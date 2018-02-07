Прогноз кассовых сборов на 8–11 февраля 2018 года

После падения кассовых сборов на прошлой неделе российский кинопрокат вновь попробует выйти на прежние показатели. По крайней мере, потенциал новинок позволяет это сделать. Впрочем, все зависит, по сути, от одной новинки.

В прошлом году НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ собрали 344 млн рублей, потеряв 43% от стартовой кассы первой части франшизы. Однако предпосылок для дальнейшего падения кассы у новинки, ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ (UPI), сейчас нет. Конкуренция сейчас гораздо слабее, чем у сиквела. К тому же, факт завершения этого киносериала может поспособствовать привлечению зрителей, смотревших какую-либо часть.

Скорее всего, на одном уровне с предыдущей частью может выступить и российская комедия ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ (CRP). Релиз 2015 года освоил 81 млн рублей на старте в РФ+СНГ. Формально фильм, как и ОТТЕНКИ, направлен также на женскую аудиторию, но картина будет востребована в регионах, да и жанр у нее совсем другой.

На контрпрограммировании попытается сыграть мужской боевик ОХОТА НА ВОРОВ (MG), для которого ориентиром может служить недавний НАЕМНИК, а избирательную публику привлечет КОЛЕСО ЧУДЕС (VLG). Предыдущая работа Вуди Аллена, СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ, собрала рекордную для режиссера кассу в России. Впрочем, новинка больше заходит на территорию драмы, что работает уже не так хорошо.

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07.02.2018 Автор: Андрей Белый