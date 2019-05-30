Прогноз кассовых сборов в России на 30 мая–2 июня

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
|UPI
|1700
|550 000 000
|8 473 271
|323 529
|-
|2
|ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ
|CAO
|1600
|300 000 000
|4 621 784
|187 500
|-
|3
|АЛАДДИН
|WDSSPR
|1392
|190 000 000
|2 927 130
|136 494
|-50
|4
|ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ
|CAO
|1500
|25 000 000
|385 149
|16 667
|-73
|5
|ДЖОН УИК 3
|CP
|1000
|18 000 000
|277 307
|18 000
|-76
|6
|ГОРИ, ГОРИ ЯСНО
|WDSSPR
|760
|16 000 000
|246 495
|21 053
|-65
|1 099 000 000
|16 931 135
Нынешний уикенд обещает быть очень насыщенным. Сразу две новинки (и оба - сиквелы) претендуют на высокие кассовые сборы. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 (UPI) на превью-показах отработала чуть хуже предыдущей части, правда вряд ли это может служить сильным ориентиром относительно цифр сиквела на уикенде. Куда важнее, что сейчас у мультфильма есть сильный конкурент за взрослую аудиторию.
ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ (САО), в свою очередь, также столкнется с проблемой возросшей конкуренции. Первая часть в 2014 году заняла в свой первый уикенд почти две трети рынка, тогда как сейчас ГОДЗИЛЛА 2 будет одним из трех драйверов похода в кино. Новинка будет целиться как раз в результаты предшественника, который на старте освоил 295 млн рублей без учета СНГ.
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30.05.2019 Автор: БК