Прогноз кассовых сборов в России на 2–5 марта

Все внимание зрителей в предстоящий уикенд будет приковано к двум новинкам: ЛОГАН: РОСОМАХА и ЗВЕРОПОЙ. На их долю придется, может быть, даже больше 80% от сборов всех фильмов за уикенд. Оба проекта претендуют на стартовый результат, превышающий 300 млн рублей.

ЛОГАН: РОСОМАХА (Fox) – уже третий сольный проект про этого супергероя и десятый во всей франшизе ЛЮДИ ИКС (не считая ДЭДПУЛА). Последние три картины пользовались стабильной популярностью в российском прокате, привлекая по 1,3-1,4 млн зрителей в первый уикенд. У новинки повысился возрастной рейтинг, а место действия переместилось в американскую глубинку. Впрочем, высокие сборы ДЭДПУЛА показали, что рейтинг 18+ не помеха. К тому же, новости о последнем фильме Хью Джекмана в роли Росомахи могут привести в кинотеатры дополнительных зрителей.

Большие ожидания и от мультфильма ЗВЕРОПОЙ (UPI). Картина по своей концепции напоминает прошлогодние проекты ЗВЕРОПОЛИС и ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, в которых также были вымышленные животные миры. Новинка к тому же затрагивает и музыкальную тему, впрочем, сыграет это в плюс или в минус пока трудно предположить. Однако точно можно сказать, что самые смешные моменты были связаны с ними. Активная промо-кампания мультфильма началась практически за три месяца до релиза. К тому же, студийных анимационных релизов в прокат не выходило с начала декабря.

На место в первой десятке по итогам уикенда также претендуют картины ЗОЛОТО (СР) и ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ (PRD). Первая из них будет пользоваться спросом среди избирательной публики и преимущественно в крупных городах, а российская – в регионах.

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01.03.2017 Автор: Андрей Белый