Прогноз кассовых сборов на 8–11 февраля 2018 года


В прокат выходят «Пятьдесят оттенков свободы»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ UPI 1200 350 000 000 6 145 742 291 667 -
2 ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ CRP 1200 80 000 000 1 404 741 66 667 -
3 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ CP 900 60 000 000 1 053 556 66 667 -44
4 СЕЛФИ WDSSPR 1000 42 000 000 737 489 42 000 -65
5 ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ FOX 339 34 000 000 597 015 100 295 -25
6 БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ FOX 800 30 000 000 526 778 37 500 -71
7 ОХОТА НА ВОРОВ MG 400 28 000 000 491 659 70 000 -
8 КОЛЕСО ЧУДЕС VLG 350 25 000 000 438 982 71 429 -
9 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 VLG 600 23 000 000 403 863 38 333 -54
10 КОРОЧЕ CPP 1000 20 000 000 351 185 20 000 -73
11 ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР NKI 1000 16 000 000 280 948 16 000 -36
  708 000 000 12 431 958  

После падения кассовых сборов на прошлой неделе российский кинопрокат вновь попробует выйти на прежние показатели. По крайней мере, потенциал новинок позволяет это сделать. Впрочем, все зависит, по сути, от одной новинки.

В прошлом году НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ собрали 344 млн рублей, потеряв 43% от стартовой кассы первой части франшизы. Однако предпосылок для дальнейшего падения кассы у новинки, ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ (UPI), сейчас нет. Конкуренция сейчас гораздо слабее, чем у сиквела. К тому же, факт завершения этого киносериала может поспособствовать привлечению зрителей, смотревших какую-либо часть.

Скорее всего, на одном уровне с предыдущей частью может выступить и российская комедия ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ (CRP). Релиз 2015 года освоил 81 млн рублей на старте в РФ+СНГ. Формально фильм, как и ОТТЕНКИ, направлен также на женскую аудиторию, но картина будет востребована в регионах, да и жанр у нее совсем другой.

На контрпрограммировании попытается сыграть мужской боевик ОХОТА НА ВОРОВ (MG), для которого ориентиром может служить недавний НАЕМНИК, а избирательную публику привлечет КОЛЕСО ЧУДЕС (VLG). Предыдущая работа Вуди Аллена, СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ, собрала рекордную для режиссера кассу в России. Впрочем, новинка больше заходит на территорию драмы, что работает уже не так хорошо.

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07.02.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

01—04.02
СЕЛФИ
WDSSPR
123 678 719
1148
123 678 719
БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ
FOX
115 961 514
1360
432 124 458
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
CP
112 876 223
1175
2 874 700 480
КОРОЧЕ
CPP
78 010 286
1149
78 010 286
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2
VLG
53 569 266
1164
285 898 260
ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ
FOX
49 783 702
378
49 783 702
ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР
NKI
27 106 199
1132
27 106 199
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