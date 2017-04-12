Прогноз кассовых сборов в России на 13–16 апреля

Предыдущая часть ФОРСАЖА (UPI) взобралась в российском прокате очень высоко, установив в апреле 2015 года рекорд стартовых сборов. Сборы на территории России составили 753 млн рублей за первый уикенд (позднее этот результат улучшали три раза). Впрочем, тогда повышающим фактором было прощание с персонажем Пола Уокера, что добавляло определенной событийности проекту. Восьмая часть франшизы может и не установит рекордов, но в любом случае покажет отличный результат – объемы рекламы соответствуют самым высоким ожиданиям, а авторы постоянно находят новые трюки, которые способны удерживать интерес массового зрителя к франшизе. Сейчас лучший старт нынешнего года у КРЕДО УБИЙЦЫ (599,6 млн) и БОССА-МОЛОКОСОСА (598,7 млн). К тому же, возрастной рейтинг новинки 12+ (у седьмой части было 16+) позволяет привлечь семейную аудиторию.

Не менее интересно будет следить за сборами ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ (BZL/FOX) на второй неделе проката. В понедельник картина собрала даже больше, чем в стартовый четверг, а во вторник сборы увеличились еще на 10%. Днем в среду, благодаря Дню космонавтики и, видимо, привлечению школьников, картина и вовсе идет на 60-70% лучше показателей вторника.

Также в этот уикенд выходят драма ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА (EXP) и комедия ОЙ, МАМОЧКИ (VLG), у которых есть шанс попасть в ТОП-10 по итогам уикенда.

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12.04.2017 Автор: Андрей Белый