Прогноз кассовых сборов на 7–10 декабря 2017 года


Новинки не составят конкуренцию «Коловрату»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ CP 1300 140 000 000 2 375 700 107 692 -49
2 ТАЙНА КОКО WDSSPR 1000 80 000 000 1 357 543 80 000 -37
3 СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ UPI 750 55 000 000 933 311 73 333 -
4 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 VLG 800 40 000 000 678 771 50 000 -
5 ИНОСТРАНЕЦ PRD 700 20 000 000 339 386 28 571 -56
6 ЖГИ! WDSSPR 470 20 000 000 339 386 42 553 -
7 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ WDSSPR 400 17 000 000 288 478 42 500 -25
8 КОМАТОЗНИКИ WDSSPR 500 16 000 000 271 509 32 000 -70
9 ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 CPP 500 16 000 000 271 509 32 000 -61
10 ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ CAO 500 10 000 000 169 693 20 000 -67
  414 000 000 7 025 284  

В преддверии выхода крупного релиза, коим являются ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, в кинопрокате обычно наблюдается некоторое затишье. Нынешний уикенд ожидается не самым сильным по составу новинок, в результате чего своим шансом сполна воспользуются релизы предыдущих недель – ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ и ТАЙНА КОКО. Тем не менее, общая касса уикенда может оказаться наименьшей за последние девять или даже десять недель.

Среди новинок наибольшие шансы у хоррора СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ (UPI) и комедии ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 (VLG). У фильмов хорошая роспись в кинотеатрах и заметная реклама в Интернете или на телевидении.

У релиза «Вольги» ориентиром служит первая часть франшизы, которая в сентябре прошлого года освоила на старте 32 млн рублей. Впрочем, сиквел ОЧЕНЬ ПЛОХИХ МАМОЧЕК может собрать чуть больше за счет меньшей конкуренции и новогодней тематики. К тому же, комедии в первой половине декабря зачастую идут удачно.

СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ сочетает в себе элементы хоррора и фантастики, что недавно очень удачно сыграло в пользу КОМАТОЗНИКОВ. Однако если там была любимая российской публикой мистическая составляющая, то здесь на первый план выходит маньяк.

На высокое место в чарте претендует и картина ЖГИ! (WDSSPR), еще один участник основного конкурса «Кинотавра». По своему кассовому потенциалу фильм, безусловно, ближе к АРИТМИИ и МИФАМ, нежели к ЗАЛОЖНИКАМ и БЛОКБАСТЕРУ. В частности, за счет духоподъемной истории.

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06.12.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

30.11—03.12
ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ
CP
280 045 928
1483
280 045 928
ТАЙНА КОКО
WDSSPR
145 598 142
1298
362 057 046
КОМАТОЗНИКИ
WDSSPR
57 182 015
829
202 423 681
ИНОСТРАНЕЦ
PRD
51 745 255
851
51 745 255
ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2
CPP
45 617 940
1104
153 408 940
УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ
FOX
40 879 986
490
883 627 000
СНЕГОВИК
UPI
35 710 693
905
151 548 251
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