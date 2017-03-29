Прогноз кассовых сборов в России на 30 марта – 2 апреля


«Призрак» против «Босса»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БОСС-МОЛОКОСОС FOX 1160 360 000 000 6 313 574 310 345 -40
2 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ CPP 1100 340 000 000 5 962 820 309 091 -
3 СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ WDSSPR 1100 125 000 000 2 192 213 113 636 -
4 ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ FOX 680 90 000 000 1 578 394 132 353 -
5 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ WDSSPR 1000 75 000 000 1 315 328 75 000 -52
6 ЖИВОЕ WDSSPR 1000 65 000 000 1 139 951 65 000 -61
7 СПЛИТ UPI 600 45 000 000 789 197 75 000 -60
8 СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ UPI 380 35 000 000 613 820 92 105 -
9 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ WDSSPR 990 16 000 000 280 603 16 162 -62
  1 151 000 000 20 185 900  

Еще никогда кассовые сборы российского кинопроката за пределами «новогодней битвы» не превышали рубеж в 1 млрд рублей два уикенда подряд. Сейчас такой расклад крайне вероятен. Помимо сильного холдовера (БОСС-МОЛОКОСОС), в кинотеатрах появятся несколько крепких новинок, а лидером среди них безусловно станет ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (СРР). У фильма есть все составляющие успеха: фантастический жанр, концепт, сохраненная интрига в промо-материалах, большая рекламная кампания. Очевидным аналогом здесь является ЛЮСИ (330 млн рублей в России) с той же Скарлетт Йоханссон в главной роли.

СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ (WDSSPR) – уже третья часть франшизы. Первая собрала в свой стартовый уикенд 126 млн рублей, а вторая – 166 млн рублей (в обоих случаях – с учетом СНГ). Впрочем, сейчас часть аудитории могли отвлечь на себя превью-показы, которые за пять дней принесли больше 30 млн рублей. К тому же, переход франшизы исключительно на анимацию мог отпугнуть детей старшего возраста, особенно в конкуренции с БОССОМ-МОЛОКОСОСОМ.

ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ (Fox) рассчитан на зрителя, который до сих пор смотрит СПЛИТ, поэтому успех последнего (уже больше 450 млн рублей в России) сыграет отрицательную роль на кассе новинки. При этом релиз Fox вышел на многих международных рынках и везде показал очень скромные результаты, а в США бокс-офис составил всего лишь $8 млн. Впрочем, были случаи, когда Россия становилась исключением. На нашем рынке из-за переноса релиза с февраля на конец марта рекламная кампания растянулась на длительное время, что должно было привлечь внимание дополнительных зрителей.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ (UPI) направлена на семейную аудиторию, и в этой категории конкуренция будет очень сильной. Тем не менее, своего зрителя, который ходил, например, на ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ, картина найдет.

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29.03.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

23—26.03
БОСС-МОЛОКОСОС
FOX
654 195 980
1282
654 195 980
ЖИВОЕ
WDSSPR
177 952 082
1117
177 952 082
КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
WDSSPR
174 195 578
1327
668 246 672
СПЛИТ
UPI
114 794 707
749
446 281 840
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ
WDSSPR
47 506 125
1132
47 506 125
ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ!
CRP
25 736 919
711
113 465 117
КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА
CAO
24 640 263
900
595 557 031

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