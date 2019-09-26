Прогноз кассовых сборов в России на 26–29 сентября

Главная интрига нынешнего уикенда сводится к противостоянию двух главных новинок недели. ГЕРОЙ (СР) выходит с большой поддержкой холдинга ВГТРК, а его звездный актерский состав может привлекать самую разношерстную аудиторию как в столице, так и в регионах. Шпионская тематика проекта, возможно, не самая выигрышная, поэтому проекту будет сложно повторить цифры, например, МИЛЛИАРДА.

Большой актерский состав есть и у проекта К ЗВЕЗДАМ (FOX)..В последние годы тематика космоса работает исправно хорошо (ИНТЕРСТЕЛЛАР, МАРСИАНИН). Впрочем, принципиально что-то нового картина не предлагает, поэтому вряд ли можно ожидать прорыва и по кассовым сборам. Но повторить цифры, скажем, ГРАВИТАЦИИ новинке вполне по силам, а этого должно хватить для первого места. Тем более, и роспись у фильма в кинотеатрах получилась самой лучшей на неделе.

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26.09.2019 Автор: БК