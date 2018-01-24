Прогноз кассовых сборов на 25–28 января 2018 года


«Бегущий в лабиринте» и «Zомбоящик» против «Движения вверх»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ CP 1400 270 000 000 4 788 083 192 857 -25
2 БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ FOX 1100 240 000 000 4 256 074 218 182 -
3 ZOMBOЯЩИК CRP 1100 200 000 000 3 546 728 181 818 -
4 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 VLG 1075 85 000 000 1 507 359 79 070 15
5 АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ WDSSPR 860 55 000 000 975 350 63 953 -63
6 ФОРМА ВОДЫ FOX 490 25 000 000 443 341 51 020 -47
7 СКИФ NKI 1000 11 000 000 195 070 11 000 -68
8 ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ WDSSPR 300 11 000 000 195 070 36 667 -65
  897 000 000 15 907 076  

Борьбу за первое место в предстоящий уикенд поведут сразу три картины. Примерно одинаковые шансы на успех сейчас видятся у ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ и двух новинок – фантастики БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ и комедии ZОМБОЯЩИК.

Несмотря на старт двух крупных новинок лидером вполне может остаться ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР), для которого это будет уже пятый уикенд. Для этого российскому рекордсмену надо ограничиться падением в 20–25%, что вполне ему по силам. В российском прокате был только один фильм, который в аналогичный период проката возглавлял чарт – АВАТАР.

Среди новинок наибольшие перспективы видятся у фильма БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ (Fox). У фильма сейчас лучшие предпродажи по сравнению с другими релизами первого уикенда, да и предыдущие части франшизы выступали в прокате очень уверенно (195 млн рублей и 247 млн рублей на старте у первого и второго фильма соответственно).

ZОМБОЯЩИК (CRP) в первую очередь направлен на регионального зрителя, где российское комедийное кино пользуется спросом. У фильма обширная рекламная кампания, в том числе на каналах холдинга «Газпром-медиа», огромное количество звезд фильмов, сериалов и телешоу. Очевидный аналог фильма по своей структуре – МУВИ 43, который в свое время очень неплохо отработал по меркам зарубежного независимого кино.

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24.01.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

18—21.01
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
CP
358 288 281
1495
2 386 338 445
АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ
WDSSPR
167 335 036
1004
252 275 514
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2
VLG
84 241 988
1227
84 241 988
ФОРМА ВОДЫ
FOX
50 999 277
544
50 999 277
СКИФ
NKI
36 451 375
1267
36 451 375
ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
WDSSPR
35 502 992
635
1 410 305 847
ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН
FOX
25 653 832
1027
442 630 145
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