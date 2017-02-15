Прогноз кассовых сборов в России на 16–19 февраля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВЕЛИКАЯ СТЕНА
|UPI
|1100
|270 000 000
|4 537 053
|245 455
|-
|2
|НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
|UPI
|1169
|130 000 000
|2 184 507
|111 206
|-62
|3
|ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
|WDSSPR
|1100
|125 000 000
|2 100 487
|113 636
|-
|4
|ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН
|CAO
|1181
|70 000 000
|1 176 273
|59 272
|-44
|5
|ДЖОН УИК 2
|CP
|956
|70 000 000
|1 176 273
|73 222
|-54
|6
|ГУЛЯЙ, ВАСЯ
|CP
|960
|65 000 000
|1 092 253
|67 708
|-
|7
|ПРИТЯЖЕНИЕ
|WDSSPR
|800
|55 000 000
|924 214
|68 750
|-41
|8
|БАЛЕРИНА
|VLG
|300
|10 000 000
|168 039
|33 333
|-49
|795 000 000
|13 359 099
Предстоящий уикенд обещает быть таким же успешным, как и предыдущий. Неделю назад общие сборы уикенда в России перевалили за 900 млн рублей. Сейчас релизы совместными усилиями если и не повторят такие же цифры, то вполне могут освоить около 800 млн рублей.
Новым лидером проката вновь станет релиз UPI: эротическую драму НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ сменит фэнтези ВЕЛИКАЯ СТЕНА. У проекта есть узнаваемая звезда, присутствует масштаб, а рекламная кампания соответствует уровню блокбастера. Любим российским зрителем и сам жанр – отлично собирали БОГИ ЕГИПТА, ДРАКУЛА, ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ и многие другие картины. Единственный минус – из-за премьеры релиза еще в декабре «пиратская» копия картины уже давно лежит Сети. Релиз, кстати, уже завершает прокат в странах СНГ (там он вышел 26 января вместе с ПРИТЯЖЕНИЕМ). Почти за три недели фильм освоил более 46 млн рублей и привлек 223 тысячи зрителей.
Неплохо успела показать себя в прокате российская комедия ГУЛЯЙ, ВАСЯ! (СР). В день святого Валентина кассовые сборы фильма составили около 21 млн рублей. Среда должна будет принести еще около 8-9 млн рублей. При этом в четверг роспись картины значительно расширится. Даже с учетом наличия сильных конкурентов от проекта можно ожидать улучшения цифр ВСЕ И СРАЗУ из-за большей привлекательности новинки для женской аудитории.
Из формата превью-показов в четверг выходит картина ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (WDSSPR). Первые три дня проката картина собрала 94,5 млн рублей. С одной стороны, с 16 февраля роспись проекта увеличится, с другой – вся рекламная кампания сообщала о старте именно с 10 февраля. Впрочем, PR-активности по фильму продолжились и на этой неделе из-за приезда в Москву Миллы Йовович.
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15.02.2017 Автор: Андрей Белый