Прогноз кассовых сборов на 11–14 января 2018 года

В первый уикенд после праздников кассовые сборы значительно падают, однако сказать, что зрители берут передышку от кино, все же нельзя. Зачастую сборы в аналогичный уикенд достигали 600 млн рублей, а иногда и превышали рубеж в 700 млн рублей.

Сейчас общая сумма сборов во многом будет зависеть от ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ (СР). Фильм вряд ли уступит кому-нибудь первую строчку в чарте. Интрига скорее в другом – какую сумму сборов релиз потеряет. В прошлом году ВИКИНГ упал сразу на 69%, но новинка все новогодние праздники показывала гораздо лучшую стойкость, так что и здесь падение будет гораздо мягче. Сейчас лучший результат за третий уикенд принадлежит ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (298 млн рублей в РФ + СНГ) и АВАТАРУ (296 млн рублей в РФ + СНГ), а среди российских картин – ИРОНИИ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (265 млн рублей). ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ способно превзойти показатели всех этих картин.

Среди новинок наибольшие перспективы оказаться выше у комедии КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? (CAO). В прошлом году на этой же дате отлично стартовал фильм ПОЧЕМУ ОН?, до этого – ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ, СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД, ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ, ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» и другие. Новинка, впрочем, в отличие от ПОЧЕМУ ОН?, менее привлекательна для женской аудитории. В конкуренции с таким фильмом весьма непросто придется независимому релизу ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ (PRD).

БОЛЬШАЯ ИГРА (CPF), наоборот, в своем жанре и тематике выглядит единственным предложением на дате. Фильм к тому же может заинтересовать жителей крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Ближайшим аналогом новинки можно назвать ИГРОКА, который, кстати, три года назад также выходил в середине января.

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10.01.2018 Автор: Андрей Белый