Прогноз кассовых сборов в России на 13–16 июля


«Планета обезьян» начинает кинопрокатную войну

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА FOX 1100 340 000 000 5 608 710 309 091 -
2 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ WDSSPR 1200 150 000 000 2 474 431 125 000 -65
3 ГАДКИЙ Я 3 UPI 1300 125 000 000 2 062 026 96 154 -45
4 ЧЕРНАЯ ВОДА CP 600 14 000 000 230 947 23 333 -
5 СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ CRP 960 13 000 000 214 451 13 542 -43
6 ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ CPP 700 12 000 000 197 954 17 143 -71
7 БЛОКБАСТЕР VLG 350 7 000 000 115 473 20 000 -
8 ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ PRD 350 6 000 000 98 977 17 143 -
9 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ WDSSPR 200 6 000 000 98 977 30 000 -38
10 ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» EXP 300 5 000 000 82 481 16 667 -61
  678 000 000 11 184 428  

На прошлой неделе ЧЕЛОВЕК-ПАУК увеличил стартовые кассовые сборы относительно предыдущей части про этого супергероя сразу на 38%.

От главной новинки этой недели, ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА (Fox), вряд ли стоит ожидать такой прыти. Хотя бы потому, что у продолжения стилистика и набор персонажей принципиально не изменились. Предыдущая часть освоила на территории России 319 млн рублей в первый уикенд. Новинка, скорее всего, будет претендовать примерно на такие же цифры. Но на небольшое увеличение кассы может повлиять позиционирование проекта как завершение трилогии и истории с Цезарем.

Другие новинки уикенда на многое не претендует. Среди них лучшей росписью выделяется ужастик ЧЕРНАЯ ВОДА (СР). Преимущественно на женскую аудиторию рассчитывает БЛОКБАСТЕР (VLG), тогда как ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ (PRD) привлечет в основном мужскую часть населения.

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12.07.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

06—09.07
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
WDSSPR
469 787 432
1373
469 787 432
ГАДКИЙ Я 3
UPI
253 806 968
1525
1 019 376 707
ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
CPP
44 975 967
1393
897 617 604
СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ
CRP
22 950 152
1029
22 950 152
ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС»
EXP
13 761 876
367
13 761 876
ТАЧКИ 3
WDSSPR
12 771 368
773
602 086 657
МУМИЯ
UPI
11 047 758
285
960 739 596

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