Прогноз кассовых сборов в России на 25–28 июля

Нынешний уикенд по сборам среди новинок может оказаться одним из самых слабых в истории. Скорее всего, они не соберут в общей сложности и 50 млн рублей. Ни один крупный релиз не захотел вставать между двумя главными релизами лета (КОРОЛЬ ЛЕВ и ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ).

В текущей конфигурации главной интригой уикенд станет какое падение ожидает КОРОЛЯ ЛЬВА (WDSSPR). Рекордсмены по сборам в первый уикенд – ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ и МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ – в свое время теряли 62% и 67% сборов соответственно. В абсолютных значениях их сборы составили менее 400 млн рублей. У нового диснеевского релиза есть все шансы собрать более 500 млн рублей и завершить уикенд с более мягким падением учитывая отсутствие конкурентов и практически не снизившуюся роспись.

Среди новинок наиболее привлекательны для зрителей фильмы ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ (EXP) и ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ (SBF). Впрочем, лидером уикенда среди новинок может стать и вовсе перевыпуск БОЙЦОВСКОГО КЛУБА (INK).

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25.07.2019 Автор: БК