Прогноз кассовых сборов на 28–31 декабря 2017 года

Предстоящий уикенд не будет показателен с точки зрения общих сборов стартующих новинок. Сразу после него начинаются продолжительные каникулы, а сборы первого января подскочат сразу на 200-300 процентов. Даже у прошлогоднего ВИКИНГА на первый уикенд (29 декабря – 1 января) пришлось всего лишь 16% от общей кассы фильма. У нынешних новинок аналогичный показатель будет еще меньше.

Так или иначе, фаворитом уикенда, как и всей «новогодней битвы», является ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (CP). Картину активно продвигают уже почти полгода, у нее лучшая роспись среди всех фильмов (и сопоставимая с тем же ВИКИНГОМ). В плюс будет работать и положительный «сарафан».

ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА (NKI) будут стремиться повторить цифры предыдущей части франшизы. Впрочем, конкуренция среди мультфильмов в этом году выше, нежели в прошлом.

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27.12.2017 Автор: Андрей Белый