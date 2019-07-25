Прогноз кассовых сборов в России на 25–28 июля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КОРОЛЬ ЛЕВ
|WDSSPR
|1382
|500 000 000
|7 921 420
|361 795
|-48
|2
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА
|WDSSPR
|1200
|45 000 000
|712 928
|37 500
|-31
|3
|АННА
|CP
|1000
|16 000 000
|253 485
|16 000
|-52
|4
|ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ
|EXP
|800
|11 000 000
|174 271
|13 750
|-
|5
|СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
|VLG
|644
|11 000 000
|174 271
|17 081
|-39
|6
|ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ
|SBF
|800
|10 000 000
|158 428
|12 500
|-
|7
|БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ
|INK
|150
|10 000 000
|158 428
|66 667
|-
|603 000 000
|9 553 232
Нынешний уикенд по сборам среди новинок может оказаться одним из самых слабых в истории. Скорее всего, они не соберут в общей сложности и 50 млн рублей. Ни один крупный релиз не захотел вставать между двумя главными релизами лета (КОРОЛЬ ЛЕВ и ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ).
В текущей конфигурации главной интригой уикенд станет какое падение ожидает КОРОЛЯ ЛЬВА (WDSSPR). Рекордсмены по сборам в первый уикенд – ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ и МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ – в свое время теряли 62% и 67% сборов соответственно. В абсолютных значениях их сборы составили менее 400 млн рублей. У нового диснеевского релиза есть все шансы собрать более 500 млн рублей и завершить уикенд с более мягким падением учитывая отсутствие конкурентов и практически не снизившуюся роспись.
Среди новинок наиболее привлекательны для зрителей фильмы ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ (EXP) и ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ (SBF). Впрочем, лидером уикенда среди новинок может стать и вовсе перевыпуск БОЙЦОВСКОГО КЛУБА (INK).
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25.07.2019 Автор: БК