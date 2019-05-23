Прогноз кассовых сборов в России на 23–26 мая

В российском кинопрокате наступает такой период, когда сменяемость лидеров будет чуть ли не каждую неделю. Вот и сейчас возглавлявшие прошлый уикенд картины отходят на второй план, а на первую строчку претендует другой крупный студийный релиз. АЛАДДИН (WDSSPR) продолжает линейку экранизаций классических мультфильмов Disney. И в данном случае новинка скорее претендует на результаты КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА, нежели, например, недавнего ДАМБО. Фильм универсален как для женщин с мужчинами, так и для детей. При этом в фильме играет горячо любимый российской публикой Уилл Смит.

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО (WDSSPR), несмотря на ребенка в главной роли, на внимание юных зрителей не претендует. Тем не менее любопытный концепт, супергеройская тематика (в данном случае антигеройская) и узнаваемые имена в продюсерах и актерском составе должны привлечь зрителей.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов в России на 16–19 мая

23.05.2019 Автор: БК