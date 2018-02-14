Прогноз кассовых сборов на 15–18 февраля 2018 года


«Лед» против «Оттенков»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕД WDSSPR 1100 330 000 000 5 794 557 300 000 -
2 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ UPI 1267 105 000 000 1 843 723 82 873 -72
3 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ CP 700 35 000 000 614 574 50 000 -37
4 ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ FOX 300 25 000 000 438 982 83 333 -34
5 ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ CRP 1100 20 000 000 351 185 18 182 -67
6 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 VLG 500 20 000 000 351 185 40 000 -32
7 СЕЛФИ WDSSPR 700 16 000 000 280 948 22 857 -65
8 ОХОТА НА ВОРОВ MG 600 15 000 000 263 389 25 000 -54
9 СЕРДЦЕЕД EXP 470 9 000 000 158 033 19 149 -
10 КОЛЕСО ЧУДЕС VLG 350 8 000 000 140 474 22 857 -39
  583 000 000 10 237 050  

Удачно стартовав в первый день проката, российская картина ЛЕД (WDSSPR) нацелилась на очень высокий результат и за стандартный уикенд. Обычно, фильмы, направленные в основном на женскую аудиторию, теряют чуть больше половины сборов после дня святого Валентина, однако в четверг роспись фильма существенно увеличилась, что может смягчить падение бокс-офиса.

В любом случае новинка идет на первое место, а ее результат войдет в ТОП-15, а может быть и в ТОП-10 лучших стартов среди отечественных картин.

Остальные новинки уикенда на многое не претендуют. Примерно равные шансы на попадание в первую десятку есть у картин СЕРДЦЕЕД (EXP), ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ (UPI) и УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ (AONE). Кинотеатры среди этой троицы сделали основную ставку на французскую комедию с Жаном Дюжарденом в главной роли.

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14.02.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

08—11.02
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ
UPI
408 707 310
1460
408 707 310
ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ
CRP
63 006 564
1315
63 006 564
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
CP
58 316 437
894
2 962 444 391
СЕЛФИ
WDSSPR
46 637 890
1148
202 233 244
ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ
FOX
40 547 858
387
109 041 612
БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ
FOX
33 467 781
1135
497 322 997
ОХОТА НА ВОРОВ
MG
32 660 474
655
32 660 474
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