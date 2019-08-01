Прогноз кассовых сборов в России на 1–4 августа


«Форсаж» станет новым королем проката

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ UPI 1700 500 000 000 7 883 948 294 118 -
2 КОРОЛЬ ЛЕВ WDSSPR 1300 210 000 000 3 311 258 161 538 -54
3 РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА EXP 1000 25 000 000 394 197 25 000 -
4 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА WDSSPR 800 15 000 000 236 518 18 750 -57
5 ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ EXP 800 7 000 000 110 375 8 750 -65
  757 000 000 11 936 298  

Если в предыдущие две недели на долю КОРОЛЯ ЛЬВА приходилось 75-80% кассовых сборов, то на текущей неделе релиз Disney совместно с новым ФОРСАЖЕМ привлекут на себя более 90-95% всей кассы за уикенд.

Спинофф ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ (UPI) сохранил все основные составляющие успеха основной франшизы: зубодробительный экшн, юмор, гонки. С другой стороны, фильм потерял в актерском составе, сконцентрировавшись на мужских персонажах, что может привести к некоторому оттоку зрителей относительно предыдущих частей киносериала. Восьмая часть собрала в первый уикенд 711 млн рублей, седьмая – 753 млн рублей.

Среди остальных новинок уикенда на большое внимание зрителей претендует также мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА (EXP), у которого получилась конкурентная роспись в кинотеатрах.

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01.08.2019 Автор: БК

Сборы

25—28.07
КОРОЛЬ ЛЕВ
WDSSPR
516 986 662
1577
2 034 141 211
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА
WDSSPR
40 563 945
1241
1 320 044 009
ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ
EXP
21 197 641
974
21 346 967
АННА
CP
16 693 870
991
214 715 401
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
VLG
11 082 299
657
40 172 222
ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ
CP
9 314 004
844
9 314 004
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ
INK
8 852 861
242
9 784 718
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