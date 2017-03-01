Прогноз кассовых сборов в России на 2–5 марта

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛОГАН: РОСОМАХА
|FOX
|1000
|350 000 000
|6 089 074
|350 000
|-
|2
|ЗВЕРОПОЙ
|UPI
|1200
|330 000 000
|5 741 127
|275 000
|-
|3
|ЗАЩИТНИКИ
|CRP
|1100
|28 000 000
|487 126
|25 455
|-86
|4
|ВЕЛИКАЯ СТЕНА
|UPI
|900
|28 000 000
|487 126
|31 111
|-86
|5
|ЗОЛОТО
|CP
|500
|20 000 000
|347 947
|40 000
|-
|6
|ГУЛЯЙ, ВАСЯ
|CP
|500
|17 000 000
|295 755
|34 000
|-79
|7
|ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ
|PRD
|500
|10 000 000
|173 974
|20 000
|-
|8
|НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
|UPI
|500
|10 000 000
|173 974
|20 000
|-79
|9
|ПРИТЯЖЕНИЕ
|WDSSPR
|250
|7 000 000
|121 781
|28 000
|-86
|10
|ВУРДАЛАКИ
|CP
|700
|6 000 000
|104 384
|8 571
|-79
|806 000 000
|14 022 269
Все внимание зрителей в предстоящий уикенд будет приковано к двум новинкам: ЛОГАН: РОСОМАХА и ЗВЕРОПОЙ. На их долю придется, может быть, даже больше 80% от сборов всех фильмов за уикенд. Оба проекта претендуют на стартовый результат, превышающий 300 млн рублей.
ЛОГАН: РОСОМАХА (Fox) – уже третий сольный проект про этого супергероя и десятый во всей франшизе ЛЮДИ ИКС (не считая ДЭДПУЛА). Последние три картины пользовались стабильной популярностью в российском прокате, привлекая по 1,3-1,4 млн зрителей в первый уикенд. У новинки повысился возрастной рейтинг, а место действия переместилось в американскую глубинку. Впрочем, высокие сборы ДЭДПУЛА показали, что рейтинг 18+ не помеха. К тому же, новости о последнем фильме Хью Джекмана в роли Росомахи могут привести в кинотеатры дополнительных зрителей.
Большие ожидания и от мультфильма ЗВЕРОПОЙ (UPI). Картина по своей концепции напоминает прошлогодние проекты ЗВЕРОПОЛИС и ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, в которых также были вымышленные животные миры. Новинка к тому же затрагивает и музыкальную тему, впрочем, сыграет это в плюс или в минус пока трудно предположить. Однако точно можно сказать, что самые смешные моменты были связаны с ними. Активная промо-кампания мультфильма началась практически за три месяца до релиза. К тому же, студийных анимационных релизов в прокат не выходило с начала декабря.
На место в первой десятке по итогам уикенда также претендуют картины ЗОЛОТО (СР) и ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ (PRD). Первая из них будет пользоваться спросом среди избирательной публики и преимущественно в крупных городах, а российская – в регионах.
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01.03.2017 Автор: Андрей Белый