Прогноз кассовых сборов в России на 13–16 апреля


Повторит ли новый «Форсаж» сборы предыдущей части?

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ФОРСАЖ 8 UPI 1200 600 000 000 10 570 825 500 000 -
2 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ BZL / FOX 1208 120 000 000 2 114 165 99 338 -18
3 БОСС-МОЛОКОСОС FOX 800 45 000 000 792 812 56 250 -53
4 УЙТИ КРАСИВО CAO 609 22 000 000 387 597 36 125 -48
5 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ CPP 700 20 000 000 352 361 28 571 -76
6 СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ WDSSPR 700 15 000 000 264 271 21 429 -64
7 ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ FOX 350 11 000 000 193 798 31 429 -72
8 СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ UPI 250 11 000 000 193 798 44 000 -48
9 ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА EXP 300 7 000 000 123 326 23 333 -
  851 000 000 14 992 953  

Предыдущая часть ФОРСАЖА (UPI) взобралась в российском прокате очень высоко, установив в апреле 2015 года рекорд стартовых сборов. Сборы на территории России составили 753 млн рублей за первый уикенд (позднее этот результат улучшали три раза). Впрочем, тогда повышающим фактором было прощание с персонажем Пола Уокера, что добавляло определенной событийности проекту. Восьмая часть франшизы может и не установит рекордов, но в любом случае покажет отличный результат – объемы рекламы соответствуют самым высоким ожиданиям, а авторы постоянно находят новые трюки, которые способны удерживать интерес массового зрителя к франшизе. Сейчас лучший старт нынешнего года у КРЕДО УБИЙЦЫ (599,6 млн) и БОССА-МОЛОКОСОСА (598,7 млн). К тому же, возрастной рейтинг новинки 12+ (у седьмой части было 16+) позволяет привлечь семейную аудиторию.

Не менее интересно будет следить за сборами ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ (BZL/FOX) на второй неделе проката. В понедельник картина собрала даже больше, чем в стартовый четверг, а во вторник сборы увеличились еще на 10%. Днем в среду, благодаря Дню космонавтики и, видимо, привлечению школьников, картина и вовсе идет на 60-70% лучше показателей вторника. 

Также в этот уикенд выходят драма ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА (EXP) и комедия ОЙ, МАМОЧКИ (VLG), у которых есть шанс попасть в ТОП-10 по итогам уикенда.

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12.04.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

06—09.04
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
FOX / BZL
151 210 069
1415
151 210 069
БОСС-МОЛОКОСОС
FOX
106 664 340
1270
1 406 859 988
ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ
CPP
89 862 074
1295
422 994 373
СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ
WDSSPR
45 492 977
1273
199 015 219
УЙТИ КРАСИВО
CAO
42 887 902
614
42 887 902
ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ
FOX
41 412 324
726
168 203 522
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
UPI
23 485 210
453
79 144 930

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