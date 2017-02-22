Прогноз кассовых сборов в России на 23–26 февраля


«Защитники» на страже кинопроката

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЗАЩИТНИКИ CRP 1200 370 000 000 370 000 000 308 333 -
2 ВЕЛИКАЯ СТЕНА UPI 1181 160 000 000 160 000 000 135 478 -32
3 ГУЛЯЙ, ВАСЯ CP 934 60 000 000 60 000 000 64 240 -23
4 НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ UPI 1000 40 000 000 40 000 000 40 000 -61
5 ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН CAO 1000 40 000 000 40 000 000 40 000 -29
6 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА WDSSPR 1000 35 000 000 35 000 000 35 000 -62
7 ВУРДАЛАКИ CP 950 27 000 000 27 000 000 28 421 -
8 ДЖОН УИК 2 CP 600 25 000 000 25 000 000 41 667 -57
9 ОДНОКЛАССНИЦЫ #НОВЫЙПОВОРОТ NKI 600 18 000 000 18 000 000 30 000 -
10 БАЛЕРИНА VLG 330 15 000 000 15 000 000 45 455 11
  790 000 000 790 000 000  

Все четыре дня предстоящего уикенда будут выходными, что должно увеличить посещаемость кинотеатров. Впрочем, сильных новинок выходит не так и много, а точнее всего одна. Основное внимание зрителей будет сосредоточено на ЗАЩИТНИКАХ (CRP). Картина стала, наверное, одним из самых обсуждаемых российских фильмов задолго до своего релиза, что постоянно работало на рост узнаваемости проекта. В частности, ролики фильма на YouTube были просмотрены в общей сложности около 30 млн раз. Неплохие формируются и предварительные продажи (больше 3 млн рублей, по данным ЕАИС на 17 часов), что позволяет надеяться на очень хороший старт. К тому же, тематика картины и ее название отлично сочетаются с национальным праздником.

Еще две российские новинки уикенда на большие сборы не претендуют. ВУРДАЛАКИ (СР) уже идут в прокат и, судя по всему, претендует только на 2,5-3 млн рублей в среду. Впрочем, в четверг роспись картины существенно увеличится. Но основным аналогом здесь все равно видится фильм НОЧНЫЕ СТРАЖИ.

ОДНОКЛАССНИЦЫ #НОВЫЙ ПОВОРОТ (NKI) будет ориентироваться на сборы первой части, которая вышла в июне прошлого года. Тот релиз собрал 24,5 млн рублей в первый уикенд. Роспись сиквела вышла несколько хуже, но в плюс играет четыре выходных и отсутствие других массовых новинок, ориентированных на региональную женскую аудиторию.

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22.02.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

16—19.02
ВЕЛИКАЯ СТЕНА
UPI
237 315 109
1228
284 107 115
НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
UPI
114 715 777
1348
635 205 848
ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
WDSSPR
104 954 828
1170
242 781 907
ГУЛЯЙ, ВАСЯ
CP
81 136 322
956
112 550 856
ДЖОН УИК 2
CP
63 431 523
1015
276 559 356
ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН
CAO
58 338 315
1203
202 616 933
ПРИТЯЖЕНИЕ
WDSSPR
38 818 019
800
997 449 100

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