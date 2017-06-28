Прогноз кассовых сборов в России на 29 июня–2 июля


«Гадкий я 3» нацелен на самый высокий результат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ГАДКИЙ Я 3 UPI 1300 650 000 000 10 917 031 500 000 -
2 ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ CPP 1268 140 000 000 2 351 360 110 410 -71
3 ТАЧКИ 3 WDSSPR 1000 24 000 000 403 090 24 000 -77
4 МУМИЯ UPI 700 20 000 000 335 909 28 571 -60
5 СИНЯЯ БЕЗДНА VLG 600 15 000 000 251 931 25 000 -
6 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ WDSSPR 400 13 000 000 218 341 32 500 -47
7 2:22 PRD 500 8 000 000 134 363 16 000 -
8 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ WDSSPR 400 4 500 000 75 579 11 250 -80
9 ХОЛОДНОЕ ТАНГО WDSSPR 400 4 000 000 67 182 10 000 -58
  878 500 000 14 754 787  

В российском прокате вновь ожидается доминирование одного фильма. МУМИЯ три недели назад освоила 54% всей кассы уикенда, ТРАНФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ неделю назад – 66%. В предстоящий уикенд доля ГАДКОГО Я 3 (UPI) может быть еще выше. Предыдущая часть франшизы – МИНЬОНЫ – установила в свое время рекорд стартовых сборов среди всех релизов (779 млн рублей в России). С тех пор его неоднократно улучшали, но рекорд среди анимационных проектов все еще держится. Вполне возможно, что всплеск активности зрителей тогда был связан с выходом на первый план самих миньонов, тогда как в новинке желтые существа отошли на второй план. Впрочем, говорить о возвращении к показателям ГАДКОГО Я 2 сейчас не приходится. Триквел должен выступить гораздо сильнее. Но ключевые вопросы все же остаются – насколько сильно картина пройдет на вечерних сеансах и насколько лояльна будет к ней молодежь.

В десятку сильнейших также могут попасть независимые картины СИНЯЯ БЕЗДНА (VLG) и 2:22 (PRD). По части росписи заметное преимущество кинотеатры отдали первому фильму.

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28.06.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

22—25.06
ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
CPP
507 034 642
1456
507 034 642
ТАЧКИ 3
WDSSPR
112 598 101
1383
502 577 802
МУМИЯ
UPI
55 638 084
1255
885 760 238
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ
WDSSPR
26 989 493
478
2 249 027 272
ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ
WDSSPR
26 762 260
876
112 570 924
ХОЛОДНОЕ ТАНГО
WDSSPR
10 452 442
475
10 452 442
ЧУДО-ЖЕНЩИНА
CAO
8 405 933
436
472 899 584

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