Прогноз кассовых сборов в России на 21–24 сентября


Сможет ли «Kingsman» превзойти рекорд «Оно»?

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО FOX 1300 380 000 000 6 537 072 292 308 -
2 ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ CAO 1000 120 000 000 2 064 339 120 000 -
3 ОНО CAO 800 90 000 000 1 548 254 112 500 -62
4 НАПАРНИК NKI 1200 30 000 000 516 085 25 000 -58
5 МАМА! CPP 1000 28 000 000 481 679 28 000 -55
6 ГОГОЛЬ. НАЧАЛО CRP 400 10 000 000 172 028 25 000 -71
7 ХРАНИЛИЩЕ EXP 400 9 000 000 154 825 22 500 -
8 ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: КОЖАНОЕ ЛИЦО CAE 350 9 000 000 154 825 25 714 -
9 ЗАЛОЖНИКИ CP 300 8 000 000 137 623 26 667 -
10 КЛАУСТРОФОБИЯ EXP 400 7 000 000 120 420 17 500 -53
  691 000 000 11 887 149  

Если месяц назад казалось, что самым кассовым релизом сентября станет KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО (Fox), то сейчас ситуация уже совсем другая – ОНО претендует чуть ли не на миллиард рублей. Релиз к тому же обновил стартовый рекорд сентября сразу на треть, до 408 млн рублей в России. Тем не менее это лишь локальное противостояние. На своей дате сиквел KINGSMAN выглядит явным фаворитом, при этом релиз должен существенно улучшить показатели первой части франшизы. В феврале 2014 года СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА собрала на старте 197 млн рублей. Сильная конкуренция (ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО, ГУБКА БОБ) сказалась на внимании женской аудитории, а также региональной публики в целом. Сейчас ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО будет выбором №1 практически для всех сегментов (кроме семейного).

ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ (CAO) – уже третий фильм франшизы. Первый из них, ЛЕГО ФИЛЬМ, освоил в первый уикенд 97 млн рублей, тогда как ЛЕГО БЭТМЕН ФИЛЬМ – уже 124 млн рублей. В пользу сохранения позитивного тренда говорит наличие долгоиграющего сериала, популярного среди детей. В минус же можно отнести меньшую привлекательность для киноманов и взрослой аудитории, в отличие от того же ЛЕГО БЭТМЕНА.

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21.09.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

14—17.09
ОНО
CAO
242 368 304
1286
809 448 200
НАПАРНИК
NKI
74 195 089
1422
74 195 089
МАМА!
CPP
65 953 360
1154
65 953 360
ГОГОЛЬ. НАЧАЛО
CRP
34 673 336
804
417 201 444
УДАЧА ЛОГАНА
WDSSPR / CPF
22 299 985
621
84 443 261
ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ
VLG
16 958 925
1237
48 643 615
КЛАУСТРОФОБИЯ
EXP
16 284 916
548
16 284 916
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