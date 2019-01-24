Прогноз кассовых сборов в России на 24–27 января

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2
|CP
|1200
|170 000 000
|2 546 435
|141 667
|-
|2
|СТЕКЛО
|WDSSPR
|1200
|110 000 000
|1 647 693
|91 667
|-65
|3
|Т-34
|CP
|1200
|100 000 000
|1 497 903
|83 333
|-44
|4
|ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ
|NKI
|1300
|45 000 000
|674 056
|34 615
|-
|5
|ХОЛМС & ВАТСОН
|WDSSPR
|800
|40 000 000
|599 161
|50 000
|-
|6
|МОРЕ СОБЛАЗНА
|VLG
|600
|35 000 000
|524 266
|58 333
|-
|7
|ЗЕЛЕНАЯ КНИГА
|CPF
|320
|23 000 000
|344 518
|71 875
|-
|8
|ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
|CRP
|500
|20 000 000
|299 581
|40 000
|-57
|9
|АСТРАЛ: НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
|EXP
|500
|17 000 000
|254 643
|34 000
|-
|10
|АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ
|VLG
|1300
|16 000 000
|239 664
|12 308
|-58
|576 000 000
|8 627 921
Предстоящий уикенд будет наполнен новинками самого разного жанра: российская и голливудская комедии, анимация, триллер, драма и документальная лента. Впрочем, вряд ли рынок удержится на таких же высоких показателях сборов, как в предыдущие две недели.
Так или иначе, лидером кинопроката, с большой долей вероятности, вновь станет отечественная картина. Комедия БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ: НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ (СР) подошла к старту во всеоружии, заполучив почти четверть всех сеансов в кинотеатрах. Вдобавок к этому стоит отметить хороший «сарафан» первой части, пополнение актерского состава Дмитрием Нагиевым, и уже не такие сильные позиции ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ, что позволит, в первую очередь, сильно выступить в регионах.
Сильнее всех наличие такого конкурента скажется на другой комедийной новинке, ШЕРЛОК & ХОЛМС (WDSSPR). Впрочем, наличие легкоузнаваемого и любимого бренда обязательно сыграет положительную роль.
Предыдущая часть мультфильма ВОЛКИ И ОВЦЫ (NKI) собрала в первый уикенд 47 млн рублей, затем хорошо отработав все майские праздники. Сиквел, вероятно, будет целиться на те же стартовые цифры.
На схожую аудиторию ориентированы фильмы МОРЕ СОБЛАЗНА (VLG) и ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (CPF). У первого в активе звездный актерский состав, интригующий сюжет и более широкая роспись в кинотеатрах, у второго – целая россыпь наград и номинации на «Оскар», которые дают дополнительную событийность и актуальность проекту.
Отличные цифры по предварительным продажам билетов показала документальная лента BEEF: РУССКИЙ ХИП-ХОП (RFG), которая уже точно удивит своими сборами. Попадание в первую десятку по итогам уикенда будет зависеть от того, каким будет спрос на ленту после сильного первого дня проката.
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24.01.2019 Автор: Андрей Белый