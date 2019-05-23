Прогноз кассовых сборов в России на 23–26 мая


«Аладдин» в поле воин

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 АЛАДДИН WDSSPR 1600 350 000 000 5 433 095 218 750 -
2 ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ CAO 1673 110 000 000 1 707 544 65 750 -55
3 ДЖОН УИК 3 CP 1400 90 000 000 1 397 082 64 286 -60
4 ГОРИ, ГОРИ ЯСНО WDSSPR 800 90 000 000 1 397 082 112 500 -
5 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ UPI 500 25 000 000 388 078 50 000 -64
6 МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ WDSSPR 1000 15 000 000 232 847 15 000 -75
7 КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ CAE 500 10 000 000 155 231 20 000 -
  690 000 000 10 710 959  

В российском кинопрокате наступает такой период, когда сменяемость лидеров будет чуть ли не каждую неделю. Вот и сейчас возглавлявшие прошлый уикенд картины отходят на второй план, а на первую строчку претендует другой крупный студийный релиз. АЛАДДИН (WDSSPR) продолжает линейку экранизаций классических мультфильмов Disney. И в данном случае новинка скорее претендует на результаты КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА, нежели, например, недавнего ДАМБО. Фильм универсален как для женщин с мужчинами, так и для детей. При этом в фильме играет горячо любимый российской публикой Уилл Смит.

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО (WDSSPR), несмотря на ребенка в главной роли, на внимание юных зрителей не претендует. Тем не менее любопытный концепт, супергеройская тематика (в данном случае антигеройская) и узнаваемые имена в продюсерах и актерском составе должны привлечь зрителей.

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Прогноз кассовых сборов в России на 16–19 мая

23.05.2019 Автор: БК

Сборы

16—19.05
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ
CAO
252 854 290
1765
252 854 290
ДЖОН УИК 3
CP
248 215 635
1604
248 215 635
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ
UPI
80 363 531
1024
303 594 866
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ
WDSSPR
70 673 698
1553
2 903 001 961
В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА
VLG
13 379 369
422
202 624 187
БРАТСТВО
WDSSPR
8 795 147
965
43 061 384
ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ
PRD
7 789 794
404
28 651 636
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