Прогноз кассовых сборов в России на 12–15 января

Несмотря на окончание новогодних каникул кинопрокатная жизнь в России не умирает. В первый постпраздничный уикенд новинки не остаются без внимания зрителей, будь то ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА, ЗАЛОЖНИЦА 3, ДУБЛЕР или «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД. Не должны разочаровать дистрибьюторов и новинки предстоящего уикенда. Впрочем, лидером должен будет остаться фильм КРЕДО УБИЙЦЫ (Fox), даже если он сильно упадет относительно новогоднего уикенда.

Среди сразу трех новинок, судя по всему, развернется борьба за попадание в первую тройку чарта. По данным ЕАИС, ЛА-ЛА ЛЕНД (СР) с огромным отрывом лидирует по предварительным продажам билетов. По информации на 19 часов среды, только на первый день проката было продано билетов на сумму около 1 млн рублей, что в разы больше, чем у других новинок уикенда. Такие цифры говорят о высоком уровне ожиданий (чему наверняка поспособствовало и вручение «Золотых глобусов»), но не могут гарантировать такого же соотношения по кассовым сборам за весь уикенд.

По росписи же лидером среди новинок стала комедия ПОЧЕМУ ОН? (Fox). Концепция фильма весьма выигрышна на российском рынке – здесь есть противостояние молодого и взрослого поколения, что может привлечь обе категории зрителей. На этом успешно сыграли, например, КАНИКУЛЫ, МЫ – МИЛЛЕРЫ, ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ или МАЛАВИТА. Если в Москве и Санкт-Петербурге у фильма будет очень сильная конкуренция, то в регионах комедии будет куда проще найти своего зрителя.

Студия Warner Bros. уже давно зарекомендовала себя в жанре гангстерского кино. Определенный спрос на них есть и в России. По крайней мере, фильмы ЧЕРНАЯ МЕССА и ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ выступили примерно на одинаковом уровне (65–75 млн рублей в первый уикенд). Чуть лучше этого диапазона на старте отработала РАСПЛАТА с Беном Аффлеком. ЗАКОН НОЧИ (САО), новый фильм с участием этого актера, целится примерно в эти же цифры.

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11.01.2017 Автор: Андрей Белый