Прогноз кассовых сборов на 21–24 декабря 2017 года

В «новогоднюю битву» вступают еще три картины. Все они в той или иной степени продаются через юмор, привлекают семейную аудиторию, но сказать, что они полностью пересекаются по своей целевой аудитории, все же нельзя.

ЕЛКИ НОВЫЕ (BZL/FOX) выходят уже через год после пятой части, что для любой франшизы далеко не всегда играет в плюс. Тем не менее, продолжение выглядит достаточно обновленной для зрителей: как по названию, так и по актерскому составу. Фильм, например, сейчас продвигают в основном через Дмитрия Нагиева. ЕЛКИ 5 год назад собрали на старте 170 млн рублей без учета СНГ (худший старт среди всех картин этого киносериала) и если новинка хотя бы повторит эти цифры, то результат можно будет считать успешным. К концу проката пятая часть освоила более 730 млн рублей.

Компания Blue Sky Studios не так давно выпускала на новогодние праздники свой фильм. Правда, СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В КИНО в меньшей степени были ориентированы на международные рынки, в том числе российский. Обратная ситуация с картиной ФЕРДИНАНД (FOX). Проект обладает всеми качествами, чтобы зацепить широкий круг зрителей. Впрочем, основную кассу релиз соберет уже непосредственно в новогодние праздники.

Средний возраст зрителя ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (WDSSPR) будет находиться где-то между покзаателями ФЕРДИНАНДА и ЕЛОК НОВЫХ. Большое голливудское кино, по сути, всегда работало исправно в новогодние праздники, будь то ПАССАЖИРЫ, ЖИЗНЬ ПИ, ШЕРЛОК ХОЛМС или СЕДЬМОЙ СЫН.

Не менее любопытным видится и дальнейшая судьба ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ (WDSSPR). ИЗГОЙ-ОДИН в прошлом году потерял 70,5% сборов, ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ два года назад – 71,3%.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов на 14–17 декабря 2017 года

20.12.2017 Автор: Андрей Белый