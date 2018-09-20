Прогноз кассовых сборов в России на 20–23 сентября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ
|CAO
|1200
|260 000 000
|3 737 243
|216 667
|-
|2
|ХИЩНИК
|FOX
|1100
|90 000 000
|1 293 661
|81 818
|-67
|3
|АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0
|UPI
|1000
|70 000 000
|1 006 181
|70 000
|-
|4
|ПРОСТАЯ ПРОСЬБА
|CP
|800
|50 000 000
|718 701
|62 500
|-
|5
|БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ
|NKI
|800
|20 000 000
|287 480
|25 000
|-39
|6
|ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ
|CP
|650
|18 000 000
|258 732
|27 692
|-52
|7
|СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!
|CRP
|1200
|16 000 000
|229 984
|13 333
|-60
|8
|ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ
|CRP
|1000
|12 000 000
|172 488
|12 000
|-65
|9
|ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2
|WDSSPR
|500
|12 000 000
|172 488
|24 000
|-69
|548 000 000
|7 876 958
В североамериканском кинопрокате ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (CAO) установило рекорд сборов первого уикенда среди релизов своей франшизы. Скорее всего, по такому же пути картина пойдет и в России. До этого лучший результат принадлежал фильму ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (138 млн рублей). Но новинке, судя по всему, легко покорится и рубеж в 200 млн рублей. Хорроры способны и не такое – в прошлом году практически на этой же дате это показало ОНО.
АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0 (UPI) выходит через семь лет после релиза предыдущей части. Для картин БРИДЖИТ ДЖОНС 3 и MAMMA MIA! 2 подобный длительный перерыв скорее не пошел на пользу. С другой стороны, новинка в большей степени ориентирована на семейную аудиторию (тогда как два вышеупомянутых фильма – на взрослого зрителя), что может сказаться уже в плюс.
ПРОСТАЯ ПРОСЬБА (CP) претендует на внимание аудитории НЕРВА, но зритель данной картины менее универсален, в основном она привлечет женщин.
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20.09.2018 Автор: Андрей Белый