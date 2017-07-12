Прогноз кассовых сборов в России на 13–16 июля

На прошлой неделе ЧЕЛОВЕК-ПАУК увеличил стартовые кассовые сборы относительно предыдущей части про этого супергероя сразу на 38%.

От главной новинки этой недели, ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА (Fox), вряд ли стоит ожидать такой прыти. Хотя бы потому, что у продолжения стилистика и набор персонажей принципиально не изменились. Предыдущая часть освоила на территории России 319 млн рублей в первый уикенд. Новинка, скорее всего, будет претендовать примерно на такие же цифры. Но на небольшое увеличение кассы может повлиять позиционирование проекта как завершение трилогии и истории с Цезарем.

Другие новинки уикенда на многое не претендует. Среди них лучшей росписью выделяется ужастик ЧЕРНАЯ ВОДА (СР). Преимущественно на женскую аудиторию рассчитывает БЛОКБАСТЕР (VLG), тогда как ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ (PRD) привлечет в основном мужскую часть населения.

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12.07.2017 Автор: Андрей Белый