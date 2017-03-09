Прогноз кассовых сборов в России на 9–12 марта


«Конг», «Зверопой», «Логан» и все остальные

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА CAO 1170 280 000 000 4 796 163 239 316 -
2 ЗВЕРОПОЙ UPI 1256 200 000 000 3 425 831 159 236 -41
3 ЛОГАН: РОСОМАХА FOX 1083 180 000 000 3 083 248 166 205 -59
4 ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ CP 790 30 000 000 513 875 37 975 -
5 Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2) WDSSPR 300 30 000 000 513 875 100 000 -
6 ВЕЛИКАЯ СТЕНА UPI 500 8 000 000 137 033 16 000 -70
7 SUPERАЛИБИ VLG 280 7 000 000 119 904 25 000 -
8 ЗОЛОТО CP 452 6 500 000 111 339 14 381 -65
  741 500 000 12 701 268  

Второй мартовский уикенд начинается сразу после выходного дня, который принес около 400 млн рублей кассовых сборов – феноменальные цифры даже для новогодних праздников, не говоря уже о марте. После такого всплеска активности зрителей логично ожидать определенной передышки в кинопрокате, по крайней мере в четверг. Тем более, что все формальные новинки уикенда уже стартовали во вторник или среду.

КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА (САО) занял в среду только третье место по кассовым сборам (более 70 млн рубелей), но в четверг у фильма ожидается серьезное расширение росписи, начнется прокат и в формате IMAX. На полную мощь проект выйдет только в пятницу, когда подключатся города, старт в которых был отложен из-за мер по борьбе с пиратством. Сам по себе проект является своеобразным продолжателем фильмов ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ и ГОДЗИЛЛА. Все они предлагали в первую очередь масштабный экшн и были ориентированы преимущественно на мужскую аудиторию. Одинаковыми были и стартовые сборы в России: 292 млн и 295 млн рублей соответственно. Новинка, скорее всего, отработает первый уикенд примерно на таком же уровне.

Главным преимуществом фильма ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ (CP) было как раз ориентированность на женскую аудиторию – таких картин в прокате сейчас мало. Это подтвердило и 8 марта, фильм в этот день занял четвертое место со сборами около 15 млн рублей. Впрочем, романтическая комедия и международный женский день сочетаются идеально, тогда как в стандартные дни интерес зрителей может быть совсем другим.

Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2) (WDSSPR) ориентирован в основном на мужчин и идет на относительно небольшом количестве площадок (300+ кинотеатров). Картина будет пользоваться спросом у киноманов и жителей крупных городов, в частности, Москвы и Санкт-Петербурга, где у нее должно быть преимущество над ЛЮБОВЬЮ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ. Зато российская картина легко справится с конкурентом в регионах.

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09.03.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

02—05.03
ЛОГАН: РОСОМАХА
FOX
468 269 819
1200
468 269 819
ЗВЕРОПОЙ
UPI
357 634 659
1430
386 368 880
ВЕЛИКАЯ СТЕНА
UPI
26 838 273
965
601 231 399
ЗАЩИТНИКИ
CRP
21 129 308
1278
258 269 708
ЗОЛОТО
CP
20 058 264
503
20 058 264
ГУЛЯЙ, ВАСЯ
CP
14 368 006
437
251 292 279
НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
UPI
8 603 142
524
744 365 412

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