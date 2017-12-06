Прогноз кассовых сборов на 7–10 декабря 2017 года

В преддверии выхода крупного релиза, коим являются ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, в кинопрокате обычно наблюдается некоторое затишье. Нынешний уикенд ожидается не самым сильным по составу новинок, в результате чего своим шансом сполна воспользуются релизы предыдущих недель – ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ и ТАЙНА КОКО. Тем не менее, общая касса уикенда может оказаться наименьшей за последние девять или даже десять недель.

Среди новинок наибольшие шансы у хоррора СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ (UPI) и комедии ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 (VLG). У фильмов хорошая роспись в кинотеатрах и заметная реклама в Интернете или на телевидении.

У релиза «Вольги» ориентиром служит первая часть франшизы, которая в сентябре прошлого года освоила на старте 32 млн рублей. Впрочем, сиквел ОЧЕНЬ ПЛОХИХ МАМОЧЕК может собрать чуть больше за счет меньшей конкуренции и новогодней тематики. К тому же, комедии в первой половине декабря зачастую идут удачно.

СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ сочетает в себе элементы хоррора и фантастики, что недавно очень удачно сыграло в пользу КОМАТОЗНИКОВ. Однако если там была любимая российской публикой мистическая составляющая, то здесь на первый план выходит маньяк.

На высокое место в чарте претендует и картина ЖГИ! (WDSSPR), еще один участник основного конкурса «Кинотавра». По своему кассовому потенциалу фильм, безусловно, ближе к АРИТМИИ и МИФАМ, нежели к ЗАЛОЖНИКАМ и БЛОКБАСТЕРУ. В частности, за счет духоподъемной истории.

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06.12.2017 Автор: Андрей Белый