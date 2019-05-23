Прогноз кассовых сборов в России на 23–26 мая

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|АЛАДДИН
|WDSSPR
|1600
|350 000 000
|5 433 095
|218 750
|-
|2
|ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ
|CAO
|1673
|110 000 000
|1 707 544
|65 750
|-55
|3
|ДЖОН УИК 3
|CP
|1400
|90 000 000
|1 397 082
|64 286
|-60
|4
|ГОРИ, ГОРИ ЯСНО
|WDSSPR
|800
|90 000 000
|1 397 082
|112 500
|-
|5
|ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ
|UPI
|500
|25 000 000
|388 078
|50 000
|-64
|6
|МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ
|WDSSPR
|1000
|15 000 000
|232 847
|15 000
|-75
|7
|КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ
|CAE
|500
|10 000 000
|155 231
|20 000
|-
|690 000 000
|10 710 959
В российском кинопрокате наступает такой период, когда сменяемость лидеров будет чуть ли не каждую неделю. Вот и сейчас возглавлявшие прошлый уикенд картины отходят на второй план, а на первую строчку претендует другой крупный студийный релиз. АЛАДДИН (WDSSPR) продолжает линейку экранизаций классических мультфильмов Disney. И в данном случае новинка скорее претендует на результаты КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА, нежели, например, недавнего ДАМБО. Фильм универсален как для женщин с мужчинами, так и для детей. При этом в фильме играет горячо любимый российской публикой Уилл Смит.
ГОРИ, ГОРИ ЯСНО (WDSSPR), несмотря на ребенка в главной роли, на внимание юных зрителей не претендует. Тем не менее любопытный концепт, супергеройская тематика (в данном случае антигеройская) и узнаваемые имена в продюсерах и актерском составе должны привлечь зрителей.
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23.05.2019 Автор: БК