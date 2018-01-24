Прогноз кассовых сборов на 25–28 января 2018 года

Борьбу за первое место в предстоящий уикенд поведут сразу три картины. Примерно одинаковые шансы на успех сейчас видятся у ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ и двух новинок – фантастики БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ и комедии ZОМБОЯЩИК.

Несмотря на старт двух крупных новинок лидером вполне может остаться ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР), для которого это будет уже пятый уикенд. Для этого российскому рекордсмену надо ограничиться падением в 20–25%, что вполне ему по силам. В российском прокате был только один фильм, который в аналогичный период проката возглавлял чарт – АВАТАР.

Среди новинок наибольшие перспективы видятся у фильма БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ (Fox). У фильма сейчас лучшие предпродажи по сравнению с другими релизами первого уикенда, да и предыдущие части франшизы выступали в прокате очень уверенно (195 млн рублей и 247 млн рублей на старте у первого и второго фильма соответственно).

ZОМБОЯЩИК (CRP) в первую очередь направлен на регионального зрителя, где российское комедийное кино пользуется спросом. У фильма обширная рекламная кампания, в том числе на каналах холдинга «Газпром-медиа», огромное количество звезд фильмов, сериалов и телешоу. Очевидный аналог фильма по своей структуре – МУВИ 43, который в свое время очень неплохо отработал по меркам зарубежного независимого кино.

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24.01.2018 Автор: Андрей Белый