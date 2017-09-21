Прогноз кассовых сборов в России на 21–24 сентября

Если месяц назад казалось, что самым кассовым релизом сентября станет KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО (Fox), то сейчас ситуация уже совсем другая – ОНО претендует чуть ли не на миллиард рублей. Релиз к тому же обновил стартовый рекорд сентября сразу на треть, до 408 млн рублей в России. Тем не менее это лишь локальное противостояние. На своей дате сиквел KINGSMAN выглядит явным фаворитом, при этом релиз должен существенно улучшить показатели первой части франшизы. В феврале 2014 года СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА собрала на старте 197 млн рублей. Сильная конкуренция (ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО, ГУБКА БОБ) сказалась на внимании женской аудитории, а также региональной публики в целом. Сейчас ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО будет выбором №1 практически для всех сегментов (кроме семейного).

ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ (CAO) – уже третий фильм франшизы. Первый из них, ЛЕГО ФИЛЬМ, освоил в первый уикенд 97 млн рублей, тогда как ЛЕГО БЭТМЕН ФИЛЬМ – уже 124 млн рублей. В пользу сохранения позитивного тренда говорит наличие долгоиграющего сериала, популярного среди детей. В минус же можно отнести меньшую привлекательность для киноманов и взрослой аудитории, в отличие от того же ЛЕГО БЭТМЕНА.

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21.09.2017 Автор: Андрей Белый