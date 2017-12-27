Прогноз кассовых сборов на 28–31 декабря 2017 года


Прокат начинают «Движение вверх» и «Три богатыря»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ CP 1400 190 000 000 3 307 224 135 714 -
2 ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ WDSSPR 1176 120 000 000 2 088 773 102 041 -53
3 ЕЛКИ НОВЫЕ BZL / FOX 1400 110 000 000 1 914 708 78 571 -36
4 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА NKI 1300 100 000 000 1 740 644 76 923 -
5 ФЕРДИНАНД FOX 1120 80 000 000 1 392 515 71 429 -29
6 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ WDSSPR 1000 40 000 000 696 258 40 000 -66
  640 000 000 11 140 122  

Предстоящий уикенд не будет показателен с точки зрения общих сборов стартующих новинок. Сразу после него начинаются продолжительные каникулы, а сборы первого января подскочат сразу на 200-300 процентов. Даже у прошлогоднего ВИКИНГА на первый уикенд (29 декабря – 1 января) пришлось всего лишь 16% от общей кассы фильма. У нынешних новинок аналогичный показатель будет еще меньше.

Так или иначе, фаворитом уикенда, как и всей «новогодней битвы», является ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (CP). Картину активно продвигают уже почти полгода, у нее лучшая роспись среди всех фильмов (и сопоставимая с тем же ВИКИНГОМ). В плюс будет работать и положительный «сарафан».

ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА (NKI) будут стремиться повторить цифры предыдущей части франшизы. Впрочем, конкуренция среди мультфильмов в этом году выше, нежели в прошлом.

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Прогноз кассовых сборов на 21–24 декабря 2017 года

27.12.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

21—24.12
ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
WDSSPR
291 664 808
1337
291 664 808
ЕЛКИ НОВЫЕ
BZL / FOX
182 375 726
1587
182 375 726
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ
WDSSPR
127 167 102
1360
715 622 180
ФЕРДИНАНД
FOX
121 034 856
1421
121 034 856
ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА
NKI
19 771 155
697
19 771 155
ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ
CP
8 927 640
475
599 270 560
СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ
UPI
6 048 893
416
178 749 390
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