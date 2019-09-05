Прогноз кассовых сборов в России на 5–8 сентября


«Оно» возвращается

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОНО 2 CAO 1600 600 000 000 9 034 784 375 000 -
2 ANGRY BIRDS 2 В КИНО WDSSPR 1000 23 000 000 346 333 23 000 -55
3 ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ WDSSPR 400 22 000 000 331 275 55 000 -53
4 Я ИДУ ИСКАТЬ FOX 667 20 000 000 301 159 29 985 -65
5 ОДЕССА WDSSPR 500 20 000 000 301 159 40 000 -
6 КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ CPF 800 18 000 000 271 044 22 500 -
  703 000 000 10 585 755  

После череды не самых удачных уикендов по кассовым сборам, индустрия наконец дождалась релиза, который способен в одиночку собрать чуть ли не в два раза больше общего бокс-офиса предыдущей недели.

Если успех первой части франшизы для многих стал неожиданным, то от ОНО 2 (CAO) все ждут уже самых высоких результатов. Предшественник в 2017 году собрал 408 млн рублей, побив все рекорды среди хорроров и релизов сентября. Сиквел же, судя по всему, намерен улучшить эти цифры – качественных студийных хорроров уже не было давно, предварительные продажи на фильм зашкаливают, да и сам фильм вновь опирается на книжный первоисточник, а не придуман с нуля, что важно для поклонников Стивена Кинга.

На долю ОНО 2 может прийтись более 80% от всех сборов за уикенд. В четверг этот показатель будет даже существенно выше.

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05.09.2019 Автор: БК

Сборы

29.08—01.09
Я ИДУ ИСКАТЬ
FOX
62 047 154
731
62 047 154
ANGRY BIRDS 2 В КИНО
WDSSPR
59 039 300
1770
518 242 261
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ
WDSSPR
51 158 879
752
1 124 814 526
КАПКАН
CPP
29 274 449
1484
144 559 113
ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ
UPI
24 222 080
794
1 222 877 609
КОРОЛЬ ЛЕВ
WDSSPR
22 986 377
625
2 947 289 866
ЭБИГЕЙЛ
FOX
22 223 412
1593
95 340 026
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