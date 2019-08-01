Прогноз кассовых сборов в России на 1–4 августа

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ
|UPI
|1700
|500 000 000
|7 883 948
|294 118
|-
|2
|КОРОЛЬ ЛЕВ
|WDSSPR
|1300
|210 000 000
|3 311 258
|161 538
|-54
|3
|РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА
|EXP
|1000
|25 000 000
|394 197
|25 000
|-
|4
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА
|WDSSPR
|800
|15 000 000
|236 518
|18 750
|-57
|5
|ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ
|EXP
|800
|7 000 000
|110 375
|8 750
|-65
|757 000 000
|11 936 298
Если в предыдущие две недели на долю КОРОЛЯ ЛЬВА приходилось 75-80% кассовых сборов, то на текущей неделе релиз Disney совместно с новым ФОРСАЖЕМ привлекут на себя более 90-95% всей кассы за уикенд.
Спинофф ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ (UPI) сохранил все основные составляющие успеха основной франшизы: зубодробительный экшн, юмор, гонки. С другой стороны, фильм потерял в актерском составе, сконцентрировавшись на мужских персонажах, что может привести к некоторому оттоку зрителей относительно предыдущих частей киносериала. Восьмая часть собрала в первый уикенд 711 млн рублей, седьмая – 753 млн рублей.
Среди остальных новинок уикенда на большое внимание зрителей претендует также мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА (EXP), у которого получилась конкурентная роспись в кинотеатрах.
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01.08.2019 Автор: БК