Прогноз кассовых сборов в России на 13–16 апреля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ФОРСАЖ 8
|UPI
|1200
|600 000 000
|10 570 825
|500 000
|-
|2
|ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
|BZL / FOX
|1208
|120 000 000
|2 114 165
|99 338
|-18
|3
|БОСС-МОЛОКОСОС
|FOX
|800
|45 000 000
|792 812
|56 250
|-53
|4
|УЙТИ КРАСИВО
|CAO
|609
|22 000 000
|387 597
|36 125
|-48
|5
|ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ
|CPP
|700
|20 000 000
|352 361
|28 571
|-76
|6
|СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ
|WDSSPR
|700
|15 000 000
|264 271
|21 429
|-64
|7
|ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ
|FOX
|350
|11 000 000
|193 798
|31 429
|-72
|8
|СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
|UPI
|250
|11 000 000
|193 798
|44 000
|-48
|9
|ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА
|EXP
|300
|7 000 000
|123 326
|23 333
|-
|851 000 000
|14 992 953
Предыдущая часть ФОРСАЖА (UPI) взобралась в российском прокате очень высоко, установив в апреле 2015 года рекорд стартовых сборов. Сборы на территории России составили 753 млн рублей за первый уикенд (позднее этот результат улучшали три раза). Впрочем, тогда повышающим фактором было прощание с персонажем Пола Уокера, что добавляло определенной событийности проекту. Восьмая часть франшизы может и не установит рекордов, но в любом случае покажет отличный результат – объемы рекламы соответствуют самым высоким ожиданиям, а авторы постоянно находят новые трюки, которые способны удерживать интерес массового зрителя к франшизе. Сейчас лучший старт нынешнего года у КРЕДО УБИЙЦЫ (599,6 млн) и БОССА-МОЛОКОСОСА (598,7 млн). К тому же, возрастной рейтинг новинки 12+ (у седьмой части было 16+) позволяет привлечь семейную аудиторию.
Не менее интересно будет следить за сборами ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ (BZL/FOX) на второй неделе проката. В понедельник картина собрала даже больше, чем в стартовый четверг, а во вторник сборы увеличились еще на 10%. Днем в среду, благодаря Дню космонавтики и, видимо, привлечению школьников, картина и вовсе идет на 60-70% лучше показателей вторника.
Также в этот уикенд выходят драма ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА (EXP) и комедия ОЙ, МАМОЧКИ (VLG), у которых есть шанс попасть в ТОП-10 по итогам уикенда.
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов в России на 6–9 апреля
12.04.2017 Автор: Андрей Белый