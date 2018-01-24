Прогноз кассовых сборов на 25–28 января 2018 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
|CP
|1400
|270 000 000
|4 788 083
|192 857
|-25
|2
|БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ
|FOX
|1100
|240 000 000
|4 256 074
|218 182
|-
|3
|ZOMBOЯЩИК
|CRP
|1100
|200 000 000
|3 546 728
|181 818
|-
|4
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2
|VLG
|1075
|85 000 000
|1 507 359
|79 070
|15
|5
|АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ
|WDSSPR
|860
|55 000 000
|975 350
|63 953
|-63
|6
|ФОРМА ВОДЫ
|FOX
|490
|25 000 000
|443 341
|51 020
|-47
|7
|СКИФ
|NKI
|1000
|11 000 000
|195 070
|11 000
|-68
|8
|ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
|WDSSPR
|300
|11 000 000
|195 070
|36 667
|-65
|897 000 000
|15 907 076
Борьбу за первое место в предстоящий уикенд поведут сразу три картины. Примерно одинаковые шансы на успех сейчас видятся у ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ и двух новинок – фантастики БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ и комедии ZОМБОЯЩИК.
Несмотря на старт двух крупных новинок лидером вполне может остаться ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР), для которого это будет уже пятый уикенд. Для этого российскому рекордсмену надо ограничиться падением в 20–25%, что вполне ему по силам. В российском прокате был только один фильм, который в аналогичный период проката возглавлял чарт – АВАТАР.
Среди новинок наибольшие перспективы видятся у фильма БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ (Fox). У фильма сейчас лучшие предпродажи по сравнению с другими релизами первого уикенда, да и предыдущие части франшизы выступали в прокате очень уверенно (195 млн рублей и 247 млн рублей на старте у первого и второго фильма соответственно).
ZОМБОЯЩИК (CRP) в первую очередь направлен на регионального зрителя, где российское комедийное кино пользуется спросом. У фильма обширная рекламная кампания, в том числе на каналах холдинга «Газпром-медиа», огромное количество звезд фильмов, сериалов и телешоу. Очевидный аналог фильма по своей структуре – МУВИ 43, который в свое время очень неплохо отработал по меркам зарубежного независимого кино.
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24.01.2018 Автор: Андрей Белый