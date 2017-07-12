Прогноз кассовых сборов в России на 13–16 июля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА
|FOX
|1100
|340 000 000
|5 608 710
|309 091
|-
|2
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|WDSSPR
|1200
|150 000 000
|2 474 431
|125 000
|-65
|3
|ГАДКИЙ Я 3
|UPI
|1300
|125 000 000
|2 062 026
|96 154
|-45
|4
|ЧЕРНАЯ ВОДА
|CP
|600
|14 000 000
|230 947
|23 333
|-
|5
|СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ
|CRP
|960
|13 000 000
|214 451
|13 542
|-43
|6
|ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
|CPP
|700
|12 000 000
|197 954
|17 143
|-71
|7
|БЛОКБАСТЕР
|VLG
|350
|7 000 000
|115 473
|20 000
|-
|8
|ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ
|PRD
|350
|6 000 000
|98 977
|17 143
|-
|9
|ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ
|WDSSPR
|200
|6 000 000
|98 977
|30 000
|-38
|10
|ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС»
|EXP
|300
|5 000 000
|82 481
|16 667
|-61
|678 000 000
|11 184 428
На прошлой неделе ЧЕЛОВЕК-ПАУК увеличил стартовые кассовые сборы относительно предыдущей части про этого супергероя сразу на 38%.
От главной новинки этой недели, ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА (Fox), вряд ли стоит ожидать такой прыти. Хотя бы потому, что у продолжения стилистика и набор персонажей принципиально не изменились. Предыдущая часть освоила на территории России 319 млн рублей в первый уикенд. Новинка, скорее всего, будет претендовать примерно на такие же цифры. Но на небольшое увеличение кассы может повлиять позиционирование проекта как завершение трилогии и истории с Цезарем.
Другие новинки уикенда на многое не претендует. Среди них лучшей росписью выделяется ужастик ЧЕРНАЯ ВОДА (СР). Преимущественно на женскую аудиторию рассчитывает БЛОКБАСТЕР (VLG), тогда как ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ (PRD) привлечет в основном мужскую часть населения.
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12.07.2017 Автор: Андрей Белый