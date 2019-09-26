Прогноз кассовых сборов в России на 26–29 сентября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|К ЗВЕЗДАМ
|FOX
|1500
|200 000 000
|3 115 750
|133 333
|-
|2
|ГЕРОЙ
|CP
|1400
|125 000 000
|1 947 344
|89 286
|-
|3
|ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА
|NKI
|1600
|75 000 000
|1 168 406
|46 875
|-55
|4
|ОНО 2
|CAO
|1200
|30 000 000
|467 363
|25 000
|-59
|5
|СТРИПТИЗЕРШИ
|MG
|600
|18 000 000
|280 418
|30 000
|-53
|6
|КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ
|VLG
|550
|11 000 000
|171 366
|20 000
|-54
|7
|РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ
|MG
|1100
|10 000 000
|155 788
|9 091
|-66
|8
|YESTERDAY
|UPI
|550
|10 000 000
|155 788
|18 182
|-59
|479 000 000
|7 462 222
Главная интрига нынешнего уикенда сводится к противостоянию двух главных новинок недели. ГЕРОЙ (СР) выходит с большой поддержкой холдинга ВГТРК, а его звездный актерский состав может привлекать самую разношерстную аудиторию как в столице, так и в регионах. Шпионская тематика проекта, возможно, не самая выигрышная, поэтому проекту будет сложно повторить цифры, например, МИЛЛИАРДА.
Большой актерский состав есть и у проекта К ЗВЕЗДАМ (FOX)..В последние годы тематика космоса работает исправно хорошо (ИНТЕРСТЕЛЛАР, МАРСИАНИН). Впрочем, принципиально что-то нового картина не предлагает, поэтому вряд ли можно ожидать прорыва и по кассовым сборам. Но повторить цифры, скажем, ГРАВИТАЦИИ новинке вполне по силам, а этого должно хватить для первого места. Тем более, и роспись у фильма в кинотеатрах получилась самой лучшей на неделе.
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26.09.2019 Автор: БК