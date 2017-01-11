Прогноз кассовых сборов в России на 12–15 января


«Ла-Ла Ленд» против двух студийных картин

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КРЕДО УБИЙЦЫ FOX 1127 140 000 000 2 327 128 124 224 -77
2 ВИКИНГ CP 1000 110 000 000 1 828 457 110 000 -72
3 ЗАКОН НОЧИ CAO 850 70 000 000 1 163 564 82 353 -
4 ПОЧЕМУ ОН? FOX 817 70 000 000 1 163 564 85 679 -
5 ЛА-ЛА ЛЕНД CP 706 60 000 000 997 340 84 986 -
6 ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ NKI 1000 50 000 000 831 117 50 000 -76
7 МОНСТР-ТРАКИ CPP 789 44 000 000 731 383 55 767 -70
8 ПАССАЖИРЫ WDSSPR 650 38 000 000 631 649 58 462 -69
9 ЕЛКИ 5 BZL / FOX 700 19 000 000 315 824 27 143 -83
10 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЕД UPI 700 14 000 000 232 713 20 000 -82
  615 000 000 10 222 739  

Несмотря на окончание новогодних каникул кинопрокатная жизнь в России не умирает. В первый постпраздничный уикенд новинки не остаются без внимания зрителей, будь то ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА, ЗАЛОЖНИЦА 3, ДУБЛЕР или «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД. Не должны разочаровать дистрибьюторов и новинки предстоящего уикенда. Впрочем, лидером должен будет остаться фильм КРЕДО УБИЙЦЫ (Fox), даже если он сильно упадет относительно новогоднего уикенда.

Среди сразу трех новинок, судя по всему, развернется борьба за попадание в первую тройку чарта. По данным ЕАИС, ЛА-ЛА ЛЕНД (СР) с огромным отрывом лидирует по предварительным продажам билетов. По информации на 19 часов среды, только на первый день проката было продано билетов на сумму около 1 млн рублей, что в разы больше, чем у других новинок уикенда. Такие цифры говорят о высоком уровне ожиданий (чему наверняка поспособствовало и вручение «Золотых глобусов»), но не могут гарантировать такого же соотношения по кассовым сборам за весь уикенд.

По росписи же лидером среди новинок стала комедия ПОЧЕМУ ОН? (Fox). Концепция фильма весьма выигрышна на российском рынке – здесь есть противостояние молодого и взрослого поколения, что может привлечь обе категории зрителей. На этом успешно сыграли, например, КАНИКУЛЫ, МЫ – МИЛЛЕРЫ, ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ или МАЛАВИТА. Если в Москве и Санкт-Петербурге у фильма будет очень сильная конкуренция, то в регионах комедии будет куда проще найти своего зрителя.

Студия Warner Bros. уже давно зарекомендовала себя в жанре гангстерского кино. Определенный спрос на них есть и в России. По крайней мере, фильмы ЧЕРНАЯ МЕССА и ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ выступили примерно на одинаковом уровне (65–75 млн рублей в первый уикенд). Чуть лучше этого диапазона на старте отработала РАСПЛАТА с Беном Аффлеком. ЗАКОН НОЧИ (САО), новый фильм с участием этого актера, целится примерно в эти же цифры.

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11.01.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

05—08.01
КРЕДО УБИЙЦЫ
FOX
633 169 638
1268
633 169 638
ВИКИНГ
CP
397 466 598
1252
1 214 030 216
ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ
NKI
220 259 400
1479
680 545 518
МОНСТР-ТРАКИ
CPP
147 033 123
884
147 033 123
ПАССАЖИРЫ
WDSSPR
129 739 161
1177
919 730 119
ЕЛКИ 5
FOX / BZL
113 442 783
1362
738 650 457
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЕД
UPI
81 595 007
1201
255 065 164

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