Прогноз кассовых сборов в России на 25–28 июля


«Король Лев» все еще один в поле воин

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КОРОЛЬ ЛЕВ WDSSPR 1382 500 000 000 7 921 420 361 795 -48
2 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА WDSSPR 1200 45 000 000 712 928 37 500 -31
3 АННА CP 1000 16 000 000 253 485 16 000 -52
4 ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ EXP 800 11 000 000 174 271 13 750 -
5 СОЛНЦЕСТОЯНИЕ VLG 644 11 000 000 174 271 17 081 -39
6 ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ SBF 800 10 000 000 158 428 12 500 -
7 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ INK 150 10 000 000 158 428 66 667 -
  603 000 000 9 553 232  

Нынешний уикенд по сборам среди новинок может оказаться одним из самых слабых в истории. Скорее всего, они не соберут в общей сложности и 50 млн рублей. Ни один крупный релиз не захотел вставать между двумя главными релизами лета (КОРОЛЬ ЛЕВ и ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ).

В текущей конфигурации главной интригой уикенд станет какое падение ожидает КОРОЛЯ ЛЬВА (WDSSPR). Рекордсмены по сборам в первый уикенд – ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ и МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ – в свое время теряли 62% и 67% сборов соответственно. В абсолютных значениях их сборы составили менее 400 млн рублей. У нового диснеевского релиза есть все шансы собрать более 500 млн рублей и завершить уикенд с более мягким падением учитывая отсутствие конкурентов и практически не снизившуюся  роспись.

Среди новинок наиболее привлекательны для зрителей фильмы ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ (EXP) и ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ (SBF). Впрочем, лидером уикенда среди новинок может стать и вовсе перевыпуск БОЙЦОВСКОГО КЛУБА (INK).

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Прогноз кассовых сборов России 18−21 июля

25.07.2019 Автор: БК

Сборы

18—21.07
КОРОЛЬ ЛЕВ
WDSSPR
1 074 031 514
1577
1 074 031 514
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА
WDSSPR
75 122 014
1727
1 240 485 917
АННА
CP
36 477 024
1596
179 461 814
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
VLG
18 939 903
674
18 944 785
ИСКУССТВО ОБМАНА
MG
12 266 119
623
12 266 119
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
WDSSPR
9 848 049
556
525 172 371
АЛИ, РУЛИ!
FOX
9 067 123
800
53 525 071
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