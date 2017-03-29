Прогноз кассовых сборов в России на 30 марта – 2 апреля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БОСС-МОЛОКОСОС
|FOX
|1160
|360 000 000
|6 313 574
|310 345
|-40
|2
|ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ
|CPP
|1100
|340 000 000
|5 962 820
|309 091
|-
|3
|СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ
|WDSSPR
|1100
|125 000 000
|2 192 213
|113 636
|-
|4
|ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ
|FOX
|680
|90 000 000
|1 578 394
|132 353
|-
|5
|КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
|WDSSPR
|1000
|75 000 000
|1 315 328
|75 000
|-52
|6
|ЖИВОЕ
|WDSSPR
|1000
|65 000 000
|1 139 951
|65 000
|-61
|7
|СПЛИТ
|UPI
|600
|45 000 000
|789 197
|75 000
|-60
|8
|СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
|UPI
|380
|35 000 000
|613 820
|92 105
|-
|9
|МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ
|WDSSPR
|990
|16 000 000
|280 603
|16 162
|-62
|1 151 000 000
|20 185 900
Еще никогда кассовые сборы российского кинопроката за пределами «новогодней битвы» не превышали рубеж в 1 млрд рублей два уикенда подряд. Сейчас такой расклад крайне вероятен. Помимо сильного холдовера (БОСС-МОЛОКОСОС), в кинотеатрах появятся несколько крепких новинок, а лидером среди них безусловно станет ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (СРР). У фильма есть все составляющие успеха: фантастический жанр, концепт, сохраненная интрига в промо-материалах, большая рекламная кампания. Очевидным аналогом здесь является ЛЮСИ (330 млн рублей в России) с той же Скарлетт Йоханссон в главной роли.
СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ (WDSSPR) – уже третья часть франшизы. Первая собрала в свой стартовый уикенд 126 млн рублей, а вторая – 166 млн рублей (в обоих случаях – с учетом СНГ). Впрочем, сейчас часть аудитории могли отвлечь на себя превью-показы, которые за пять дней принесли больше 30 млн рублей. К тому же, переход франшизы исключительно на анимацию мог отпугнуть детей старшего возраста, особенно в конкуренции с БОССОМ-МОЛОКОСОСОМ.
ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ (Fox) рассчитан на зрителя, который до сих пор смотрит СПЛИТ, поэтому успех последнего (уже больше 450 млн рублей в России) сыграет отрицательную роль на кассе новинки. При этом релиз Fox вышел на многих международных рынках и везде показал очень скромные результаты, а в США бокс-офис составил всего лишь $8 млн. Впрочем, были случаи, когда Россия становилась исключением. На нашем рынке из-за переноса релиза с февраля на конец марта рекламная кампания растянулась на длительное время, что должно было привлечь внимание дополнительных зрителей.
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ (UPI) направлена на семейную аудиторию, и в этой категории конкуренция будет очень сильной. Тем не менее, своего зрителя, который ходил, например, на ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ, картина найдет.
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29.03.2017 Автор: Андрей Белый