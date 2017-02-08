Прогноз кассовых сборов в России на 9–12 февраля

В этот уикенд выходит сразу четыре франшизных проекта, и у каждого из них есть свои преимущества.

Два года назад ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО существенно всколыхнули рынок, собрав в первый уикенд 599 млн рублей в России (705 млн с учетом стран СНГ), установив на тот момент стартовый рекорд среди оригинальных картин и фильмов с рейтингом 18+. Сейчас от сиквела такой же прыти уже не приходится ждать. Рейтинги ожидания новинки раза в четыре меньше, чем предыдущей части, предварительные продажи хоть и на высоком уровне (на 19 часов – больше 14 млн рублей), но заметно хуже по сравнению с картиной 2015 года – два года назад предпродажи принесли около 50 млн рублей. К тому же сейчас День святого Валентина придется не на уикенд. Тем не менее, НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ (UPI) выглядят фаворитом на дате – у франшизы все равно сохранилась большая фан-база, у картины в два раза больше сеансов, чем у ближайшего конкурента, а рекламная кампания продолжалась несколько месяцев, затрагивая даже телеканал «Россия 1».

Обратная ситуация с другой франшизой – ДЖОН УИК 2 (CP), которая намерена существенно увеличить бокс-офис предшественника. Впрочем, окончательные сборы первой части сейчас даже неизвестны (150 млн рублей в РФ + СНГ после трех недель проката). Прокат того фильма, дистрибуцией которого занимался West, сопровождал скандал – картину перенесли в день премьеры, затем релиз еще раз отложили, а выйти удалось только через месяц, в новогодние праздники. Но даже с такими потрясениями и очень посредственной росписью фильм собрал неплохую кассу. К тому же «сарафан» картины сложился весьма удачный.

С пятницы формально в рамках широких превью-показов стартует ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (WDSSPR). Впрочем, в телевизионных роликах дистрибьютор информировал зрителей, что фильм будет в прокате как раз с 10 февраля.

На фоне остальных новинок уикенда заметно выделяется ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН (CAO). Это единственный релиз, ориентированный на семейную аудиторию, тогда как у остальных фильмов возрастной рейтинг 16+ (ДЖОН УИК 2) или 18+ (ОТТЕНКИ, ОБИТЕЛЬ ЗЛА). ЛЕГО ФИЛЬМ 2014 года собрал в российском прокате только 97 млн рублей в первый уикенд. В пользу увеличения этих цифр говорит ориентирование на популярного у нас персонажа, что может привлечь молодежь и подростков (которых не пустят на другие новинки). У спиноффа к тому же добавился формат IMAX, что может увеличить среднюю цену билета.

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08.02.2017 Автор: Андрей Белый