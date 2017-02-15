Прогноз кассовых сборов в России на 16–19 февраля


«Гуляй, Вася!» против зомби и тварей из Китая

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВЕЛИКАЯ СТЕНА UPI 1100 270 000 000 4 537 053 245 455 -
2 НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ UPI 1169 130 000 000 2 184 507 111 206 -62
3 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА WDSSPR 1100 125 000 000 2 100 487 113 636 -
4 ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН CAO 1181 70 000 000 1 176 273 59 272 -44
5 ДЖОН УИК 2 CP 956 70 000 000 1 176 273 73 222 -54
6 ГУЛЯЙ, ВАСЯ CP 960 65 000 000 1 092 253 67 708 -
7 ПРИТЯЖЕНИЕ WDSSPR 800 55 000 000 924 214 68 750 -41
8 БАЛЕРИНА VLG 300 10 000 000 168 039 33 333 -49
  795 000 000 13 359 099  

Предстоящий уикенд обещает быть таким же успешным, как и предыдущий. Неделю назад общие сборы уикенда в России перевалили за 900 млн рублей. Сейчас релизы совместными усилиями если и не повторят такие же цифры, то вполне могут освоить около 800 млн рублей.

Новым лидером проката вновь станет релиз UPI: эротическую драму НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ сменит фэнтези ВЕЛИКАЯ СТЕНА. У проекта есть узнаваемая звезда, присутствует масштаб, а рекламная кампания соответствует уровню блокбастера. Любим российским зрителем и сам жанр – отлично собирали БОГИ ЕГИПТА, ДРАКУЛА, ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ и многие другие картины. Единственный минус – из-за премьеры релиза еще в декабре «пиратская» копия картины уже давно лежит Сети. Релиз, кстати, уже завершает прокат в странах СНГ (там он вышел 26 января вместе с ПРИТЯЖЕНИЕМ). Почти за три недели фильм освоил более 46 млн рублей и привлек 223 тысячи зрителей.

Неплохо успела показать себя в прокате российская комедия ГУЛЯЙ, ВАСЯ! (СР). В день святого Валентина кассовые сборы фильма составили около 21 млн рублей. Среда должна будет принести еще около 8-9 млн рублей. При этом в четверг роспись картины значительно расширится. Даже с учетом наличия сильных конкурентов от проекта можно ожидать улучшения цифр ВСЕ И СРАЗУ из-за большей привлекательности новинки для женской аудитории.

Из формата превью-показов в четверг выходит картина ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (WDSSPR). Первые три дня проката картина собрала 94,5 млн рублей. С одной стороны, с 16 февраля роспись проекта увеличится, с другой – вся рекламная кампания сообщала о старте именно с 10 февраля. Впрочем, PR-активности по фильму продолжились и на этой неделе из-за приезда в Москву Миллы Йовович.

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15.02.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

09—12.02
НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
UPI
380 693 819
1336
380 693 819
ДЖОН УИК 2
CP
161 494 587
1053
161 494 587
ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН
CAO
125 582 720
1203
125 582 720
ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
WDSSPR
96 541 224
724
96 541 224
ПРИТЯЖЕНИЕ
WDSSPR
96 094 690
1224
932 496 216
ЗВОНКИ
CPP
23 107 054
1076
172 050 285
БАЛЕРИНА
VLG
20 790 254
540
190 169 887

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