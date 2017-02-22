Прогноз кассовых сборов в России на 23–26 февраля

Все четыре дня предстоящего уикенда будут выходными, что должно увеличить посещаемость кинотеатров. Впрочем, сильных новинок выходит не так и много, а точнее всего одна. Основное внимание зрителей будет сосредоточено на ЗАЩИТНИКАХ (CRP). Картина стала, наверное, одним из самых обсуждаемых российских фильмов задолго до своего релиза, что постоянно работало на рост узнаваемости проекта. В частности, ролики фильма на YouTube были просмотрены в общей сложности около 30 млн раз. Неплохие формируются и предварительные продажи (больше 3 млн рублей, по данным ЕАИС на 17 часов), что позволяет надеяться на очень хороший старт. К тому же, тематика картины и ее название отлично сочетаются с национальным праздником.

Еще две российские новинки уикенда на большие сборы не претендуют. ВУРДАЛАКИ (СР) уже идут в прокат и, судя по всему, претендует только на 2,5-3 млн рублей в среду. Впрочем, в четверг роспись картины существенно увеличится. Но основным аналогом здесь все равно видится фильм НОЧНЫЕ СТРАЖИ.

ОДНОКЛАССНИЦЫ #НОВЫЙ ПОВОРОТ (NKI) будет ориентироваться на сборы первой части, которая вышла в июне прошлого года. Тот релиз собрал 24,5 млн рублей в первый уикенд. Роспись сиквела вышла несколько хуже, но в плюс играет четыре выходных и отсутствие других массовых новинок, ориентированных на региональную женскую аудиторию.

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22.02.2017 Автор: Андрей Белый