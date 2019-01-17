Прогноз кассовых сборов в России на 17–20 января


Устоит ли «Т-34» перед «Стеклом»?

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СТЕКЛО WDSSPR 1500 300 000 000 4 493 709 200 000 -
2 Т-34 CP 1600 230 000 000 3 445 177 143 750 -30
3 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ CRP 1200 50 000 000 748 951 41 667 -52
4 АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ VLG 1000 45 000 000 674 056 45 000 -
5 ПУТЬ ДОМОЙ WDSSPR 627 35 000 000 524 266 55 821 -47
6 ГРИНЧ UPI 1000 28 000 000 419 413 28 000 -47
7 ДВЕ КОРОЛЕВЫ UPI 700 26 000 000 389 455 37 143 -
8 КРИД-2 CAO 794 24 000 000 359 497 30 227 -67
9 НАЧНИ СНАЧАЛА MG 560 18 000 000 269 623 32 143 -58
10 ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА NKI 1500 14 000 000 209 706 9 333 -63
  770 000 000 11 533 853  

Если на новогодних каникулах Т-34 и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ шли вровень по кассовым сборам, то в первый уикенд после праздников военная драма собрала уже на 11% меньше, чем спортивная. В предстоящий уикенд, судя по всему, эта цифра может быть даже больше, потому что Т-34 столкнется с по-настоящему сильным соперником, которого у ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ в аналогичную дату не было.

СТЕКЛО (WDSSPR) выходит в относительно спокойный уикенд, чем фильм сполна воспользовался уже в плане росписи, получив огромную долю сеансов. Если результат СПЛИТА два года назад был крайне неожиданным (241 млн рублей в первый уикенд) для всего рынка, то сейчас ожидания по новинке изначально были на очень высоком уровне. По своей концепции фильм уже напоминает супергеройские франшизы вроде ЛЮДЕЙ ИКС или МСТИТЕЛЕЙ, что должно положительно сказаться на привлечении дополнительных зрителей.

Главная новинка уикенда, как бы она ни выступила, не должна повлиять на результат других картин на этой дате. Мультфильм АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ (VLG) привлечет семейную аудиторию (предыдущая часть в декабре 2014 года освоила 53 млн рублей на старте), тогда как ДВЕ КОРОЛЕВЫ (UPI) работают на избирательную публику, регионам костюмная драма вряд ли будет интересна. Впрочем, у этой категории фильмов стартовые цифры могут быть очень высокими.

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17.01.2019 Автор: Андрей Белый

Сборы

10—13.01
Т-34
CP
339 678 199
1792
1 804 364 043
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
CRP
111 381 053
1585
1 641 389 611
КРИД-2
CAO
74 301 851
865
74 301 851
ПУТЬ ДОМОЙ
WDSSPR
71 215 793
755
71 215 793
ГРИНЧ
UPI
60 349 346
1438
1 043 489 196
НАЧНИ СНАЧАЛА
MG
42 410 646
563
42 410 646
ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА
NKI
38 829 845
1845
580 463 698

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