Прогноз кассовых сборов на 28–31 декабря 2017 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
|CP
|1400
|190 000 000
|3 307 224
|135 714
|-
|2
|ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
|WDSSPR
|1176
|120 000 000
|2 088 773
|102 041
|-53
|3
|ЕЛКИ НОВЫЕ
|BZL / FOX
|1400
|110 000 000
|1 914 708
|78 571
|-36
|4
|ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА
|NKI
|1300
|100 000 000
|1 740 644
|76 923
|-
|5
|ФЕРДИНАНД
|FOX
|1120
|80 000 000
|1 392 515
|71 429
|-29
|6
|ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ
|WDSSPR
|1000
|40 000 000
|696 258
|40 000
|-66
|640 000 000
|11 140 122
Предстоящий уикенд не будет показателен с точки зрения общих сборов стартующих новинок. Сразу после него начинаются продолжительные каникулы, а сборы первого января подскочат сразу на 200-300 процентов. Даже у прошлогоднего ВИКИНГА на первый уикенд (29 декабря – 1 января) пришлось всего лишь 16% от общей кассы фильма. У нынешних новинок аналогичный показатель будет еще меньше.
Так или иначе, фаворитом уикенда, как и всей «новогодней битвы», является ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (CP). Картину активно продвигают уже почти полгода, у нее лучшая роспись среди всех фильмов (и сопоставимая с тем же ВИКИНГОМ). В плюс будет работать и положительный «сарафан».
ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА (NKI) будут стремиться повторить цифры предыдущей части франшизы. Впрочем, конкуренция среди мультфильмов в этом году выше, нежели в прошлом.
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27.12.2017 Автор: Андрей Белый