Прогноз кассовых сборов на 21–24 декабря 2017 года


Три новинки против «Звездных войн»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ WDSSPR 1000 240 000 000 4 087 193 240 000 -
2 ФЕРДИНАНД FOX 1100 200 000 000 3 405 995 181 818 -
3 ЕЛКИ НОВЫЕ BZL / FOX 1200 170 000 000 2 895 095 141 667 -
4 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ WDSSPR 1200 135 000 000 2 299 046 112 500 -71
5 ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ CP 500 13 000 000 221 390 26 000 -75
6 НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ CP 700 10 000 000 170 300 14 286 -71
7 СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ UPI 350 7 500 000 127 725 21 429 -78
8 ВИКТОРИЯ И АБДУЛ UPI 260 6 500 000 110 695 25 000 -51
  782 000 000 13 317 439  

В «новогоднюю битву» вступают еще три картины. Все они в той или иной степени продаются через юмор, привлекают семейную аудиторию, но сказать, что они полностью пересекаются по своей целевой аудитории, все же нельзя.

ЕЛКИ НОВЫЕ (BZL/FOX) выходят уже через год после пятой части, что для любой франшизы далеко не всегда играет в плюс. Тем не менее, продолжение выглядит достаточно обновленной для зрителей: как по названию, так и по актерскому составу. Фильм, например, сейчас продвигают в основном через Дмитрия Нагиева. ЕЛКИ 5 год назад собрали на старте 170 млн рублей без учета СНГ (худший старт среди всех картин этого киносериала) и если новинка хотя бы повторит эти цифры, то результат можно будет считать успешным. К концу проката пятая часть освоила более 730 млн рублей.

Компания Blue Sky Studios не так давно выпускала на новогодние праздники свой фильм. Правда, СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В КИНО в меньшей степени были ориентированы на международные рынки, в том числе российский. Обратная ситуация с картиной ФЕРДИНАНД (FOX). Проект обладает всеми качествами, чтобы зацепить широкий круг зрителей. Впрочем, основную кассу релиз соберет уже непосредственно в новогодние праздники.

Средний возраст зрителя ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (WDSSPR) будет находиться где-то между покзаателями ФЕРДИНАНДА и ЕЛОК НОВЫХ. Большое голливудское кино, по сути, всегда работало исправно в новогодние праздники, будь то ПАССАЖИРЫ, ЖИЗНЬ ПИ, ШЕРЛОК ХОЛМС или СЕДЬМОЙ СЫН.

Не менее любопытным видится и дальнейшая судьба ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ (WDSSPR). ИЗГОЙ-ОДИН в прошлом году потерял 70,5% сборов, ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ два года назад – 71,3%.

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20.12.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

14—17.12
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ
WDSSPR
498 900 261
1360
498 900 261
ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ
CP
52 093 169
1300
576 829 322
ТАЙНА КОКО
WDSSPR
40 377 454
833
523 274 148
СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ
UPI
38 178 473
916
159 612 771
НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ
CP
36 521 325
852
36 521 325
ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2
VLG
27 896 686
921
117 483 461
ВИКТОРИЯ И АБДУЛ
UPI
17 646 003
317
17 646 003
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