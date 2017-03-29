Прогноз кассовых сборов в России на 30 марта – 2 апреля

Еще никогда кассовые сборы российского кинопроката за пределами «новогодней битвы» не превышали рубеж в 1 млрд рублей два уикенда подряд. Сейчас такой расклад крайне вероятен. Помимо сильного холдовера (БОСС-МОЛОКОСОС), в кинотеатрах появятся несколько крепких новинок, а лидером среди них безусловно станет ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (СРР). У фильма есть все составляющие успеха: фантастический жанр, концепт, сохраненная интрига в промо-материалах, большая рекламная кампания. Очевидным аналогом здесь является ЛЮСИ (330 млн рублей в России) с той же Скарлетт Йоханссон в главной роли.

СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ (WDSSPR) – уже третья часть франшизы. Первая собрала в свой стартовый уикенд 126 млн рублей, а вторая – 166 млн рублей (в обоих случаях – с учетом СНГ). Впрочем, сейчас часть аудитории могли отвлечь на себя превью-показы, которые за пять дней принесли больше 30 млн рублей. К тому же, переход франшизы исключительно на анимацию мог отпугнуть детей старшего возраста, особенно в конкуренции с БОССОМ-МОЛОКОСОСОМ.

ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ (Fox) рассчитан на зрителя, который до сих пор смотрит СПЛИТ, поэтому успех последнего (уже больше 450 млн рублей в России) сыграет отрицательную роль на кассе новинки. При этом релиз Fox вышел на многих международных рынках и везде показал очень скромные результаты, а в США бокс-офис составил всего лишь $8 млн. Впрочем, были случаи, когда Россия становилась исключением. На нашем рынке из-за переноса релиза с февраля на конец марта рекламная кампания растянулась на длительное время, что должно было привлечь внимание дополнительных зрителей.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ (UPI) направлена на семейную аудиторию, и в этой категории конкуренция будет очень сильной. Тем не менее, своего зрителя, который ходил, например, на ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ, картина найдет.

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29.03.2017 Автор: Андрей Белый