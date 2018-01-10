Прогноз кассовых сборов на 11–14 января 2018 года


«Движение вверх» не заметит конкуренции

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ CP 1200 350 000 000 6 154 387 291 667 -47
2 ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ WDSSPR 1000 80 000 000 1 406 717 80 000 -73
3 ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН FOX 1000 80 000 000 1 406 717 80 000 -65
4 КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? CAO 800 75 000 000 1 318 797 93 750 -
5 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА NKI 1100 50 000 000 879 198 45 455 -81
6 ФЕРДИНАНД FOX 900 30 000 000 527 519 33 333 -78
7 БОЛЬШАЯ ИГРА CPF 400 30 000 000 527 519 75 000 -
8 ЕЛКИ НОВЫЕ BZL / FOX 700 25 000 000 439 599 35 714 -86
9 БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ EXP 600 18 000 000 316 511 30 000 -
10 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ PRD 600 16 000 000 281 343 26 667 -
  754 000 000 13 258 308  

В первый уикенд после праздников кассовые сборы значительно падают, однако сказать, что зрители берут передышку от кино, все же нельзя. Зачастую сборы в аналогичный уикенд достигали 600 млн рублей, а иногда и превышали рубеж в 700 млн рублей.

Сейчас общая сумма сборов во многом будет зависеть от ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ (СР). Фильм вряд ли уступит кому-нибудь первую строчку в чарте. Интрига скорее в другом – какую сумму сборов релиз потеряет. В прошлом году ВИКИНГ упал сразу на 69%, но новинка все новогодние праздники показывала гораздо лучшую стойкость, так что и здесь падение будет гораздо мягче. Сейчас лучший результат за третий уикенд принадлежит  ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (298 млн рублей в РФ + СНГ) и АВАТАРУ (296 млн рублей в РФ + СНГ), а среди российских картин – ИРОНИИ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (265 млн рублей). ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ способно превзойти показатели всех этих картин.

Среди новинок наибольшие перспективы оказаться выше у комедии КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? (CAO). В прошлом году на этой же дате отлично стартовал фильм ПОЧЕМУ ОН?, до этого – ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ, СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД, ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ, ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» и другие. Новинка, впрочем, в отличие от ПОЧЕМУ ОН?, менее привлекательна для женской аудитории. В конкуренции с таким фильмом весьма непросто придется независимому релизу ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ (PRD).

БОЛЬШАЯ ИГРА (CPF), наоборот, в своем жанре и тематике выглядит единственным предложением на дате. Фильм к тому же может заинтересовать жителей крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Ближайшим аналогом новинки можно назвать ИГРОКА, который, кстати, три года назад также выходил в середине января.

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10.01.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

04—07.01
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
CP
654 619 988
1454
1 221 949 916
ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
WDSSPR
297 980 755
1443
1 173 262 961
ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА
NKI
259 839 765
1731
669 184 129
ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН
FOX
245 181 792
1189
245 181 792
ЕЛКИ НОВЫЕ
BZL / FOX
183 729 253
1405
831 391 032
ФЕРДИНАНД
FOX
147 748 424
1353
522 377 412
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ
WDSSPR
45 145 348
644
912 773 466
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