Прогноз кассовых сборов в России на 30 мая–2 июня


«Домашние животные» против «Годзиллы»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 UPI 1700 550 000 000 8 473 271 323 529 -
2 ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ CAO 1600 300 000 000 4 621 784 187 500 -
3 АЛАДДИН WDSSPR 1392 190 000 000 2 927 130 136 494 -50
4 ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ CAO 1500 25 000 000 385 149 16 667 -73
5 ДЖОН УИК 3 CP 1000 18 000 000 277 307 18 000 -76
6 ГОРИ, ГОРИ ЯСНО WDSSPR 760 16 000 000 246 495 21 053 -65
  1 099 000 000 16 931 135  

Нынешний уикенд обещает быть очень насыщенным. Сразу две новинки (и оба - сиквелы) претендуют на высокие кассовые сборы. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 (UPI) на превью-показах отработала чуть хуже предыдущей части, правда вряд ли это может служить сильным ориентиром относительно цифр сиквела на уикенде. Куда важнее, что сейчас у мультфильма есть сильный конкурент за взрослую аудиторию.

ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ (САО), в свою очередь, также столкнется с проблемой возросшей конкуренции. Первая часть в 2014 году заняла в свой первый уикенд почти две трети рынка, тогда как сейчас ГОДЗИЛЛА 2 будет одним из трех драйверов похода в кино. Новинка будет целиться как раз в результаты предшественника, который на старте освоил 295 млн рублей без учета СНГ. 

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30.05.2019 Автор: БК

Сборы

23—26.05
АЛАДДИН
WDSSPR
423 387 149
1581
423 387 149
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
UPI
153 497 680
1483
153 497 680
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ
CAO
96 381 648
1763
410 815 591
ДЖОН УИК 3
CP
83 777 801
1650
399 492 266
ГОРИ, ГОРИ ЯСНО
WDSSPR
49 353 755
905
49 353 755
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ
UPI
28 489 319
726
362 210 608
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ
WDSSPR
19 383 573
566
2 945 417 713
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