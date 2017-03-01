Прогноз кассовых сборов в России на 2–5 марта


«Логан» против «Зверопоя»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛОГАН: РОСОМАХА FOX 1000 350 000 000 6 089 074 350 000 -
2 ЗВЕРОПОЙ UPI 1200 330 000 000 5 741 127 275 000 -
3 ЗАЩИТНИКИ CRP 1100 28 000 000 487 126 25 455 -86
4 ВЕЛИКАЯ СТЕНА UPI 900 28 000 000 487 126 31 111 -86
5 ЗОЛОТО CP 500 20 000 000 347 947 40 000 -
6 ГУЛЯЙ, ВАСЯ CP 500 17 000 000 295 755 34 000 -79
7 ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ PRD 500 10 000 000 173 974 20 000 -
8 НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ UPI 500 10 000 000 173 974 20 000 -79
9 ПРИТЯЖЕНИЕ WDSSPR 250 7 000 000 121 781 28 000 -86
10 ВУРДАЛАКИ CP 700 6 000 000 104 384 8 571 -79
  806 000 000 14 022 269  

Все внимание зрителей в предстоящий уикенд будет приковано к двум новинкам: ЛОГАН: РОСОМАХА и ЗВЕРОПОЙ. На их долю придется, может быть, даже больше 80% от сборов всех фильмов за уикенд. Оба проекта претендуют на стартовый результат, превышающий 300 млн рублей.

ЛОГАН: РОСОМАХА (Fox) – уже третий сольный проект про этого супергероя и десятый во всей франшизе ЛЮДИ ИКС (не считая ДЭДПУЛА). Последние три картины пользовались стабильной популярностью в российском прокате, привлекая по 1,3-1,4 млн зрителей в первый уикенд. У новинки повысился возрастной рейтинг, а место действия переместилось в американскую глубинку. Впрочем, высокие сборы ДЭДПУЛА показали, что рейтинг 18+ не помеха. К тому же, новости о последнем фильме Хью Джекмана в роли Росомахи могут привести в кинотеатры дополнительных зрителей.

Большие ожидания и от мультфильма ЗВЕРОПОЙ (UPI). Картина по своей концепции напоминает прошлогодние проекты ЗВЕРОПОЛИС и ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, в которых также были вымышленные животные миры. Новинка к тому же затрагивает и музыкальную тему, впрочем, сыграет это в плюс или в минус пока трудно предположить. Однако точно можно сказать, что самые смешные моменты были связаны с ними. Активная промо-кампания мультфильма началась практически за три месяца до релиза. К тому же, студийных анимационных релизов в прокат не выходило с начала декабря.

На место в первой десятке по итогам уикенда также претендуют картины ЗОЛОТО (СР) и ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ (PRD). Первая из них будет пользоваться спросом среди избирательной публики и преимущественно в крупных городах, а российская – в регионах.

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01.03.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

23—26.02
ЗАЩИТНИКИ
CRP
216 209 117
1278
216 209 117
ВЕЛИКАЯ СТЕНА
UPI
196 801 306
1199
545 147 927
ГУЛЯЙ, ВАСЯ
CP
83 665 044
942
222 576 253
ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
WDSSPR
63 566 513
1170
339 825 428
ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН
CAO
56 143 325
1016
270 774 346
НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
UPI
52 051 419
1123
723 415 534
ПРИТЯЖЕНИЕ
WDSSPR
48 370 621
384
1 057 080 232

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