Прогноз кассовых сборов в России на 5–8 сентября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ОНО 2
|CAO
|1600
|600 000 000
|9 034 784
|375 000
|-
|2
|ANGRY BIRDS 2 В КИНО
|WDSSPR
|1000
|23 000 000
|346 333
|23 000
|-55
|3
|ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ
|WDSSPR
|400
|22 000 000
|331 275
|55 000
|-53
|4
|Я ИДУ ИСКАТЬ
|FOX
|667
|20 000 000
|301 159
|29 985
|-65
|5
|ОДЕССА
|WDSSPR
|500
|20 000 000
|301 159
|40 000
|-
|6
|КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ
|CPF
|800
|18 000 000
|271 044
|22 500
|-
|703 000 000
|10 585 755
После череды не самых удачных уикендов по кассовым сборам, индустрия наконец дождалась релиза, который способен в одиночку собрать чуть ли не в два раза больше общего бокс-офиса предыдущей недели.
Если успех первой части франшизы для многих стал неожиданным, то от ОНО 2 (CAO) все ждут уже самых высоких результатов. Предшественник в 2017 году собрал 408 млн рублей, побив все рекорды среди хорроров и релизов сентября. Сиквел же, судя по всему, намерен улучшить эти цифры – качественных студийных хорроров уже не было давно, предварительные продажи на фильм зашкаливают, да и сам фильм вновь опирается на книжный первоисточник, а не придуман с нуля, что важно для поклонников Стивена Кинга.
На долю ОНО 2 может прийтись более 80% от всех сборов за уикенд. В четверг этот показатель будет даже существенно выше.
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05.09.2019 Автор: БК