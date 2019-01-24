Прогноз кассовых сборов в России на 24–27 января


Возвращение «Бабушки легкого поведения»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2 CP 1200 170 000 000 2 546 435 141 667 -
2 СТЕКЛО WDSSPR 1200 110 000 000 1 647 693 91 667 -65
3 Т-34 CP 1200 100 000 000 1 497 903 83 333 -44
4 ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ NKI 1300 45 000 000 674 056 34 615 -
5 ХОЛМС & ВАТСОН WDSSPR 800 40 000 000 599 161 50 000 -
6 МОРЕ СОБЛАЗНА VLG 600 35 000 000 524 266 58 333 -
7 ЗЕЛЕНАЯ КНИГА CPF 320 23 000 000 344 518 71 875 -
8 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ CRP 500 20 000 000 299 581 40 000 -57
9 АСТРАЛ: НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ EXP 500 17 000 000 254 643 34 000 -
10 АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ VLG 1300 16 000 000 239 664 12 308 -58
  576 000 000 8 627 921  

Предстоящий уикенд будет наполнен новинками самого разного жанра: российская и голливудская комедии, анимация, триллер, драма и документальная лента. Впрочем, вряд ли рынок удержится на таких же высоких показателях сборов, как в предыдущие две недели.

Так или иначе, лидером кинопроката, с большой долей вероятности, вновь станет отечественная картина. Комедия БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ: НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ (СР) подошла к старту во всеоружии, заполучив почти четверть всех сеансов в кинотеатрах. Вдобавок к этому стоит отметить хороший «сарафан» первой части, пополнение актерского состава Дмитрием Нагиевым, и уже не такие сильные позиции ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ, что позволит, в первую очередь, сильно выступить в регионах.

Сильнее всех наличие такого конкурента скажется на другой комедийной новинке, ШЕРЛОК & ХОЛМС (WDSSPR). Впрочем, наличие легкоузнаваемого и любимого бренда обязательно сыграет положительную роль.

Предыдущая часть мультфильма ВОЛКИ И ОВЦЫ (NKI) собрала в первый уикенд 47 млн рублей, затем хорошо отработав все майские праздники. Сиквел, вероятно, будет целиться на те же стартовые цифры.

На схожую аудиторию ориентированы фильмы МОРЕ СОБЛАЗНА (VLG) и ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (CPF). У первого в активе звездный актерский состав, интригующий сюжет и более широкая роспись в кинотеатрах, у второго – целая россыпь наград и номинации на «Оскар», которые дают дополнительную событийность и актуальность проекту.

Отличные цифры по предварительным продажам билетов показала документальная лента BEEF: РУССКИЙ ХИП-ХОП (RFG), которая уже точно удивит своими сборами. Попадание в первую десятку по итогам уикенда будет зависеть от того, каким будет спрос на ленту после сильного первого дня проката.

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24.01.2019 Автор: Андрей Белый

Сборы

17—20.01
СТЕКЛО
WDSSPR
346 292 579
1381
346 292 579
Т-34
CP
184 682 252
1810
2 086 181 508
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
CRP
47 600 124
955
1 726 460 174
АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ
VLG
41 578 061
1446
41 582 861
ПУТЬ ДОМОЙ
WDSSPR
39 148 670
755
124 601 064
ДВЕ КОРОЛЕВЫ
UPI
32 240 602
616
32 240 602
ГРИНЧ
UPI
25 962 400
800
1 078 481 086
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