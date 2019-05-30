Прогноз кассовых сборов в России на 30 мая–2 июня

Нынешний уикенд обещает быть очень насыщенным. Сразу две новинки (и оба - сиквелы) претендуют на высокие кассовые сборы. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 (UPI) на превью-показах отработала чуть хуже предыдущей части, правда вряд ли это может служить сильным ориентиром относительно цифр сиквела на уикенде. Куда важнее, что сейчас у мультфильма есть сильный конкурент за взрослую аудиторию.

ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ (САО), в свою очередь, также столкнется с проблемой возросшей конкуренции. Первая часть в 2014 году заняла в свой первый уикенд почти две трети рынка, тогда как сейчас ГОДЗИЛЛА 2 будет одним из трех драйверов похода в кино. Новинка будет целиться как раз в результаты предшественника, который на старте освоил 295 млн рублей без учета СНГ.

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30.05.2019 Автор: БК