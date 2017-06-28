Прогноз кассовых сборов в России на 29 июня–2 июля

В российском прокате вновь ожидается доминирование одного фильма. МУМИЯ три недели назад освоила 54% всей кассы уикенда, ТРАНФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ неделю назад – 66%. В предстоящий уикенд доля ГАДКОГО Я 3 (UPI) может быть еще выше. Предыдущая часть франшизы – МИНЬОНЫ – установила в свое время рекорд стартовых сборов среди всех релизов (779 млн рублей в России). С тех пор его неоднократно улучшали, но рекорд среди анимационных проектов все еще держится. Вполне возможно, что всплеск активности зрителей тогда был связан с выходом на первый план самих миньонов, тогда как в новинке желтые существа отошли на второй план. Впрочем, говорить о возвращении к показателям ГАДКОГО Я 2 сейчас не приходится. Триквел должен выступить гораздо сильнее. Но ключевые вопросы все же остаются – насколько сильно картина пройдет на вечерних сеансах и насколько лояльна будет к ней молодежь.

В десятку сильнейших также могут попасть независимые картины СИНЯЯ БЕЗДНА (VLG) и 2:22 (PRD). По части росписи заметное преимущество кинотеатры отдали первому фильму.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов в России на 22–25 июня

28.06.2017 Автор: Андрей Белый