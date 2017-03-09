Прогноз кассовых сборов в России на 9–12 марта

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА
|CAO
|1170
|280 000 000
|4 796 163
|239 316
|-
|2
|ЗВЕРОПОЙ
|UPI
|1256
|200 000 000
|3 425 831
|159 236
|-41
|3
|ЛОГАН: РОСОМАХА
|FOX
|1083
|180 000 000
|3 083 248
|166 205
|-59
|4
|ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
|CP
|790
|30 000 000
|513 875
|37 975
|-
|5
|Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2)
|WDSSPR
|300
|30 000 000
|513 875
|100 000
|-
|6
|ВЕЛИКАЯ СТЕНА
|UPI
|500
|8 000 000
|137 033
|16 000
|-70
|7
|SUPERАЛИБИ
|VLG
|280
|7 000 000
|119 904
|25 000
|-
|8
|ЗОЛОТО
|CP
|452
|6 500 000
|111 339
|14 381
|-65
|741 500 000
|12 701 268
Второй мартовский уикенд начинается сразу после выходного дня, который принес около 400 млн рублей кассовых сборов – феноменальные цифры даже для новогодних праздников, не говоря уже о марте. После такого всплеска активности зрителей логично ожидать определенной передышки в кинопрокате, по крайней мере в четверг. Тем более, что все формальные новинки уикенда уже стартовали во вторник или среду.
КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА (САО) занял в среду только третье место по кассовым сборам (более 70 млн рубелей), но в четверг у фильма ожидается серьезное расширение росписи, начнется прокат и в формате IMAX. На полную мощь проект выйдет только в пятницу, когда подключатся города, старт в которых был отложен из-за мер по борьбе с пиратством. Сам по себе проект является своеобразным продолжателем фильмов ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ и ГОДЗИЛЛА. Все они предлагали в первую очередь масштабный экшн и были ориентированы преимущественно на мужскую аудиторию. Одинаковыми были и стартовые сборы в России: 292 млн и 295 млн рублей соответственно. Новинка, скорее всего, отработает первый уикенд примерно на таком же уровне.
Главным преимуществом фильма ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ (CP) было как раз ориентированность на женскую аудиторию – таких картин в прокате сейчас мало. Это подтвердило и 8 марта, фильм в этот день занял четвертое место со сборами около 15 млн рублей. Впрочем, романтическая комедия и международный женский день сочетаются идеально, тогда как в стандартные дни интерес зрителей может быть совсем другим.
Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2) (WDSSPR) ориентирован в основном на мужчин и идет на относительно небольшом количестве площадок (300+ кинотеатров). Картина будет пользоваться спросом у киноманов и жителей крупных городов, в частности, Москвы и Санкт-Петербурга, где у нее должно быть преимущество над ЛЮБОВЬЮ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ. Зато российская картина легко справится с конкурентом в регионах.
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09.03.2017 Автор: Андрей Белый