Прогноз кассовых сборов в России на 21–24 сентября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
|FOX
|1300
|380 000 000
|6 537 072
|292 308
|-
|2
|ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ
|CAO
|1000
|120 000 000
|2 064 339
|120 000
|-
|3
|ОНО
|CAO
|800
|90 000 000
|1 548 254
|112 500
|-62
|4
|НАПАРНИК
|NKI
|1200
|30 000 000
|516 085
|25 000
|-58
|5
|МАМА!
|CPP
|1000
|28 000 000
|481 679
|28 000
|-55
|6
|ГОГОЛЬ. НАЧАЛО
|CRP
|400
|10 000 000
|172 028
|25 000
|-71
|7
|ХРАНИЛИЩЕ
|EXP
|400
|9 000 000
|154 825
|22 500
|-
|8
|ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: КОЖАНОЕ ЛИЦО
|CAE
|350
|9 000 000
|154 825
|25 714
|-
|9
|ЗАЛОЖНИКИ
|CP
|300
|8 000 000
|137 623
|26 667
|-
|10
|КЛАУСТРОФОБИЯ
|EXP
|400
|7 000 000
|120 420
|17 500
|-53
|691 000 000
|11 887 149
Если месяц назад казалось, что самым кассовым релизом сентября станет KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО (Fox), то сейчас ситуация уже совсем другая – ОНО претендует чуть ли не на миллиард рублей. Релиз к тому же обновил стартовый рекорд сентября сразу на треть, до 408 млн рублей в России. Тем не менее это лишь локальное противостояние. На своей дате сиквел KINGSMAN выглядит явным фаворитом, при этом релиз должен существенно улучшить показатели первой части франшизы. В феврале 2014 года СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА собрала на старте 197 млн рублей. Сильная конкуренция (ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО, ГУБКА БОБ) сказалась на внимании женской аудитории, а также региональной публики в целом. Сейчас ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО будет выбором №1 практически для всех сегментов (кроме семейного).
ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ (CAO) – уже третий фильм франшизы. Первый из них, ЛЕГО ФИЛЬМ, освоил в первый уикенд 97 млн рублей, тогда как ЛЕГО БЭТМЕН ФИЛЬМ – уже 124 млн рублей. В пользу сохранения позитивного тренда говорит наличие долгоиграющего сериала, популярного среди детей. В минус же можно отнести меньшую привлекательность для киноманов и взрослой аудитории, в отличие от того же ЛЕГО БЭТМЕНА.
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21.09.2017 Автор: Андрей Белый