Прогноз кассовых сборов на 7–10 декабря 2017 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ
|CP
|1300
|140 000 000
|2 375 700
|107 692
|-49
|2
|ТАЙНА КОКО
|WDSSPR
|1000
|80 000 000
|1 357 543
|80 000
|-37
|3
|СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ
|UPI
|750
|55 000 000
|933 311
|73 333
|-
|4
|ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2
|VLG
|800
|40 000 000
|678 771
|50 000
|-
|5
|ИНОСТРАНЕЦ
|PRD
|700
|20 000 000
|339 386
|28 571
|-56
|6
|ЖГИ!
|WDSSPR
|470
|20 000 000
|339 386
|42 553
|-
|7
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
|WDSSPR
|400
|17 000 000
|288 478
|42 500
|-25
|8
|КОМАТОЗНИКИ
|WDSSPR
|500
|16 000 000
|271 509
|32 000
|-70
|9
|ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2
|CPP
|500
|16 000 000
|271 509
|32 000
|-61
|10
|ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ
|CAO
|500
|10 000 000
|169 693
|20 000
|-67
|414 000 000
|7 025 284
В преддверии выхода крупного релиза, коим являются ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, в кинопрокате обычно наблюдается некоторое затишье. Нынешний уикенд ожидается не самым сильным по составу новинок, в результате чего своим шансом сполна воспользуются релизы предыдущих недель – ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ и ТАЙНА КОКО. Тем не менее, общая касса уикенда может оказаться наименьшей за последние девять или даже десять недель.
Среди новинок наибольшие шансы у хоррора СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ (UPI) и комедии ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 (VLG). У фильмов хорошая роспись в кинотеатрах и заметная реклама в Интернете или на телевидении.
У релиза «Вольги» ориентиром служит первая часть франшизы, которая в сентябре прошлого года освоила на старте 32 млн рублей. Впрочем, сиквел ОЧЕНЬ ПЛОХИХ МАМОЧЕК может собрать чуть больше за счет меньшей конкуренции и новогодней тематики. К тому же, комедии в первой половине декабря зачастую идут удачно.
СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ сочетает в себе элементы хоррора и фантастики, что недавно очень удачно сыграло в пользу КОМАТОЗНИКОВ. Однако если там была любимая российской публикой мистическая составляющая, то здесь на первый план выходит маньяк.
На высокое место в чарте претендует и картина ЖГИ! (WDSSPR), еще один участник основного конкурса «Кинотавра». По своему кассовому потенциалу фильм, безусловно, ближе к АРИТМИИ и МИФАМ, нежели к ЗАЛОЖНИКАМ и БЛОКБАСТЕРУ. В частности, за счет духоподъемной истории.
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06.12.2017 Автор: Андрей Белый