334
775 771 263
ЗВОНКИ
CPP
118 464 707
1166
118 464 707
БАЛЕРИНА
VLG
64 667 974
1236
160 003 398
ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО
CPP
36 043 343
964
571 256 333
ЛА-ЛА ЛЕНД
CP
29 083 095
343
278 281 991
КОСМОС МЕЖДУ НАМИ
PRD
25 461 421
894
25 461 421
ГОЛОС МОНСТРА
VLG
22 585 990
763
22 585 990

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