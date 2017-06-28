Прогноз кассовых сборов в России на 29 июня–2 июля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ГАДКИЙ Я 3
|UPI
|1300
|650 000 000
|10 917 031
|500 000
|-
|2
|ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
|CPP
|1268
|140 000 000
|2 351 360
|110 410
|-71
|3
|ТАЧКИ 3
|WDSSPR
|1000
|24 000 000
|403 090
|24 000
|-77
|4
|МУМИЯ
|UPI
|700
|20 000 000
|335 909
|28 571
|-60
|5
|СИНЯЯ БЕЗДНА
|VLG
|600
|15 000 000
|251 931
|25 000
|-
|6
|ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ
|WDSSPR
|400
|13 000 000
|218 341
|32 500
|-47
|7
|2:22
|PRD
|500
|8 000 000
|134 363
|16 000
|-
|8
|ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ
|WDSSPR
|400
|4 500 000
|75 579
|11 250
|-80
|9
|ХОЛОДНОЕ ТАНГО
|WDSSPR
|400
|4 000 000
|67 182
|10 000
|-58
|878 500 000
|14 754 787
В российском прокате вновь ожидается доминирование одного фильма. МУМИЯ три недели назад освоила 54% всей кассы уикенда, ТРАНФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ неделю назад – 66%. В предстоящий уикенд доля ГАДКОГО Я 3 (UPI) может быть еще выше. Предыдущая часть франшизы – МИНЬОНЫ – установила в свое время рекорд стартовых сборов среди всех релизов (779 млн рублей в России). С тех пор его неоднократно улучшали, но рекорд среди анимационных проектов все еще держится. Вполне возможно, что всплеск активности зрителей тогда был связан с выходом на первый план самих миньонов, тогда как в новинке желтые существа отошли на второй план. Впрочем, говорить о возвращении к показателям ГАДКОГО Я 2 сейчас не приходится. Триквел должен выступить гораздо сильнее. Но ключевые вопросы все же остаются – насколько сильно картина пройдет на вечерних сеансах и насколько лояльна будет к ней молодежь.
В десятку сильнейших также могут попасть независимые картины СИНЯЯ БЕЗДНА (VLG) и 2:22 (PRD). По части росписи заметное преимущество кинотеатры отдали первому фильму.
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28.06.2017 Автор: Андрей Белый