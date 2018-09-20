Прогноз кассовых сборов в России на 20–23 сентября


«Проклятие монахини» идет на рекорд франшизы

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ CAO 1200 260 000 000 3 737 243 216 667 -
2 ХИЩНИК FOX 1100 90 000 000 1 293 661 81 818 -67
3 АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0 UPI 1000 70 000 000 1 006 181 70 000 -
4 ПРОСТАЯ ПРОСЬБА CP 800 50 000 000 718 701 62 500 -
5 БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ NKI 800 20 000 000 287 480 25 000 -39
6 ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ CP 650 18 000 000 258 732 27 692 -52
7 СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! CRP 1200 16 000 000 229 984 13 333 -60
8 ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ CRP 1000 12 000 000 172 488 12 000 -65
9 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2 WDSSPR 500 12 000 000 172 488 24 000 -69
  548 000 000 7 876 958  

В североамериканском кинопрокате ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (CAO) установило рекорд сборов первого уикенда среди релизов своей франшизы. Скорее всего, по такому же пути картина пойдет и в России. До этого лучший результат принадлежал фильму ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (138 млн рублей). Но новинке, судя по всему, легко покорится и рубеж в 200 млн рублей. Хорроры способны и не такое – в прошлом году практически на этой же дате это показало ОНО.

АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0 (UPI) выходит через семь лет после релиза предыдущей части. Для картин БРИДЖИТ ДЖОНС 3 и MAMMA MIA! 2 подобный длительный перерыв скорее не пошел на пользу. С другой стороны, новинка в большей степени ориентирована на семейную аудиторию (тогда как два вышеупомянутых фильма – на взрослого зрителя), что может сказаться уже в плюс.

ПРОСТАЯ ПРОСЬБА (CP) претендует на внимание аудитории НЕРВА, но зритель данной картины менее универсален, в основном она привлечет женщин.

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20.09.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

13—16.09
ХИЩНИК
FOX
296 074 753
1307
296 074 753
ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2
WDSSPR
43 892 594
1044
196 718 914
СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!
CRP
40 712 525
1320
40 712 525
ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ
CP
37 282 507
656
37 282 507
БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ
NKI
35 185 978
924
35 185 978
ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ
CRP
34 392 150
1473
440 098 152
ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ
FOX
19 928 754
998
86 265 675

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