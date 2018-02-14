Прогноз кассовых сборов на 15–18 февраля 2018 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕД
|WDSSPR
|1100
|330 000 000
|5 794 557
|300 000
|-
|2
|ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ
|UPI
|1267
|105 000 000
|1 843 723
|82 873
|-72
|3
|ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
|CP
|700
|35 000 000
|614 574
|50 000
|-37
|4
|ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ
|FOX
|300
|25 000 000
|438 982
|83 333
|-34
|5
|ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ
|CRP
|1100
|20 000 000
|351 185
|18 182
|-67
|6
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2
|VLG
|500
|20 000 000
|351 185
|40 000
|-32
|7
|СЕЛФИ
|WDSSPR
|700
|16 000 000
|280 948
|22 857
|-65
|8
|ОХОТА НА ВОРОВ
|MG
|600
|15 000 000
|263 389
|25 000
|-54
|9
|СЕРДЦЕЕД
|EXP
|470
|9 000 000
|158 033
|19 149
|-
|10
|КОЛЕСО ЧУДЕС
|VLG
|350
|8 000 000
|140 474
|22 857
|-39
|583 000 000
|10 237 050
Удачно стартовав в первый день проката, российская картина ЛЕД (WDSSPR) нацелилась на очень высокий результат и за стандартный уикенд. Обычно, фильмы, направленные в основном на женскую аудиторию, теряют чуть больше половины сборов после дня святого Валентина, однако в четверг роспись фильма существенно увеличилась, что может смягчить падение бокс-офиса.
В любом случае новинка идет на первое место, а ее результат войдет в ТОП-15, а может быть и в ТОП-10 лучших стартов среди отечественных картин.
Остальные новинки уикенда на многое не претендуют. Примерно равные шансы на попадание в первую десятку есть у картин СЕРДЦЕЕД (EXP), ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ (UPI) и УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ (AONE). Кинотеатры среди этой троицы сделали основную ставку на французскую комедию с Жаном Дюжарденом в главной роли.
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14.02.2018 Автор: Андрей Белый