Прогноз кассовых сборов в России на 5–8 сентября

После череды не самых удачных уикендов по кассовым сборам, индустрия наконец дождалась релиза, который способен в одиночку собрать чуть ли не в два раза больше общего бокс-офиса предыдущей недели.

Если успех первой части франшизы для многих стал неожиданным, то от ОНО 2 (CAO) все ждут уже самых высоких результатов. Предшественник в 2017 году собрал 408 млн рублей, побив все рекорды среди хорроров и релизов сентября. Сиквел же, судя по всему, намерен улучшить эти цифры – качественных студийных хорроров уже не было давно, предварительные продажи на фильм зашкаливают, да и сам фильм вновь опирается на книжный первоисточник, а не придуман с нуля, что важно для поклонников Стивена Кинга.

На долю ОНО 2 может прийтись более 80% от всех сборов за уикенд. В четверг этот показатель будет даже существенно выше.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов в России на 29 августа – 1 сентября

05.09.2019 Автор: БК