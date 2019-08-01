Прогноз кассовых сборов в России на 1–4 августа

Если в предыдущие две недели на долю КОРОЛЯ ЛЬВА приходилось 75-80% кассовых сборов, то на текущей неделе релиз Disney совместно с новым ФОРСАЖЕМ привлекут на себя более 90-95% всей кассы за уикенд.

Спинофф ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ (UPI) сохранил все основные составляющие успеха основной франшизы: зубодробительный экшн, юмор, гонки. С другой стороны, фильм потерял в актерском составе, сконцентрировавшись на мужских персонажах, что может привести к некоторому оттоку зрителей относительно предыдущих частей киносериала. Восьмая часть собрала в первый уикенд 711 млн рублей, седьмая – 753 млн рублей.

Среди остальных новинок уикенда на большое внимание зрителей претендует также мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА (EXP), у которого получилась конкурентная роспись в кинотеатрах.

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01.08.2019 Автор: БК