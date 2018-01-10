Прогноз кассовых сборов на 11–14 января 2018 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
|CP
|1200
|350 000 000
|6 154 387
|291 667
|-47
|2
|ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
|WDSSPR
|1000
|80 000 000
|1 406 717
|80 000
|-73
|3
|ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН
|FOX
|1000
|80 000 000
|1 406 717
|80 000
|-65
|4
|КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?
|CAO
|800
|75 000 000
|1 318 797
|93 750
|-
|5
|ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА
|NKI
|1100
|50 000 000
|879 198
|45 455
|-81
|6
|ФЕРДИНАНД
|FOX
|900
|30 000 000
|527 519
|33 333
|-78
|7
|БОЛЬШАЯ ИГРА
|CPF
|400
|30 000 000
|527 519
|75 000
|-
|8
|ЕЛКИ НОВЫЕ
|BZL / FOX
|700
|25 000 000
|439 599
|35 714
|-86
|9
|БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ
|EXP
|600
|18 000 000
|316 511
|30 000
|-
|10
|ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
|PRD
|600
|16 000 000
|281 343
|26 667
|-
|754 000 000
|13 258 308
В первый уикенд после праздников кассовые сборы значительно падают, однако сказать, что зрители берут передышку от кино, все же нельзя. Зачастую сборы в аналогичный уикенд достигали 600 млн рублей, а иногда и превышали рубеж в 700 млн рублей.
Сейчас общая сумма сборов во многом будет зависеть от ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ (СР). Фильм вряд ли уступит кому-нибудь первую строчку в чарте. Интрига скорее в другом – какую сумму сборов релиз потеряет. В прошлом году ВИКИНГ упал сразу на 69%, но новинка все новогодние праздники показывала гораздо лучшую стойкость, так что и здесь падение будет гораздо мягче. Сейчас лучший результат за третий уикенд принадлежит ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (298 млн рублей в РФ + СНГ) и АВАТАРУ (296 млн рублей в РФ + СНГ), а среди российских картин – ИРОНИИ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (265 млн рублей). ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ способно превзойти показатели всех этих картин.
Среди новинок наибольшие перспективы оказаться выше у комедии КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? (CAO). В прошлом году на этой же дате отлично стартовал фильм ПОЧЕМУ ОН?, до этого – ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ, СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД, ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ, ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» и другие. Новинка, впрочем, в отличие от ПОЧЕМУ ОН?, менее привлекательна для женской аудитории. В конкуренции с таким фильмом весьма непросто придется независимому релизу ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ (PRD).
БОЛЬШАЯ ИГРА (CPF), наоборот, в своем жанре и тематике выглядит единственным предложением на дате. Фильм к тому же может заинтересовать жителей крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Ближайшим аналогом новинки можно назвать ИГРОКА, который, кстати, три года назад также выходил в середине января.
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10.01.2018 Автор: Андрей Белый