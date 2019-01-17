Прогноз кассовых сборов в России на 17–20 января

Если на новогодних каникулах Т-34 и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ шли вровень по кассовым сборам, то в первый уикенд после праздников военная драма собрала уже на 11% меньше, чем спортивная. В предстоящий уикенд, судя по всему, эта цифра может быть даже больше, потому что Т-34 столкнется с по-настоящему сильным соперником, которого у ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ в аналогичную дату не было.

СТЕКЛО (WDSSPR) выходит в относительно спокойный уикенд, чем фильм сполна воспользовался уже в плане росписи, получив огромную долю сеансов. Если результат СПЛИТА два года назад был крайне неожиданным (241 млн рублей в первый уикенд) для всего рынка, то сейчас ожидания по новинке изначально были на очень высоком уровне. По своей концепции фильм уже напоминает супергеройские франшизы вроде ЛЮДЕЙ ИКС или МСТИТЕЛЕЙ, что должно положительно сказаться на привлечении дополнительных зрителей.

Главная новинка уикенда, как бы она ни выступила, не должна повлиять на результат других картин на этой дате. Мультфильм АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ (VLG) привлечет семейную аудиторию (предыдущая часть в декабре 2014 года освоила 53 млн рублей на старте), тогда как ДВЕ КОРОЛЕВЫ (UPI) работают на избирательную публику, регионам костюмная драма вряд ли будет интересна. Впрочем, у этой категории фильмов стартовые цифры могут быть очень высокими.

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17.01.2019 Автор: Андрей Белый