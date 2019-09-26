Прогноз кассовых сборов в России на 26–29 сентября


«К звездам» против «Герой»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 К ЗВЕЗДАМ FOX 1500 200 000 000 3 115 750 133 333 -
2 ГЕРОЙ CP 1400 125 000 000 1 947 344 89 286 -
3 ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА NKI 1600 75 000 000 1 168 406 46 875 -55
4 ОНО 2 CAO 1200 30 000 000 467 363 25 000 -59
5 СТРИПТИЗЕРШИ MG 600 18 000 000 280 418 30 000 -53
6 КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ VLG 550 11 000 000 171 366 20 000 -54
7 РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ MG 1100 10 000 000 155 788 9 091 -66
8 YESTERDAY UPI 550 10 000 000 155 788 18 182 -59
  479 000 000 7 462 222  

Главная интрига нынешнего уикенда сводится к противостоянию двух главных новинок недели. ГЕРОЙ (СР) выходит с большой поддержкой холдинга ВГТРК, а его звездный актерский состав может привлекать самую разношерстную аудиторию как в столице, так и в регионах. Шпионская тематика проекта, возможно, не самая выигрышная, поэтому проекту будет сложно повторить цифры, например, МИЛЛИАРДА.

Большой актерский состав есть и у проекта К ЗВЕЗДАМ (FOX)..В последние годы тематика космоса работает исправно хорошо (ИНТЕРСТЕЛЛАР, МАРСИАНИН). Впрочем, принципиально что-то нового картина не предлагает, поэтому вряд ли можно ожидать прорыва и по кассовым сборам. Но повторить цифры, скажем, ГРАВИТАЦИИ новинке вполне по силам, а этого должно хватить для первого места. Тем более, и роспись у фильма в кинотеатрах получилась самой лучшей на неделе.

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26.09.2019 Автор: БК

Сборы

19—22.09
ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА
NKI
179 189 895
1851
195 559 753
ОНО 2
CAO
76 122 108
1625
1 067 460 829
СТРИПТИЗЕРШИ
MG
38 534 940
837
125 151 431
РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ
MG
29 492 725
1104
29 492 725
YESTERDAY
UPI
27 692 503
650
27 692 503
КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ
VLG
26 071 700
592
26 071 700
ЩЕГОЛ
CAO
15 780 866
777
63 555 240
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