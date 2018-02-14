Прогноз кассовых сборов на 15–18 февраля 2018 года

Удачно стартовав в первый день проката, российская картина ЛЕД (WDSSPR) нацелилась на очень высокий результат и за стандартный уикенд. Обычно, фильмы, направленные в основном на женскую аудиторию, теряют чуть больше половины сборов после дня святого Валентина, однако в четверг роспись фильма существенно увеличилась, что может смягчить падение бокс-офиса.

В любом случае новинка идет на первое место, а ее результат войдет в ТОП-15, а может быть и в ТОП-10 лучших стартов среди отечественных картин.

Остальные новинки уикенда на многое не претендуют. Примерно равные шансы на попадание в первую десятку есть у картин СЕРДЦЕЕД (EXP), ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ (UPI) и УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ (AONE). Кинотеатры среди этой троицы сделали основную ставку на французскую комедию с Жаном Дюжарденом в главной роли.

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14.02.2018 Автор: Андрей Белый