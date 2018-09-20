Прогноз кассовых сборов в России на 20–23 сентября

В североамериканском кинопрокате ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (CAO) установило рекорд сборов первого уикенда среди релизов своей франшизы. Скорее всего, по такому же пути картина пойдет и в России. До этого лучший результат принадлежал фильму ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (138 млн рублей). Но новинке, судя по всему, легко покорится и рубеж в 200 млн рублей. Хорроры способны и не такое – в прошлом году практически на этой же дате это показало ОНО.

АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0 (UPI) выходит через семь лет после релиза предыдущей части. Для картин БРИДЖИТ ДЖОНС 3 и MAMMA MIA! 2 подобный длительный перерыв скорее не пошел на пользу. С другой стороны, новинка в большей степени ориентирована на семейную аудиторию (тогда как два вышеупомянутых фильма – на взрослого зрителя), что может сказаться уже в плюс.

ПРОСТАЯ ПРОСЬБА (CP) претендует на внимание аудитории НЕРВА, но зритель данной картины менее универсален, в основном она привлечет женщин.

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20.09.2018 Автор: Андрей Белый