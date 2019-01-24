Прогноз кассовых сборов в России на 24–27 января

Предстоящий уикенд будет наполнен новинками самого разного жанра: российская и голливудская комедии, анимация, триллер, драма и документальная лента. Впрочем, вряд ли рынок удержится на таких же высоких показателях сборов, как в предыдущие две недели.

Так или иначе, лидером кинопроката, с большой долей вероятности, вновь станет отечественная картина. Комедия БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ: НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ (СР) подошла к старту во всеоружии, заполучив почти четверть всех сеансов в кинотеатрах. Вдобавок к этому стоит отметить хороший «сарафан» первой части, пополнение актерского состава Дмитрием Нагиевым, и уже не такие сильные позиции ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ, что позволит, в первую очередь, сильно выступить в регионах.

Сильнее всех наличие такого конкурента скажется на другой комедийной новинке, ШЕРЛОК & ХОЛМС (WDSSPR). Впрочем, наличие легкоузнаваемого и любимого бренда обязательно сыграет положительную роль.

Предыдущая часть мультфильма ВОЛКИ И ОВЦЫ (NKI) собрала в первый уикенд 47 млн рублей, затем хорошо отработав все майские праздники. Сиквел, вероятно, будет целиться на те же стартовые цифры.

На схожую аудиторию ориентированы фильмы МОРЕ СОБЛАЗНА (VLG) и ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (CPF). У первого в активе звездный актерский состав, интригующий сюжет и более широкая роспись в кинотеатрах, у второго – целая россыпь наград и номинации на «Оскар», которые дают дополнительную событийность и актуальность проекту.

Отличные цифры по предварительным продажам билетов показала документальная лента BEEF: РУССКИЙ ХИП-ХОП (RFG), которая уже точно удивит своими сборами. Попадание в первую десятку по итогам уикенда будет зависеть от того, каким будет спрос на ленту после сильного первого дня проката.

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24.01.2019 Автор: Андрей Белый