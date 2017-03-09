Прогноз кассовых сборов в России на 9–12 марта

Второй мартовский уикенд начинается сразу после выходного дня, который принес около 400 млн рублей кассовых сборов – феноменальные цифры даже для новогодних праздников, не говоря уже о марте. После такого всплеска активности зрителей логично ожидать определенной передышки в кинопрокате, по крайней мере в четверг. Тем более, что все формальные новинки уикенда уже стартовали во вторник или среду.

КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА (САО) занял в среду только третье место по кассовым сборам (более 70 млн рубелей), но в четверг у фильма ожидается серьезное расширение росписи, начнется прокат и в формате IMAX. На полную мощь проект выйдет только в пятницу, когда подключатся города, старт в которых был отложен из-за мер по борьбе с пиратством. Сам по себе проект является своеобразным продолжателем фильмов ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ и ГОДЗИЛЛА. Все они предлагали в первую очередь масштабный экшн и были ориентированы преимущественно на мужскую аудиторию. Одинаковыми были и стартовые сборы в России: 292 млн и 295 млн рублей соответственно. Новинка, скорее всего, отработает первый уикенд примерно на таком же уровне.

Главным преимуществом фильма ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ (CP) было как раз ориентированность на женскую аудиторию – таких картин в прокате сейчас мало. Это подтвердило и 8 марта, фильм в этот день занял четвертое место со сборами около 15 млн рублей. Впрочем, романтическая комедия и международный женский день сочетаются идеально, тогда как в стандартные дни интерес зрителей может быть совсем другим.

Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2) (WDSSPR) ориентирован в основном на мужчин и идет на относительно небольшом количестве площадок (300+ кинотеатров). Картина будет пользоваться спросом у киноманов и жителей крупных городов, в частности, Москвы и Санкт-Петербурга, где у нее должно быть преимущество над ЛЮБОВЬЮ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ. Зато российская картина легко справится с конкурентом в регионах.

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09.03.2017 Автор: Андрей Белый