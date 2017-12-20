Прогноз кассовых сборов на 21–24 декабря 2017 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
|WDSSPR
|1000
|240 000 000
|4 087 193
|240 000
|-
|2
|ФЕРДИНАНД
|FOX
|1100
|200 000 000
|3 405 995
|181 818
|-
|3
|ЕЛКИ НОВЫЕ
|BZL / FOX
|1200
|170 000 000
|2 895 095
|141 667
|-
|4
|ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ
|WDSSPR
|1200
|135 000 000
|2 299 046
|112 500
|-71
|5
|ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ
|CP
|500
|13 000 000
|221 390
|26 000
|-75
|6
|НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ
|CP
|700
|10 000 000
|170 300
|14 286
|-71
|7
|СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ
|UPI
|350
|7 500 000
|127 725
|21 429
|-78
|8
|ВИКТОРИЯ И АБДУЛ
|UPI
|260
|6 500 000
|110 695
|25 000
|-51
|782 000 000
|13 317 439
В «новогоднюю битву» вступают еще три картины. Все они в той или иной степени продаются через юмор, привлекают семейную аудиторию, но сказать, что они полностью пересекаются по своей целевой аудитории, все же нельзя.
ЕЛКИ НОВЫЕ (BZL/FOX) выходят уже через год после пятой части, что для любой франшизы далеко не всегда играет в плюс. Тем не менее, продолжение выглядит достаточно обновленной для зрителей: как по названию, так и по актерскому составу. Фильм, например, сейчас продвигают в основном через Дмитрия Нагиева. ЕЛКИ 5 год назад собрали на старте 170 млн рублей без учета СНГ (худший старт среди всех картин этого киносериала) и если новинка хотя бы повторит эти цифры, то результат можно будет считать успешным. К концу проката пятая часть освоила более 730 млн рублей.
Компания Blue Sky Studios не так давно выпускала на новогодние праздники свой фильм. Правда, СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В КИНО в меньшей степени были ориентированы на международные рынки, в том числе российский. Обратная ситуация с картиной ФЕРДИНАНД (FOX). Проект обладает всеми качествами, чтобы зацепить широкий круг зрителей. Впрочем, основную кассу релиз соберет уже непосредственно в новогодние праздники.
Средний возраст зрителя ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (WDSSPR) будет находиться где-то между покзаателями ФЕРДИНАНДА и ЕЛОК НОВЫХ. Большое голливудское кино, по сути, всегда работало исправно в новогодние праздники, будь то ПАССАЖИРЫ, ЖИЗНЬ ПИ, ШЕРЛОК ХОЛМС или СЕДЬМОЙ СЫН.
Не менее любопытным видится и дальнейшая судьба ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ (WDSSPR). ИЗГОЙ-ОДИН в прошлом году потерял 70,5% сборов, ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ два года назад – 71,3%.
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20.12.2017 Автор: Андрей Белый